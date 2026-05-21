Alerta naranja en la costa peruana por fenómeno meteorológico: vientos fuertes afectarán a Lima y seis regiones desde el sábado

Senamhi advierte el ingreso del vigesimoquinto friaje del año: habrá lluvias, vientos fuertes y descenso de temperaturas. (Foto composición: infobae Perú/Agencia Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activó una alerta naranja por el incremento de la velocidad del viento en la costa, un fenómeno que puede sentirse como ráfagas más persistentes y un aire cargado de arena en zonas abiertas. El aviso abarca desde el sábado 23 de mayo hasta el domingo 24.

De acuerdo con el organismo técnico, durante ese periodo se registrarán vientos de moderada a fuerte intensidad, con impacto en la visibilidad y condiciones atmosféricas que podrían complicar el tránsito en zonas expuestas, en especial en áreas abiertas cercanas al litoral y en tramos de carretera donde el levantamiento de partículas suele ser recurrente.

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El aviso advirtió que el incremento del viento podría provocar levantamiento de polvo y arena y, con ello, una reducción de la visibilidad horizontal. Además, se espera cobertura nubosa con niebla o neblina en sectores próximos al mar, principalmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 35 km/h en la región Ica, afectando la visibilidad en carreteras.

Alerta naranja por vientos intensos en la costa

Según el Senamhi, el evento se caracterizará por un aumento sostenido de la velocidad del viento a lo largo de la franja costera, con registros previstos que se ubican entre rangos moderados y fuertes dependiendo de la zona. Esta situación tiende a intensificarse en áreas de geografía abierta, con superficies arenosas o suelo suelto, donde el viento facilita el desplazamiento de partículas.

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Entre los efectos previstos figuran el levantamiento de polvo y arena, con posible impacto en la seguridad vial por visibilidad reducida, y la presencia de niebla o neblina asociada a la humedad en sectores cercanos al litoral, especialmente en horas de baja radiación solar. Estas condiciones pueden presentarse de manera intermitente, pero con mayor probabilidad hacia la madrugada y primeras horas de la mañana, cuando la nubosidad baja tiende a concentrarse.

Fuertes vientos en la sierra. (Foto: Andina)

El aviso se emitió con peligro naranja, lo que, según la clasificación del Senamhi, implica que se predicen fenómenos meteorológicos peligrosos. En este contexto, el llamado es a mantener precaución y seguir el desarrollo del evento, sobre todo en los departamentos bajo posible afectación.

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Pronóstico de vientos en la costa peruana del 23 al 24 de mayo

Para el sábado 23 de mayo, el Senamhi previó vientos con velocidades próximas a 35 km/h en la costa norte y alrededor de 34 km/h en la costa centro. En la costa sur, los valores estarían cercanos a 22 km/h, mientras que en la costa de Ica se estimaron registros próximos a 36 km/h.

En tanto, para el domingo 24 de mayo, el pronóstico mantuvo la tendencia de intensificación en varios sectores: se previeron vientos próximos a 36 km/h en la costa norte y alrededor de 34 km/h en la costa centro. Para la costa sur, las velocidades estarían cercanas a 24 km/h, y en la costa de Ica se alcanzarían valores próximos a 37 km/h.

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El aviso incluyó como departamentos de posible afectación a Áncash, Arequipa, Callao, Ica, Lima, Moquegua y Piura. En estas jurisdicciones, el incremento del viento podría presentarse con mayor impacto en zonas expuestas, particularmente cerca del litoral, donde también se esperan episodios de niebla o neblina durante las horas de menor visibilidad natural.

Las precipitaciones estarán acompañadas de ráfagas de viento. (Foto: Andina)

Recomendaciones del Senamhi ante fuertes vientos en la costa peruana

El Senamhi recomendó mantenerse al corriente del desarrollo de la situación y cumplir los consejos e instrucciones que emitan las autoridades competentes durante la vigencia del aviso.

Ante el riesgo de polvo en suspensión y visibilidad reducida, se sugiere tomar precauciones adicionales al conducir en rutas costeras, reducir la velocidad en tramos con presencia de arena o neblina y evitar maniobras bruscas. También se recomienda asegurar objetos livianos en techos, patios o balcones, ya que las ráfagas pueden desplazarlos y generar riesgos en viviendas o espacios públicos.

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En zonas donde la neblina sea más persistente, es clave planificar desplazamientos con mayor tiempo y permanecer atentos a los reportes oficiales, pues el comportamiento del viento puede variar por la interacción con la geografía local y la cercanía al mar durante las horas de madrugada y mañana.