Bolivia al borde del colapso: sol peruano se aprecia frente al boliviano tras nueva crisis, ¿cuánto vale actualmente?

Uno de los mayores desafíos que atraviesa Bolivia actualmente es la falta de moneda extranjera. Foto: AFP

La crisis que atraviesa Bolivia comenzó a tener efectos visibles fuera de sus fronteras. En medio de las protestas, la escasez de combustibles y la falta de dólares que golpean a la economía boliviana, el sol peruano ganó valor frente a la moneda del país altiplánico. La situación refleja el deterioro financiero que enfrenta Bolivia, donde el aumento de precios y la incertidumbre política han debilitado la confianza en el sistema económico.

De acuerdo con la tabla de cotizaciones publicada por el Banco Central de Bolivia este 21 de mayo de 2026, un sol peruano equivale actualmente a Bs 2,01126. En el tipo de cambio inverso, un boliviano representa cerca de S/ 0,50. El movimiento ocurre en un contexto especialmente complejo para Bolivia, marcado por tensiones sociales y dificultades para sostener el abastecimiento interno de productos básicos y combustibles.

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Crisis económica presiona al sistema cambiario

Uno de los principales problemas que enfrenta Bolivia es la escasez de divisas. Aunque el tipo de cambio oficial del dólar continúa fijado en Bs 6,96 para la venta y Bs 6,86 para la compra, en el mercado paralelo la moneda estadounidense se negocia a valores mucho más altos debido a la creciente demanda y la falta de oferta.

La insuficiencia de dólares afecta directamente a importadores, comerciantes y ciudadanos. Varias empresas reportan dificultades para adquirir productos en el exterior, mientras que numerosos usuarios encuentran restricciones para retirar moneda extranjera de entidades financieras. Este escenario incrementó la percepción de desconfianza sobre la estabilidad económica del país y presionó aún más al mercado cambiario.

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Aunque el dólar mantiene un tipo de cambio oficial de Bs 6,96 para la venta y Bs 6,86 para la compra, en el mercado paralelo su valor es mucho más alto por la escasez de oferta. Foto: Grupo Goberna

Protestas y desabastecimiento agravan el panorama

Las movilizaciones sociales se intensificaron durante las últimas semanas en ciudades como La Paz y El Alto. Transportistas, mineros, maestros y organizaciones vecinales salieron a protestar por el aumento del costo de vida, la falta de combustibles y el deterioro del poder adquisitivo.

Los bloqueos de carreteras y la interrupción parcial del transporte generaron problemas de abastecimiento en distintas regiones. En varias estaciones de servicio se registraron largas filas de vehículos en busca de gasolina y diésel, mientras productores agrícolas y comerciantes advirtieron pérdidas económicas por las demoras logísticas y la paralización de actividades.

El impacto también llegó a los mercados. Productos esenciales como aceite, azúcar, harina, pollo y carne reportaron incrementos significativos de precios. En algunos casos, comerciantes denunciaron alzas superiores al 200% y 300% debido a los cortes de rutas y las dificultades para trasladar mercadería entre ciudades.

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Inestabilidad política complica la situación

La crisis económica coincide con un escenario político marcado por divisiones internas y enfrentamientos entre distintos sectores. El Gobierno del presidente Rodrigo Paz enfrenta crecientes cuestionamientos mientras intenta contener las protestas y evitar una mayor escalada del conflicto social.

La crisis económica se desarrolla en medio de un clima político tenso y dividido. El Gobierno de Rodrigo Paz enfrenta cada vez más críticas mientras busca contener las protestas y frenar el avance del conflicto social. Foto: CAF

La polarización también involucra a figuras políticas de peso dentro del oficialismo y sectores cercanos al expresidente Evo Morales, quien mantiene influencia en sindicatos y organizaciones sociales. Desde el Ejecutivo se acusa a determinados grupos de promover movilizaciones para debilitar al Gobierno, mientras las tensiones continúan elevándose en distintas regiones del país.

Frente a la presión social, las autoridades anunciaron cambios ministeriales y nuevas medidas económicas. Entre ellas figura la creación de un Consejo Económico Social y acciones destinadas a ampliar el ingreso de divisas, controlar el contrabando y combatir la especulación. Sin embargo, parte de la población considera que las medidas todavía no logran resolver el deterioro económico.

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