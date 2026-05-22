Dos jóvenes se salvan por segundos de ser aplastados tras el colapso de un muro durante una demolición en Arequipa

Dos jóvenes estuvieron a punto de ser alcanzados por un muro que colapsó durante trabajos de demolición en una obra ubicada en Arequipa. El hecho ocurrió en una avenida de alto tránsito y generó momentos de tensión entre peatones y vecinos de la zona. Fuente: Facebook / El Sapito Informa

Una escena que pudo terminar en tragedia quedó registrada en video en el distrito de Mariano Melgar, en Arequipa. Dos jóvenes salvaron sus vidas por cuestión de segundos luego de que un muro colapsara violentamente durante trabajos de demolición ejecutados en una obra ubicada en la intersección de las avenidas Jesús y Lima.

El hecho ocurrió la tarde del jueves 21 de mayo y generó momentos de pánico entre vecinos y peatones. En las imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo uno de los jóvenes advierte el peligro y logra apartar a su acompañante instantes antes de que grandes bloques de concreto cayeran sobre la vereda y parte de la pista.

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Tras el incidente, la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar intervino en la zona y ordenó la paralización inmediata de la obra. Además, sancionó a la empresa responsable por presuntamente ejecutar los trabajos sin cumplir con las medidas de seguridad exigidas, poniendo en riesgo la vida de las personas que transitaban por el lugar.

Dos jóvenes en Mariano Melgar, Arequipa, lograron escapar por segundos de un muro que colapsó violentamente durante una demolición, resultando en la paralización y sanción de la obra. (Composición: Infobae Perú)

Jóvenes casi son aplastados tras la caída de un muro en Arequipa

Las imágenes muestran cómo la maquinaria avanzaba sobre una de las paredes del predio hasta que, en cuestión de segundos, el muro se venció y cayó con fuerza hacia el exterior del inmueble. Los bloques impactaron sobre la vereda y parte de la calzada, en un punto por el que caminaban dos jóvenes que se salvaron al retroceder en el último momento.

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En el video se observa que uno de los peatones detectó primero la inestabilidad de la estructura y tiró del otro para sacarlo de la zona de caída. El derrumbe ocurrió casi de inmediato. El estruendo generó gritos y una reacción de pánico entre vecinos y personas que circulaban cerca, quienes se alejaron ante el temor de un segundo colapso.

La municipalidad sostuvo que la demolición se realizaba sin medidas preventivas para aislar el área de trabajo. En la inspección posterior, el personal verificó que no había una malla de seguridad ni conos u otro tipo de señalización que alertara a los peatones sobre el peligro. Esa ausencia de barreras habría permitido que la circulación continuara con normalidad a pocos metros del punto de impacto.

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Dos jóvenes en Mariano Melgar, Arequipa, salvaron milagrosamente de ser impactados por un muro que colapsó violentamente durante trabajos de demolición sin medidas de seguridad. (Captura: Facebook / El Sapito Informa)

El gerente de Fiscalización Municipal, Pedro Serapio, atribuyó el accidente a una ejecución sin previsión del sentido de caída del muro. “Gran parte de lo demolido cayó sobre la vereda y parte de la pista. Menos mal que las dos personas se dieron cuenta y escaparon a tiempo”, declaró en diálogo con el Diario Correo, al referirse al momento en que los peatones evitaron ser aplastados.

Además del riesgo para transeúntes, el derrumbe provocó afectaciones en el entorno inmediato, incluida la vía pública y fachadas cercanas, de acuerdo con la comuna. La autoridad municipal consideró que el incidente configuró una situación de peligro para la vida humana.

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Municipalidad paraliza obra tras caída de muro

Tras el colapso, la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar intervino antes de las 16:30 y dispuso la paralización inmediata de la obra, medida que se mantendrá hasta que la empresa acredite el cumplimiento de todas las normas de seguridad exigidas para este tipo de trabajos.

Un muro colapsó violentamente durante trabajos de demolición en Mariano Melgar, Arequipa, donde dos jóvenes salvaron sus vidas por segundos, provocando la paralización de la obra y sanción a la empresa responsable. (Composición: Infobae Perú / El Sapito Informa)

La comuna informó que aplicó sanciones económicas por carecer de medidas de seguridad, poner en riesgo y en peligro la vida humana y generar daños. La multa fue equivalente al 300 % de la UIT, monto que, según precisó Exitosa, ascendió a S/ 16.500.

El municipio indicó que la decisión se sustentó en lo constatado durante la verificación en campo: ausencia de malla de protección y falta de señalización preventiva para peatones. Con ese escenario, la autoridad concluyó que el área no estaba controlada ni delimitada, pese a tratarse de una demolición con maquinaria pesada y con potencial de caída hacia el espacio público.

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Finalmente, la municipalidad advirtió que la obra no podrá reanudarse mientras no se garantice un plan de seguridad que evite nuevos incidentes y proteja a quienes transitan por la intersección de las avenidas Jesús y Lima.