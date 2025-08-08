La planta amazónica que tiene propiedades cicatrizantes, antiinflamatorias y ayuda a aliviar cólicos y diarreas

La planta Piper aduncum, conocida como matico, es utilizada tradicionalmente para tratar heridas y reducir inflamaciones, según investigaciones etnobotánicas y estudios recientes que destacan su relevancia en la medicina natural sudamericana (Radio Imagina)

En lo profundo de la selva peruana crece una planta que durante siglos ha servido como botiquín natural de las comunidades indígenas. Sus hojas, al estrujarse, despiden un aroma intenso que anticipa sus múltiples cualidades.

El matico no solo calma heridas, sino que ofrece alivio a males gastrointestinales, infecciones leves y picaduras. Quienes lo usan valoran su acción antiséptica, su capacidad para restaurar la piel y su efectividad para mantener alejados a los insectos. El interés por esta planta ha crecido en contextos urbanos, impulsado por experiencias empíricas, resultados visibles y un renovado aprecio por la medicina tradicional.

Un saber antiguo que se renueva

Entre montes y quebradas, el matico fue curandero silvestre. Hoy, su eficacia contra males digestivos y cutáneos lo hace volver a botiquines con el respaldo de investigaciones actuales. (Freepik)

El conocimiento sobre el matico no nace en laboratorios ni universidades. Viene de la voz de los ancianos, del ensayo transmitido por generaciones y del contacto directo con la naturaleza. En muchas comunidades, esta planta es utilizada para tratar cortes, quemaduras leves, esguinces, e incluso malestares estomacales. Su poder reside en la complejidad química que guarda en sus hojas: sustancias que combaten bacterias, reducen la inflamación y favorecen la regeneración de los tejidos.

Este uso tradicional no ha pasado desapercibido para los investigadores. Ensayos realizados en condiciones controladas han demostrado que el matico posee compuestos con capacidad antimicrobiana y antiinflamatoria. Estos hallazgos han reforzado el respeto por el saber ancestral, demostrando que la intuición de los pueblos originarios muchas veces precede a la validación científica.

Cicatrización acelerada y barrera protectora

Las hojas de matico, aplicadas como cataplasma o infusión, protegen la dermis, eliminan microbios y ayudan a que la herida sane en menos tiempo, sin complicaciones visibles. (Freepik)

La piel encuentra en el matico un aliado natural. Las hojas, aplicadas directamente sobre heridas superficiales o preparadas en infusiones, ayudan a detener el sangrado, evitan infecciones y aceleran la recuperación de los tejidos. No es extraño que lo llamen “la planta que cierra las heridas”, ya que sus taninos poseen propiedades astringentes que promueven la contracción de los vasos y la formación de costra sin complicaciones.

Más allá de su poder reparador, el matico también ha demostrado actuar contra microbios que habitan en la piel y la comprometen. En este aspecto, su acción es doble: elimina las bacterias sin dañar la flora cutánea y, al mismo tiempo, reduce la inflamación de zonas afectadas. Su uso externo ha ganado terreno en centros de salud rural y consultorios naturales, donde se lo aplica en ungüentos o compresas tibias.

El estómago también agradece su presencia

En contextos rurales, el matico es infaltable tras comidas pesadas. Sus propiedades digestivas lo vuelven esencial para tratar malestares comunes con remedios accesibles. (Freepik)

Aunque suele relacionarse con heridas externas, el matico también muestra eficacia dentro del organismo. En zonas rurales, muchas familias lo consumen en forma de té para aliviar cólicos, diarreas, gastritis o procesos inflamatorios del tracto digestivo. Su sabor amargo, lejos de ser un obstáculo, se interpreta como señal de su potencia curativa.

Cuando se toma con regularidad, el matico regula el tránsito intestinal, ayuda a restaurar el equilibrio bacteriano y calma irritaciones internas. Incluso en casos de infecciones leves, sus propiedades antibacterianas ofrecen un soporte útil sin necesidad de tratamientos más agresivos. Este uso interno debe administrarse con cautela, respetando dosis y frecuencias, pero se mantiene vigente por la eficacia que ha demostrado en miles de casos cotidianos.

Repele insectos y desinfecta espacios

Quemar matico en casa o colocar sus hojas cerca de ventanas sirve para evitar picaduras y limpiar el aire. Su efecto repelente es valorado en climas húmedos. (Freepik)

Uno de los beneficios menos conocidos del matico es su capacidad para mantener alejados a los insectos. Las hojas contienen aceites volátiles que actúan como repelente natural, espantando mosquitos y otros vectores de enfermedades. Por ello, muchas viviendas rurales colocan ramas frescas cerca de las ventanas o las queman lentamente para perfumar el ambiente y protegerse de picaduras.

Además de su efecto repelente, el matico también sirve como desinfectante de superficies y heridas. En concentraciones adecuadas, sus extractos limpian áreas contaminadas, reducen la presencia de hongos y neutralizan bacterias sin dejar residuos tóxicos. Esto ha impulsado su uso como insumo para preparar jabones artesanales, aceites esenciales y aerosoles naturales.

Fácil acceso, múltiples formas de uso

Desde las alturas andinas hasta la Amazonía, el matico ha cruzado generaciones, adaptándose a nuevos contextos sin perder su esencia como planta curativa multifacética. (Sol Perú)

Una de las mayores ventajas del matico es que crece de forma silvestre en climas tropicales y no requiere cuidados especiales. Se adapta a suelos pobres, florece con facilidad y puede ser cosechado todo el año. Su accesibilidad ha permitido que su uso se democratice, sin necesidad de intermediarios ni fórmulas industriales.

Se puede aplicar de muchas formas: infusión, cataplasma, extracto, tintura, macerado o incluso como ingrediente cosmético. En algunas regiones se hierve junto con otras plantas para potenciar sus efectos, mientras que en zonas urbanas se ha convertido en uno de los productos naturales más vendidos en ferias y tiendas alternativas.

Esa versatilidad ha provocado que su reputación crezca entre quienes buscan opciones naturales para cuidar la salud. Las nuevas generaciones, cada vez más interesadas en prácticas sostenibles, están redescubriendo el matico no como un remedio exótico, sino como parte de un patrimonio botánico que aún tiene mucho por ofrecer.