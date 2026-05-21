Tráfico y caos por el cierre del acceso a la Vía Expresa: Tramo estará cerrado por 21 días

Desde temprano se formaron filas extensas y se escucharon bocinazos, con conductores que se detenían para consultar el motivo del bloqueo (Créditos: Exitosa)

El cierre del acceso a la Vía Expresa Paseo de la República, en el Cercado de Lima, empezó a generar congestión vehicular desde primeras horas de la mañana de este jueves, cuando se restringió el ingreso al paso a desnivel frente al Palacio de Justicia y junto a la Alameda Paseo de los Héroes Navales. La medida regirá por 21 días calendario, según la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Según Exitosa, el impacto se sintió casi de inmediato: filas largas, bocinazos constantes y conductores que frenaron para preguntar qué ocurría. Cerca de las 06:00, a minutos de la hora punta, la cola de vehículos ya ocupaba varios tramos de la avenida Paseo de la República, con autos y buses obligados a continuar por la superficie sin poder bajar al zanjón en el punto habitual. La falta de información previa entre algunos usuarios elevó la tensión en la zona y recargó los carriles de paso.

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La congestión vehicular empezó desde primeras horas de la mañana de este jueves en la avenida Paseo de la República - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

La emisora también informó que, en el lugar, trabajadores colocaron barreras plásticas alineadas para impedir cualquier ingreso al paso a desnivel. Además, entregaron volantes y comunicados a los conductores que intentaban acceder a la Vía Expresa por ese tramo. La señalética, visible desde varios metros antes, advirtió el cierre, aunque el tránsito irregular y la acumulación de unidades hicieron que los cambios de carril se concentraran en pocos metros.

La ATU indicó que la circulación por la avenida Paseo de la República, en superficie y en sentido norte a sur, se mantiene habilitada. La restricción aplica al acceso al zanjón, por lo que el flujo debe redistribuirse hacia los ingresos posteriores. La autoridad pidió prever el viaje y reducir la velocidad al acercarse al área intervenida, debido al estrechamiento operativo y a los puntos de detención que aparecen cuando la fila avanza por tramos.

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Exitosa reportó filas largas, bocinazos constantes y conductores que se detenían para preguntar qué ocurría - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

Desvíos para ingresar a la Vía Expresa

De acuerdo con la entidad, los vehículos que se desplazan de norte a sur deberán continuar por Paseo de la República y utilizar el siguiente acceso habilitado, ubicado aproximadamente a 100 metros después de Plaza Grau. En la práctica, ese desvío obliga a sostener la marcha, bordear el entorno del óvalo Grau y recién retomar el ingreso al zanjón por el tramo cercano al Museo de Arte de Lima.

Ese cambio elevó la carga en las vías de aproximación y multiplicó los puntos de conflicto: vehículos que intentan incorporarse, taxis que se detienen para dejar pasajeros y buses que compiten por espacio. El resultado, según Exitosa, fue un tránsito más lento y más ruidoso, con maniobras forzadas y conductores que avanzaron a pulsos, con detenciones breves cada pocos metros.

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En la zona se colocaron barreras plásticas alineadas para impedir cualquier ingreso al paso a desnivel - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

El motivo del cierre: un túnel de 180 metros por obras de la Línea 2

La ATU informó que el cierre permitirá ejecutar obras de conexión entre la Línea 2 del Metro de Lima y Callao y la Estación Central del Metropolitano. El trabajo contempla la apertura de un forado de 180 metros para la construcción del enlace subterráneo, un componente clave del intercambio entre ambos sistemas de transporte.

La autoridad sostuvo que la intervención ya se había programado para diciembre de 2024, pero se postergó por el aumento del movimiento vehicular durante las fiestas de fin de año.

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