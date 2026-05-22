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Sorteo de octavos de final de Copa Libertadores 2026: día, hora y canal TV del evento donde Universitario y Sporting Cristal luchan por clasificación

La Conmebol dio a conocer la fecha donde 16 equipos conocerán a sus rivales en la segunda fase del torneo internacional. Los ‘cremas’ y ‘cerveceros’ se juegan su pase en la fecha 5. Conoce todos los detalles

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Sorteo de octavos de final de Copa Libertadores 2026
Sorteo de octavos de final de Copa Libertadores 2026

El panorama de los equipos peruanos en la Copa Libertadores 2026 sigue abierto de cara a la última jornada de la fase de grupos. Universitario de Deportes depende de sí mismo: para avanzar a los octavos de final, el conjunto crema necesita superar a Deportes Tolima este martes 26 de mayo en condición de local. Solo una victoria le garantiza el pase entre los 16 mejores del torneo.

Por su parte, Sporting Cristal enfrenta un desafío aún mayor. El equipo celeste está obligado a vencer a Cerro Porteño en Asunción el jueves 28 de mayo y, además, debe aguardar que Junior derrote a Palmeiras en territorio brasileño. Esta combinación de resultados permitiría al equipo de Zé Ricardo sumarse a la siguiente ronda, aunque la dificultad de la tarea es reconocida por jugadores y aficionados.

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¿Cuándo será el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

La Confederación Sudamericana de Fútbol oficializó la realización del sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 para el viernes 29 de mayo, a partir de las 10:00 horas en la ciudad de Luque, Paraguay. El evento definirá los cruces de la próxima ronda del máximo certamen de clubes del continente.

Hasta el momento, Flamengo, Coquimbo Unido, Independiente Rivadavia, Corinthians, Mirassol, LDU de Quito, Rosario Central, Independiente del Valle y Cerro Porteño ya aseguraron su presencia entre los 16 mejores. Estos equipos aguardan conocer a sus rivales en la instancia de eliminación directa.

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Por su parte, clubes como Universitario de Deportes y Sporting Cristal afrontarán la última jornada de la fase de grupos con la esperanza de conseguir la clasificación. El resultado de sus próximos compromisos será clave para definir si logran un lugar en el sorteo del viernes y continúan su camino en la competencia continental.

Sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026
Sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Canal TV para ver sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

La transmisión del sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 estará disponible de manera gratuita para todos los aficionados a través del canal oficial de YouTube de la Conmebol Libertadores. La organización ha decidido ofrecer la señal en abierto, permitiendo que cualquier usuario pueda seguir el evento en tiempo real sin necesidad de suscripción ni pago adicional.

Además, los seguidores encontrarán cobertura completa y actualizada en Infobae Perú, donde se publicarán los detalles clave y las reacciones tras la definición de los cruces. Esta accesibilidad facilita que tanto los hinchas de los equipos clasificados como el público general puedan observar la conformación de los duelos eliminatorios sin obstáculos tecnológicos o de acceso.

Universitario de Deportes – Sporting Cristal – Copa Libertadores – Perú – deportes – 12 mayo
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Programación de la Fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

Martes 26 de mayo

- LDU de Quito (ECU) vs Always Ready (BOL) (17:00 horas / Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito / Grupo G)

- Lanús (ARG) vs Mirassol (BRA) (17:00 horas / Estadio Ciudad de Lanús / Grupo G)

- Universitario de Deportes (PER) vs Deportes Tolima (COL) (19:30 horas / Estadio Monumental / Grupo B)

- Nacional (URU) vs Coquimbo Unido (CHI) (19:30 horas / Estadio Gran Parque Central, Montevideo / Grupo B)

- Flamengo (BRA) vs Cusco (PER) (19:30 horas / Estadio Maracanã, Río de Janeiro / Grupo A)

- Estudiantes de La Plata (ARG) vs Independiente Medellín (COL) (19:30 horas / Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, La Plata / Grupo A)

Miércoles 27 de mayo

- Independiente del Valle (ECU) vs Rosario Central (ARG) (17:00 horas / Estadio Banco Guayaquil, Quito / Grupo H)

- Libertad (PAR) vs U.C.V. FC (VEN) (17:00 horas / Estadio La Huerta, Asunción / Grupo H)

- Bolivar (BOL) vs Independiente Rivadavia (ARG) (19:30 horas / Estadio Hernando Siles, La Paz / Grupo C)

- Fluminense (BRA) vs Deportivo La Guaira (VEN) (19:30 horas / Estadio Maracanã, Río de Janeiro / Grupo C)

- Peñarol (URU) vs Santa Fe (COL) (19:30 horas / Estadio Campeón del Siglo, Montevideo / Grupo E)

- Corinthians (BRA) vs Platense (ARG) (19:30 horas / Estado Neo Química Arena, São Paulo / Grupo E)

Jueves 28 de mayo

- Palmeiras (BRA) vs Junior (COL) (17:00 horas / Estadio Allianz Parque, São Paulo / Grupo F)

- Cerro Porteño (PAR) vs Sporting Cristal (PER) (17:00 horas / Estadio La Nueva Olla, Asunción / Grupo F)

- Boca Juniors (ARG) vs Universidad Católica (CHI) (19:30 horas / Estadio ‘La Bombonera’, Buenos Aires / Grupo D)

- Cruzeiro (BRA) vs Barcelona (ECU) (19:30 horas / Estadio Mineirão, Belo Horizonte / Grupo D)

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