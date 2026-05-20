Perú

¿Trabajador independiente? SUNAT cambia las reglas para emitir RxH y obtener la clave SOL

Una exigencia que hasta ahora solo aplicaba a empresas y sus representantes será extendida a todos los contribuyentes si prospera la nueva propuesta de la administración tributaria

Guardar
Google icon
SUNAT - recibo por honorarios
SUNAT propone exigir la validación obligatoria del correo electrónico y número de celular para el acceso a servicios tributarios digitales.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) ha publicado un proyecto normativo que, de aprobarse, modificará los requisitos para todos los contribuyentes inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).

Según detalla la propia resolución, hasta ahora solo los contribuyentes afectos al impuesto a la renta de tercera categoría y sus representantes legales estaban obligados a informar tanto el correo electrónico como el número de celular, mientras que el resto de los sujetos inscritos en el RUC podía optar por proporcionar solo uno de estos datos.

PUBLICIDAD

El proyecto contenido en la Resolución de Superintendencia N° 000089-2026/SUNAT extiende esta exigencia a todos los contribuyentes y, además, establece la validación obligatoria de ambos datos como requisito para operar en línea.

Validación de datos: nuevo requisito para operar en línea

Según la propuesta normativa, la validación de ambos datos de contacto será requisito indispensable para obtener o recuperar la clave SOL, así como para emitir recibos electrónicos y otros comprobantes de pago a través de la plataforma virtual de SUNAT.

PUBLICIDAD

Esto implica que, además de registrar el correo y el celular en el RUC, los contribuyentes deberán completar un proceso de validación para garantizar la autenticidad de la información y la seguridad en los accesos.

sunat foto ANDINA
La validación de datos de contacto se convierte en un requisito exclusivo para tramitar o recuperar la clave SOL y emitir recibos electrónicos.

La iniciativa busca fortalecer la comunicación directa con los contribuyentes y reducir los riesgos de suplantación de identidad o fraudes digitales, según la Administración.

El proyecto también contempla la simplificación de trámites como el cambio de tipo de contribuyente (de persona natural con o sin negocio) y la baja de comprobantes de pago, todo mediante formularios virtuales y canales digitales.

Procedimiento para donaciones: sin cambios, solo trámite digital

De otro lado, SUNAT precisó que el procedimiento para la atención de solicitudes de adjudicación, donación y destino de bienes a favor de entidades públicas o instituciones sin fines de lucro no ha sido modificado. Lo que se ha implementado es un aplicativo informático para facilitar la gestión de estos trámites.

La Resolución de Superintendencia N.º 000077-2026/SUNAT aprueba únicamente la entrada en funcionamiento de este aplicativo, manteniendo vigente el procedimiento regulado en la Resolución N° 000031-2025/SUNAT.

sol peruano - dinero - retiro AFP - bancos
El paquete normativo de SUNAT incluye medidas para digitalizar trámites como el cambio de tipo de contribuyente y la baja de comprobantes de pago.

Los bienes involucrados incluyen aquellos en situación de abandono legal, incautados, comisados o decomisados, y son entregados a instituciones reconocidas oficialmente.

La norma tampoco introduce cambios en el proceso relacionado con deducciones de impuestos por donaciones empresariales a entidades públicas no empresariales o a organizaciones sin fines de lucro.

Turismo: facilidades para empresas que ofrecen devolución del IGV

Asimismo, el gobierno ha fortalecido la devolución del IGV como medida de promoción del turismo. Las empresas que venden bienes a turistas extranjeros pueden inscribirse de manera más ágil en el Registro de Establecimientos Autorizados (REA), gracias a la simplificación de requisitos aprobada mediante el Decreto Supremo Nº 069-2026-EF.

Entre las novedades destacan la reducción de 12 a 6 meses en el historial tributario exigido, la posibilidad de subsanar omisiones antes del siguiente vencimiento y la admisión de deudas con fraccionamiento vigente siempre que estén regularizadas a tiempo. El proceso de inscripción al REA se realiza completamente en línea usando la Clave SOL.

Hasta abril de 2026, más de 12 mil turistas extranjeros accedieron a la devolución del IGV en el aeropuerto internacional, con un reembolso total de alrededor de 1.8 millones de soles por compras realizadas a 56 empresas autorizadas.

De acuerdo con la SUNAT, este nuevo beneficio apunta a incentivar el gasto de los visitantes y fortalecer la cadena comercial vinculada al turismo.

Temas Relacionados

SUNATtrabajadores independientesClave SOLrecibo por honorariostributosImpuesto a la rentaperu-economia

Más Noticias

‘Chorri’ Palacios dio concepto de Beto da Silva ante posible llegada a Sporting Cristal: “Dejó pasar el tiempo”

El exfutbolista peruano se pronunció por la chance de que el atacante de Deportivo Garcilaso se sume al elenco ‘cervecero’ para el Torneo Clausura 2026

‘Chorri’ Palacios dio concepto de Beto da Silva ante posible llegada a Sporting Cristal: “Dejó pasar el tiempo”

Ignacio Buse hace historia e ingresa al top 50 por primera vez tras clasificación en ATP 500 de Hamburgo

El ‘Colorado’ ubicó a Perú entre la élite del tenis mundial y ahora se enfoca en buscar el pase a semifinales del torneo

Ignacio Buse hace historia e ingresa al top 50 por primera vez tras clasificación en ATP 500 de Hamburgo

Gonzalo Bueno a un paso del cuadro principal de Roland Garros 2026: peruano volvió a ganar y clasificó a ronda final de la qualy

El tenista nacional superó en dos sets corridos al ucraniano Vitaliy Sachko y espera por su siguiente rival

Gonzalo Bueno a un paso del cuadro principal de Roland Garros 2026: peruano volvió a ganar y clasificó a ronda final de la qualy

Resultados de la fecha 5 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Llegó el turno de los equipos peruanos: Universitario visita a Nacional en Montevideo, Sporting Cristal hará lo suyo con Junior en Barranquilla, y Cusco FC recibe a Medellín en casa. Conoce los detalles de la jornada crucial

Resultados de la fecha 5 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Precio del dólar con alza en Perú: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 20 de mayo

El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar con alza en Perú: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 20 de mayo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNJ programa audiencia de reconsideración de José Domingo Pérez contra su no ratificación

JNJ programa audiencia de reconsideración de José Domingo Pérez contra su no ratificación

Ministro del Interior asegura que la criminalidad en Perú ha bajado: “los homicidios tienden a disminuir”

Última encuesta presidencial de Ipsos: Keiko Fujimori lidera con 39% y Roberto Sánchez retrocede con 35%

Problemas durante las elecciones del 12 de abril afectaron la credibilidad del sistema, según el presidente del JNE

Revelan denuncia de un funcionario ante Fiscalía: EsSalud buscaría declarar grave a Pedro Castillo para lograr su indulto

ENTRETENIMIENTO

Corazón Serrano se retira del Festival Vibra Perú 2026 y anuncian nuevo concierto

Corazón Serrano se retira del Festival Vibra Perú 2026 y anuncian nuevo concierto

Virna Flores pide ayuda para su madre y solicita donantes de sangre y plaquetas: “Se encuentra delicada”

Yiddá Eslava descarta romance con Carlos Alcántara pese a salida nocturna: “No me metan en un mismo saco con él”

‘Metiche’ lanza fuerte advertencia a Christian Domínguez antes de su boda con Karla Tarazona: “Que se porte bien”

Onelia Molina responde con dureza a Mario Irivarren luego de reacción por beso con Kevin Díaz: “No me interesa”

DEPORTES

¿Qué resultados necesita Sporting Cristal para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

¿Qué resultados necesita Sporting Cristal para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

Ignacio Buse hace historia e ingresa al top 50 por primera vez tras clasificación en ATP 500 de Hamburgo

Gonzalo Bueno a un paso del cuadro principal de Roland Garros 2026: peruano volvió a ganar y clasificó a ronda final de la qualy

‘Chorri’ Palacios dio concepto de Beto da Silva ante posible llegada a Sporting Cristal: “Dejó pasar el tiempo”

Resultados de la fecha 5 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC