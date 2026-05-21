Terremoto en Perú podría causar un aluvión y sepultar Huaraz: 20 mil personas perderían la vida en minutos

Un eventual movimiento telúrico en la región podría provocar un desborde de la laguna Palcacocha, según autoridades y especialistas, que advierten de la amenaza sobre miles de residentes del área urbana y el cono aluviónico. (Latina)

Una posible catástrofe amenaza a la ciudad de Huaraz, donde un terremoto podría desatar un aluvión capaz de provocar la muerte de hasta 20 mil personas en cuestión de minutos, según advirtieron autoridades y expertos consultados por Latina.

Huaraz, situada en la sierra de Perú, enfrenta una amenaza constante. La laguna Palcacocha, ubicada a aproximadamente 4.566 metros sobre el nivel del mar y rodeada por siete glaciares colgantes, se presenta como un verdadero peligro para más de 50 mil habitantes de la zona, de acuerdo con el reporte difundido.

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Esta laguna, cuya capacidad ha aumentado drásticamente debido al derretimiento de los glaciares, acumula hoy más de 16 millones de metros cúbicos de agua.

Según explicó Joel Maguiña, jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Áncash, estudios realizados por el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INIGEM) han detectado la presencia de siete glaciares colgantes sobre la laguna.

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El riesgo de un aluvión en Huaraz podría causar hasta 20 mil muertes en minutos, según autoridades y expertos locales.(Andina)

Maguiña advirtió que un sismo de gran magnitud podría causar el desprendimiento de estas masas de hielo, lo que desencadenaría un desborde de la laguna con consecuencias devastadoras para la ciudad.

El cambio climático

El problema se ha intensificado en las últimas décadas. Según el informe, el volumen de agua de Palcacocha se ha multiplicado 34 veces desde 1970, una tendencia atribuida al cambio climático y al acelerado derretimiento de los glaciares que rodean la laguna. Esta acumulación de agua, combinada con la presencia de glaciares inestables, crea un escenario propicio para una tragedia en caso de un terremoto.

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David Reyes, coordinador de la instalación del Sistema de Alerta Temprana (SAT), advirtió que, si ocurriera un aluvión en este momento, hasta 50 mil personas que residen en el cono aluviónico y en la ciudad de Huaraz podrían verse afectadas.

Reyes precisó que, según cálculos de expertos nacionales y extranjeros, el número de víctimas mortales podría alcanzar las 20 mil personas en cuestión de minutos. “Eso lo saben muy bien las autoridades. Es por eso la instalación de este sistema de alerta temprana, pero hasta ahorita no se le asigna presupuesto para el mantenimiento integral”, afirmó.

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La laguna Palcacocha, alimentada por el derretimiento de siete glaciares, representa una amenaza inminente para más de 50 mil habitantes de Huaraz.

Falta de mantenimiento

La alerta sobre el peligro no es nueva, pero la capacidad de respuesta se encuentra comprometida. El sistema de alerta temprana instalado en la laguna Palcacocha no ha recibido mantenimiento desde 2021, según denunció Reyes.

Ante la ausencia de presupuesto y la falta de recursos para el mantenimiento, la municipalidad de Huaraz asumió temporalmente el monitoreo del sistema. Sin embargo, la jefa de Defensa Civil de Huaraz, Vaneza Meza, explicó en la misma cadena que no se ha efectuado la transferencia de fondos necesaria para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

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“Esta semana, una reunión con el gerente general, donde él ha expuesto las dificultades que tienen, por lo que se ha optado, en consenso, regresar este sistema de alerta temprana a manos del Gobierno Regional de Áncash para que ellos ya puedan administrarlo, realizar el mantenimiento necesario, ver el mecanismo, ya que hasta la fecha, a la Municipalidad Provincial de Huaraz no se ha realizado esa transferencia para poder nosotros ejecutar el mantenimiento”, explicó Meza.

Vista de la laguna Palcacocha, en Huaraz, Perú. 27 de mayo de 2025. REUTERS/Ángela Ponce

Incertidumbre y temor

Mientras las autoridades debaten sobre la administración y el financiamiento del sistema de alerta, la población de Huaraz convive con la incertidumbre y el temor. La posibilidad de un terremoto que provoque el desprendimiento de los glaciares y el posterior desborde de la laguna representa una amenaza inmediata para la vida y los bienes de decenas de miles de personas.

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Los habitantes de la ciudad permanecen atentos a las señales y a las acciones de las autoridades, aunque el riesgo persiste sin que se hayan implementado soluciones definitivas. La continuidad de sismos en la región refuerza la urgencia de contar con un sistema de prevención y alerta plenamente operativo, capaz de responder ante una emergencia de grandes proporciones.