Perú

Adal Ramones: sus experiencias en Perú, qué opina de Jorge Luna y Ricardo Mendoza y su regreso a nuestro país

En entrevista con Infobae Perú, Adal Ramones compartió historias sobre su conexión con el público local, habló de los cambios en la escena humorística y mostró su entusiasmo por volver a encontrarse con los limeños

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Un díptico muestra a Adal Ramones. A la izquierda, en un escenario rojo, ajusta su puño. A la derecha, sonríe con la mano en el pecho bajo un cielo azul
Adal Ramones, reconocido presentador y comediante, compartió sus experiencias en Perú y ofreció su perspectiva sobre Jorge Luna y Ricardo Mendoza en el marco de su regreso al país.

La llegada de Adal Ramones a Perú con su espectáculo “Viajando sin maleta” el próximo 23 de mayo en el Teatro Canout marca un nuevo capítulo en la relación del comediante mexicano con el público peruano. El artista, reconocido por su trayectoria en la televisión y el teatro, regresa a Lima para reencontrarse con una audiencia que, según él mismo relata, le ha dejado recuerdos imborrables.

Las experiencias de Adal Ramones en Perú

A lo largo de los años, Adal Ramones ha construido un vínculo especial con Perú, forjado tanto sobre los escenarios como en sus recorridos personales. Para el comediante, cada visita al país tiene algo memorable, ya sea en Lima, en las zonas arqueológicas o en rincones menos explorados.

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Uno de los episodios más particulares que recuerda involucra una de las tradiciones culinarias más representativas de la región andina: el cuy. La anécdota surge durante un viaje familiar en el que decide que su hija Paola pruebe el plato tradicional.

Adal Ramones, un hombre de mediana edad con gafas, de pie en un escenario oscuro, sosteniendo un micrófono con ambas manos
Adal Ramones, el reconocido presentador y comediante mexicano, regresa a Perú y comparte sus experiencias y opiniones sobre la escena local.

“Tengo que volver a probar cómo se llama... ¡El cuy!”, cuenta Ramones, recordando con nitidez la escena. La reacción de Paola marcó el momento: “El grito que pegó mi hija cuando lo vio así. Lo vio entero y mi hija: ‘¡Ah! Papá, que...’. Y entonces le dije: ‘Lléveselo, tráigaselo desebrado’, o sea, ya era otra cosa. Pero cómo nos reímos”, contó a Infobae Perú.

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El comediante explica que esta experiencia se transformó en una especie de broma recurrente en la familia. Pero Ramones no se queda solo en Lima. En sus recorridos por Perú también ha explorado Machu Picchu, donde vivió una experiencia única junto a su exesposa y su hija.

“Cerraron Machu Picchu y nos dieron un tour a mi exesposa, a mi hija Paola, que era niña, y a mí. Solos, caminando en todo Machu Picchu. Se me salía la lagrimita así y decía: ‘Gracias, gracias’. Fue maravilloso”, narra.
Adal Ramones sonríe a cámara, vistiendo un esmoquin negro con solapa y frente de camisa de cuentas negras, corbatín negro y gafas redondas
Adal Ramones posa sonriente, vestido elegantemente con esmoquin, antes de su regreso a Perú, donde abordará sus experiencias y su perspectiva sobre Jorge Luna y Ricardo Mendoza.

A esto se suman sus paseos por el Amazonas peruano, donde tuvo la oportunidad de ver al delfín rosado muy cerca de la barcaza. “No puedo más que decir que qué momentos tan bonitos he vivido en Perú”, resume.

Su opinión sobre Jorge Luna y Ricardo Mendoza

El regreso de Ramones a los escenarios peruanos ocurre en un contexto donde el humor local ha cobrado fuerza, con figuras como Jorge Luna y Ricardo Mendoza al frente del Teatro Canout.

El propio Ramones reconoce que, aunque no los conoce personalmente, ha seguido su trabajo con interés: “No tengo el gusto en persona, pero sí conozco su trabajo, me metí a verlo por el grupo de comedia que me lleva”.

Ramones subraya la importancia del fenómeno Luna y Mendoza dentro de la escena humorística peruana. Considera que su éxito responde a la autenticidad de su propuesta y a la libertad creativa que han defendido.

“La crítica dura muy poquito, y se queda el público que debe de ir a ver el género que te gusta. Hay comediantes que usan palabras muy fuertes y tienen un montón de público. ¿Tú crees que ellos están pensando: ‘Ay, ojalá nos vea el público que no le gustan las palabras’? No, tienen suficiente público para llenar las funciones”, sostiene en conversación con Infobae Perú.
Jorge Luna y Ricardo Mendoza anuncian importante cambio en Hablando Huevadas
Jorge Luna y Ricardo Mendoza anuncian importante cambio en Hablando Huevadas

Desde su perspectiva, el valor de Luna y Mendoza radica en no intentar complacer a todos, sino en conectar de manera honesta con quienes disfrutan su estilo. “La libertad que tienes de: aquí se come carne de puerco. A mí no me gusta, pide otra cosa. Así de sencillo. No pasa absolutamente nada, hay público para todo”, afirma.

Ramones observa que, tal como sucede en otros países, el humor directo y sin filtros encuentra eco en un segmento del público dispuesto a reírse sin tapujos, mientras otros eligen propuestas más tradicionales.

Ramones también resalta que la presencia de Luna y Mendoza en el Teatro Canout, un espacio icónico para la comedia limeña, habla de la vitalidad y el crecimiento del circuito humorístico en el país. Elogia la capacidad de ambos para generar conversación y atraer audiencias diversas, así como la apertura de escenarios donde nuevas voces pueden encontrar su lugar.

El regreso a Lima y “Viajando sin maleta”

El motivo principal de la nueva visita de Adal Ramones a Lima es la presentación de “Viajando sin maleta” en el Teatro Canout. El espectáculo, que ha recorrido otras ciudades de América Latina, propone una reflexión sobre la carga emocional y los recuerdos que las personas arrastran a lo largo de la vida.

“La comedia normalmente se basa en algo que te incomoda, algo que te sacude, algo que te hace pensar y algo que es una moneda al aire que dices tú: ‘Tengo ese trauma que este hombre que está en el escenario tiene, yo también lo tuve o lo tengo, ¿y cómo me puedo deshacer de él?’”, explica Ramones.
Adal Ramones sonríe y sostiene el ala de un avión sobre un cielo azul con nubes, vistiendo sombrero, camisa floral y mochila, con el texto 'Adal Ramones Lima Viajando Sin Maleta'
El comediante Adal Ramones vuelve a Lima con su espectáculo 'Viajando Sin Maleta' el 23 de mayo, generando expectación por sus comentarios sobre la escena local y sus experiencias en Perú.

El humorista sostiene que la risa sigue siendo una herramienta fundamental para enfrentar la vida y superar dificultades. “No es una fórmula para: ‘Mira, respira...’. No, simplemente es ríete como una medicina. Esa frase de tantas décadas atrás: la risa es la mejor medicina y es real”, asegura.

En “Viajando sin maleta”, invita al público a pensar en las cargas innecesarias que cada persona transporta. “Cargamos con un montón de cosas que no deberíamos de cargar y no soltamos. Y a veces esa famosa frase de ‘ya suelta, libéralo’”, plantea el comediante.

Un reencuentro esperado

La relación de Adal Ramones con Perú se alimenta de recuerdos, vivencias y un público que, según el artista, siempre lo ha recibido con entusiasmo. En cada regreso, el comediante encuentra nuevas razones para fortalecer ese lazo.

“No puedo más que decir que qué momentos tan bonitos he vivido en Perú. Gracias a la gente, gracias al público, que siempre ha estado ahí”, expresa.

Adal Ramones / televisa
(Instagram/@adalramones)

La función de “Viajando sin maleta” en el Teatro Canout el 23 de mayo representa una nueva oportunidad para que el humorista y su audiencia compartan una noche de risas y reflexión. Los boletos están disponibles en Teleticket.

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