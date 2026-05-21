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Arequipa confirma nuevo caso importado de sarampión en bebé de 11 meses procedente de Puno y activa cerco epidemiológico

La Gerencia Regional de Salud intensificó vacunación, monitoreo epidemiológico y control de contactos tras confirmar un nuevo caso

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Arequipa confirmó un nuevo caso importado de sarampión en una bebé de 11 meses procedente de Puno, región con mayor cantidad de contagios. (Composición: Infobae)
Arequipa confirmó un nuevo caso importado de sarampión en una bebé de 11 meses procedente de Puno, región con mayor cantidad de contagios. (Composición: Infobae)

La confirmación de un nuevo caso importado de sarampión en Arequipa elevó la preocupación de las autoridades sanitarias frente al avance de la enfermedad en distintas regiones del país. El reporte corresponde a una bebé de once meses procedente de Puno, región que concentra la mayor cantidad de contagios registrados por el Ministerio de Salud.

La paciente ingresó al hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de EsSalud Arequipa durante la noche del 20 de mayo con síntomas compatibles con sarampión y un cuadro adicional de neumonía. La Gerencia Regional de Salud informó que la menor recibió una primera dosis de la vacuna contra la enfermedad el pasado 14 de mayo.

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El nuevo caso se confirmó en un contexto de vigilancia epidemiológica reforzada en Arequipa. Las autoridades regionales mantienen seguimiento sobre otros pacientes sospechosos mientras el Ministerio de Salud ejecuta medidas de emergencia sanitaria en varias zonas del país.

Autoridades activan cerco epidemiológico en Arequipa

La detección de nuevos contagios en Juliaca y Putina Punco acelera la respuesta de las autoridades, que buscan cerrar la brecha de inmunización en la población
La detección de nuevos contagios en Juliaca y Putina Punco acelera la respuesta de las autoridades, que buscan cerrar la brecha de inmunización en la población| Andina

El gerente regional de Salud de Arequipa, Walther Oporto Pérez, informó que el caso fue comunicado inicialmente por funcionarios de salud de Puno. Según explicó, la familia de la menor decidió trasladarse a Arequipa para que reciba atención médica especializada.

Tras la confirmación del diagnóstico, la Gerencia Regional de Salud activó un cerco epidemiológico con el objetivo de evitar nuevos contagios. Las acciones incluyen identificación de personas que tuvieron contacto con la paciente, monitoreo sanitario y vacunación preventiva entre la población expuesta.

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Walther Oporto precisó que la menor permanece bajo observación médica debido a la presencia simultánea de neumonía. Además, indicó que los equipos de epidemiología mantienen vigilancia permanente sobre su evolución clínica.

La Gerencia Regional de Salud también confirmó que este corresponde al tercer caso importado detectado en Arequipa en apenas una semana, situación que motivó el fortalecimiento de las acciones de control sanitario en establecimientos médicos y puntos de atención.

Diecinueve casos sospechosos permanecen en evaluación

Confirmaron el primer caso de sarampión en Arequipa en una estudiante de la Escuela Profesional de Contabilidad de la UNSA. Composición: Infobae
Confirmaron el primer caso de sarampión en Arequipa en una estudiante de la Escuela Profesional de Contabilidad de la UNSA. Composición: Infobae

Las autoridades sanitarias regionales reportaron además la existencia de 19 casos sospechosos de sarampión. Las muestras obtenidas de estos pacientes permanecen en evaluación en el Laboratorio de Referencia Regional de Arequipa.

El gerente regional de Salud señaló que los análisis permitirán confirmar o descartar la presencia de la enfermedad en los próximos días. Mientras tanto, el personal médico mantiene protocolos de vigilancia para reducir riesgos de transmisión.

Como parte de las medidas preventivas, el sector Salud dispuso ampliar temporalmente la vacunación contra el sarampión para menores desde los seis meses de edad. El esquema regular de inmunización contempla actualmente aplicaciones a los 12 y 18 meses.

Las brigadas sanitarias también desarrollan campañas informativas dirigidas a padres de familia y cuidadores, especialmente en sectores con menor cobertura de vacunación infantil.

Puno concentra más de 300 casos confirmados

El Ministerio de Salud reportó más de 300 casos confirmados de sarampión en el país. La región de Puno figura como la zona más afectada por el brote, con 301 contagios confirmados según cifras oficiales del sector.

Ante el incremento de casos, el Gobierno declaró la emergencia sanitaria nacional mediante el Decreto Supremo N.° 008-2026-SA. La disposición comprende 13 regiones donde se aplicarán medidas extraordinarias para contener la propagación de la enfermedad.

Entre las acciones aprobadas figura la vacunación de barrido dirigida a niños y adolescentes, además de una dosis adicional para personas de hasta 29 años en la región Puno. El decreto también contempla el refuerzo de brigadas médicas y campañas de información pública.

El Ministerio de Salud indicó que las intervenciones buscan elevar la cobertura de inmunización y reducir el riesgo de expansión del virus hacia otras regiones del país.

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