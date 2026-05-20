Perú

El Salón del Queso Peruano reúne a más de 200 expositores y apuesta por la innovación láctea

Cientos de productores y especialistas presentan en Lima las nuevas tendencias del sector quesero, con énfasis en variedades artesanales y experiencias gastronómicas que reflejan la diversidad de la industria

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Salón del Queso
Cajamarca quiere revalidar su puesto como el mejor queso de la feria. Foto: Andina

El Centro de Convenciones Lima concentra desde el jueves 21 hasta el domingo 24 de mayo a cientos de productores, especialistas y público en la mayor feria de quesos del país. La edición 2026 del IV Salón del Queso Peruano marca un récord con 200 stands de exhibición y venta, según información oficial difundida por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). El evento busca posicionar los derivados lácteos de Perú como protagonistas en el mercado nacional, con énfasis en la innovación y la calidad.

La feria, organizada junto a CEDEPAS Norte y los gobiernos regionales de Arequipa y Cajamarca, reúne a expositores de todas las regiones. La cifra de stands supera con amplitud la del año anterior, cuando se instalaron 135, lo que refleja el crecimiento del sector y la demanda de productos premium, según reportes oficiales. El evento se realiza en el Centro de Convenciones Lima, en San Borja, con un horario de 11:00 a 21:00.

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La producción láctea nacional involucra a más de 350.000 familias peruanas, que encuentran en esta cita una oportunidad para fortalecer la competitividad y la visibilidad de sus productos, según datos del MIDAGRI. El público puede adquirir entradas a través de la plataforma digital Joinnus.

Concurso nacional “Quesarte” reunirá en Lima a productores y emprendedores del queso artesanal peruano. (Foto: Agencia Andina)
Concurso nacional “Quesarte” reunirá en Lima a productores y emprendedores del queso artesanal peruano. (Foto: Agencia Andina)

Diversidad y experiencias en el IV Salón del Queso Peruano 2026

La edición 2026 presenta una programación que abarca desde la tradicional rueda de negocios hasta demostraciones gastronómicas en vivo, talleres especializados y espacios de cata y maridaje. El Concurso Nacional del Queso, fijado para el viernes 22 de mayo, convoca a 90 productores que han ganado certámenes macrorregionales, quienes competirán por el reconocimiento a los mejores quesos del país. Según datos del MIDAGRI, esta competencia busca resaltar la calidad y diversidad de los quesos peruanos.

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Entre las novedades, la feria integra el espacio QuesoKids, orientado a niñas y niños, con actividades didácticas para promover el conocimiento y consumo de productos lácteos.

Efemérides - Efemérides en Perú - Perú - historias - 23 mayo
Cada cuarto viernes de mayo se celebra el Día del Queso Peruano, para impulsar el consumo de lácteos, promover el agro y reconocer a los 350 mil productores que sostienen el sabor del país. (Andina)

Auge de la ganadería caprina y su impacto en la industria

El protagonismo de los derivados de leche de cabra destaca en esta edición. Quince marcas especializadas, procedentes de regiones como Piura, Lima, Ayacucho y Tacna, participan en el evento, multiplicando por cinco la presencia registrada en años anteriores. Este crecimiento se atribuye a la transformación productiva en el campo y al interés de los consumidores por el valor nutricional y gourmet de estos productos.

Las marcas de cabra han recibido asistencia técnica del Instituto de Innovación Agraria (INIA), lo que ha impulsado la diversificación y la innovación en variedades como quesos, yogures y otros derivados. “El avance de la ganadería caprina ya redefine el mapa lácteo nacional”, puntualizó una fuente del MIDAGRI consultada por Infobae.

Segunda edición de “Quesarte” convocará a participantes de varias regiones para promover el queso artesanal. (Foto: Agencia Andina)
Segunda edición de “Quesarte” convocará a participantes de varias regiones para promover el queso artesanal. (Foto: Agencia Andina)

Quesos de búfala y oveja: innovación y tradición

Por primera vez, el público asistente puede degustar quesos elaborados con leche de búfala y oveja. La marca Lácteos Kadosh, desde la región San Martín, ofrece productos como mozzarella y quesos madurados, además de leche fresca de búfala. Según declaraciones de Antonio Rengifo Angulo, zootecnista y especialista en biotecnología reproductiva, la bufalinocultura se consolida en la Amazonía peruana y busca posicionarse en el mercado limeño.

Desde el altiplano puneño, la marca Guemandina-Mesita Andina expone quesos de oveja con distintos tiempos de maduración. El propietario, Saúl Guerra, explicó que la propuesta rescata la tradición familiar y añade mejoras tecnológicas para garantizar calidad e inocuidad.

Midagri reconoce a “Ternura Negra” de Ayacucho como el mejor queso del Perú. (Foto: Midagri)
Midagri reconoce a “Ternura Negra” de Ayacucho como el mejor queso del Perú. (Foto: Midagri)

Un evento clave para el desarrollo del sector lácteo peruano

El IV Salón del Queso Peruano 2026 se consolida como una plataforma de encuentro entre productores, consumidores y especialistas. El MIDAGRI, junto a CEDEPAS Norte y los gobiernos regionales de Arequipa y Cajamarca, impulsa la articulación de la cadena productiva y fomenta la innovación en la industria láctea.

La feria abre sus puertas a propuestas que combinan tradición y modernidad, con énfasis en experiencias gastronómicas, espacios de formación y actividades para el público infantil. Las entradas se adquieren en Joinnus y el evento se desarrolla en el Centro de Convenciones Lima hasta el domingo 24 de mayo.

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