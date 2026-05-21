MML reconoce retrasos en trabajos en Campo de Marte que deterioran áreas verdes y decide resolver contrato con constructora

Campo de Marte

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET), reconoció retrasos y un bajo ritmo de avance en el proyecto “Mejoramiento del Campo de Marte” y anunció la resolución del contrato con el Consorcio Ejecutor DISAMART, al que atribuyó el incumplimiento de labores de emergencia para mitigar el daño en áreas verdes del parque metropolitano. La decisión fue comunicada en un pronunciamiento oficial fechado el 21 de mayo de 2026.

El anuncio llegó tras varios días de reclamos vecinales en Jesús María, donde residentes y agrupaciones ambientales denunciaron el deterioro de árboles y jardines, que vincularon a la ejecución de obras de modernización en este espacio público. En protestas y testimonios recogidos en la zona, vecinos señalaron falta de riego, remoción de árboles y uso de maquinaria pesada como factores de un deterioro que, sostienen, ya se expresa en pérdida de cobertura vegetal y afectación de fauna local.

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En ese contexto, INVERMET informó que, frente al retraso en los trabajos y al avance insuficiente en las acciones de emergencia, resolvió el contrato con DISAMART. Además, anunció que iniciará acciones legales y comunicará lo ocurrido a “organismos competentes” en fiscalización ambiental y control, sin precisar cuáles, con el objetivo de establecer responsabilidades.

MML

Contrato resuelto y anuncio de acciones legales

Según el comunicado, la entidad metropolitana atribuyó la medida al “retraso en los trabajos” y al “bajo ritmo de avance” en las labores de mitigación de áreas verdes. En paralelo, indicó que impulsará acciones legales “contra quienes resulten responsables” y que trasladará el caso a instancias con competencia en control y fiscalización ambiental.

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Los reclamos ciudadanos habían escalado con movilizaciones en el entorno del parque. Vecinos y colectivos ambientales sostuvieron que el impacto no se limitó a jardines, sino que alcanzó árboles y raíces, lo que habría debilitado ejemplares y acelerado su deterioro. Una vecina relató a TV Perú que un árbol plantado por su familia “hace trece años” fue derribado y retirado durante los trabajos, una situación que, dijo, se repitió con otros casos reportados por residentes.

Residentes del distrito de Jesús María se movilizan para denunciar lo que consideran un "ecocidio" en el Campo de Marte. Exigen a las autoridades el cuidado y la protección de este importante pulmón verde de la ciudad ante la falta de riego y la remoción de árboles.

Medidas inmediatas de mitigación y continuidad del proyecto

INVERMET informó que iniciará “de manera inmediata” las acciones para convocar la ejecución del saldo de obra, con el objetivo de garantizar la continuidad y culminación del proyecto “en el más breve plazo”. Mientras se implementan esas medidas, precisó que ejecutará acciones de mitigación, riego, control y mantenimiento en coordinación con la Municipalidad de Jesús María.

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Este punto es central para los vecinos, que venían advirtiendo que la falta de riego y el manejo de las áreas intervenidas podía agravar el deterioro. En una inspección técnica citada por residentes, el ingeniero forestal Guillermo González señaló que el proceso constructivo habría “mutilado raíces” y afectado también a la fauna local —como loros y ardillas—, por lo que pidió un plan de contingencia y una reformulación del proyecto que priorice la recuperación del parque.

Campo de Marte

Renovación del convenio de administración y diálogo con vecinos

Otro anuncio del comunicado fue el traslado de un requerimiento a la MML para iniciar gestiones de renovación del convenio de administración del parque metropolitano Campo de Marte con la Municipalidad de Jesús María, lo que permitiría que la comuna distrital administre el espacio.

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INVERMET también afirmó que comunicará la decisión a los vecinos y que los convocará a una reunión informativa. Indicó, además, que mantendrá mesas de trabajo y canales de diálogo directo, con el objetivo de evitar la “politización” del tema. En el pronunciamiento, la entidad agradeció la disposición de la Municipalidad de Jesús María para articular acciones y reconoció la participación vecinal en la protección de las áreas verdes del Campo de Marte.