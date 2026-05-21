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Roberto Sánchez descarta detener compra de aviones F-16 a Estados Unidos: “El remedio puede ser peor que la enfermedad”

El candidato presidencial afirmó que no impulsará una revisión de la compra de aviones F-16 a Estados Unidos y que su eventual gobierno respetará el procedimiento contractual ya iniciado; aunque criticó el manejo interno del caso

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El candidato presidencial Roberto Sánchez afirmó este jueves 21 de mayo, en una entrevista con Radio Exitosa, que su eventual gobierno respetaría el procedimiento contractual de la compra de aviones F-16 a Estados Unidos y que no ve conveniente abrir una revisión que pueda agravar el problema. “El remedio es peor que la enfermedad”, sostuvo.

Sánchez cuestionó el manejo político interno del proceso y afirmó que hubo una conducción “muy mal” llevada, al referirse al episodio en el que el presidente Balcázar planteó dejar la decisión para el próximo gobierno, en medio de una controversia que terminó con la firma del contrato y el pago de un adelanto.

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En diálogo con Nicolás Lúcar, el postulante de Juntos por el Perú marcó distancia de la forma en que se adoptó la decisión, pero insistió en que los contratos y los procedimientos deben respetarse. “Los temas contractuales tienen su procedimiento”, remarcó, y añadió que, si existió una discrepancia, la decisión del presidente en ejercicio “tuvo que respetarse”.

Composición de Roberto Sánchez, vistiendo sombrero y gafas, con un avión de combate F-16 volando sobre un paisaje de montañas brumosas al fondo.
Roberto Sánchez, político peruano, aparece junto a un avión de combate F-16 sobre un paisaje montañoso, ilustrando su postura sobre la adquisición de aeronaves militares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Críticas al manejo interno y a la cadena de decisiones

Sánchez sostuvo que el caso expuso una falla de coordinación dentro del poder Ejecutivo. Según relató, si el presidente interino quería dejar el asunto “en suspenso”, debieron activarse mecanismos consensuados y técnicos para canalizar esa posición. “No se respetó”, afirmó.

En ese marco, apuntó contra la candidata Keiko Fujimori por atribuirse decisiones de gobierno mientras, según Sánchez, negaba la responsabilidad política sobre la gestión. “Ella dice que este no es su gobierno. Discúlpame, es su gobierno”, indicó. Para el candidato, ese episodio reflejó un funcionamiento “disfuncional y desarreglado” dentro del Ejecutivo, y lo calificó como “vergüenza propia”.

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El periodista le planteó de forma directa si revisaría el contrato. Sánchez respondió que lo correcto es respetar el curso ya iniciado: “Los contratos se respetan” y “hay que respetar el procedimiento contractual”.

“El remedio puede ser peor que la enfermedad”

Sánchez enmarcó la compra de aviones F-16 en un debate de más largo plazo sobre la modernización de las Fuerzas Armadas. Dijo que ese es un tema “de hace tiempo” y que, si la decisión ya fue tomada por el gobierno actual, el proceso “está en camino”.

En ese punto sostuvo su frase más enfática: “El remedio es peor que la enfermedad”, al advertir sobre los riesgos de intentar deshacer lo avanzado por la vía de una revisión que pudiera tener costos institucionales o diplomáticos. Aun así, dejó una puerta abierta a ajustes puntuales: “Si hay un margen de optimizar, siempre las hay y hay que hacerlo respetando las formas y mirando hacia adelante”.

La idea de “optimizar”, explicó, no equivale a desconocer lo firmado, sino a introducir mejoras dentro de lo posible sin romper el debido proceso contractual.

Perú subiría al tercer lugar en Sudamérica con compra de 24 F-16, pero seguiría detrás de Chile y Brasil. (Foto: Agencia Andina)
Perú subiría al tercer lugar en Sudamérica con compra de 24 F-16, pero seguiría detrás de Chile y Brasil. (Foto: Agencia Andina)

¿Un giro respecto de su posición previa?

Las declaraciones de este jueves marcaron un matiz frente a lo que el propio Sánchez había señalado días atrás, cuando evitó comprometerse a respetar íntegramente el acuerdo y dejó abierta la posibilidad de una evaluación “en su momento”, con el argumento de que se trata de un procedimiento con componentes de confidencialidad vinculados a seguridad de Estado.

En ese contexto previo, Sánchez y el excanciller Manuel Rodríguez Cuadros —incorporado a su equipo técnico para el balotaje del 7 de junio— afirmaron que el país mantendría “la mejor relación posible” con Estados Unidos y también con otras potencias, bajo un enfoque de interés nacional, respeto mutuo y autonomía.

Rodríguez Cuadros, quien fue canciller durante el gobierno de Alejandro Toledo (2003-2005), había planteado además una política exterior basada en pluralidad y multilateralidad, y sostuvo que un eventual gobierno de Sánchez buscaría vínculos estables con Washington sin renunciar a relaciones con otros socios como China, India o el Reino Unido.

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