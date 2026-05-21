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Cuánto cobra un personero, qué hace y cómo participa de las elecciones: Todo sobre su función en la segunda vuelta

En la antesala de la segunda vuelta, partidos como Fuerza Popular redoblan esfuerzos para reclutar personeros. El experto electoral Enzo Elguera explica todos los detalles

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Elecciones: así funcionan los personeros y este es su rol en la vigilancia del proceso de votación. (Foto: Agencia Andina)
Elecciones: así funcionan los personeros y este es su rol en la vigilancia del proceso de votación. (Foto: Agencia Andina)

El papel de los personeros en una elección es fundamental para garantizar la transparencia y la defensa de los intereses de cada partido durante la jornada electoral. Enzo Elguera, especialista en temas electorales, explica en entrevista a canal N que el trabajo de estas figuras inicia desde la apertura de la mesa de sufragio y se extiende hasta el cierre y consignación de los resultados.

En el caso de la segunda vuelta, la candidata Keiko Fujimori anunció la intención de Fuerza Popular de reclutar hasta 100.000 personeros, uno por cada mesa de votación, para asegurar una cobertura total frente a los aproximadamente 90.000 mesas habilitadas a nivel nacional. En la primera vuelta, solo lograron cubrir cerca de 22.000 mesas, lo que implicó una fuerte concentración en zonas urbanas como Lima y Callao.

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Mujer de cabello gris y suéter a rayas deposita un voto en una urna transparente de la ONPE en un centro de votación. Personas en fila y miembros de mesa también son visibles.
Una ciudadana peruana deposita su voto en el ánfora de la ONPE, mientras otros votantes esperan y miembros de mesa registran la participación en la segunda vuelta presidencial de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claves para entender el contexto de los personeros

La figura del personero cobra especial relevancia en escenarios electorales ajustados o con alta polarización, como ocurre en la segunda vuelta presidencial peruana. Su presencia en las mesas busca asegurar que el proceso se desarrolle con transparencia y que los votos reflejen fielmente la voluntad ciudadana.

Partidos como Fuerza Popular han subrayado la importancia de ampliar la cobertura de personeros para evitar cualquier posible irregularidad. La tarea no solo implica presencia física en las mesas, sino también un rol activo en la vigilancia, la denuncia y la defensa de los votos durante todo el día electoral. Elguera destaca que muchas veces la diferencia en los resultados puede depender de la capacidad de los partidos para cubrir la mayor cantidad posible de mesas, especialmente en zonas alejadas o de difícil acceso.

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Personeros en eleccion en Perú
Los personeros podrían descansar luego de las Elecciones generales 2026, como los miembros de mesa. - Crédito Andina

Funciones esenciales del personero

Elguera detalla en canal N que el personero está presente durante todo el proceso electoral, no solo al momento del conteo de votos. Entre sus funciones principales se encuentran:

  • Vigilancia de la votación: Desde la apertura de la mesa, el personero observa todo el desarrollo, detectando cualquier irregularidad, como la entrega de papeletas o dinero en las filas de votantes.
  • Denuncia de irregularidades: Si identifica un hecho sospechoso, acude a los representantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para reportarlo. Esto puede derivar en la anulación de la mesa y la intervención policial si la situación lo amerita.
  • Supervisión del conteo: Al finalizar la jornada, el personero observa el conteo de votos y puede formular observaciones ante errores en la sumatoria o ante votos considerados inválidos. Estos votos observados se envían al Jurado Electoral Especial.
  • Registro y copia de actas: El personero recibe una copia del acta de la mesa, lo que permite a los partidos contar con información inmediata y realizar su propio conteo paralelo.
  • Uso de tecnología: Algunos partidos implementan sistemas y aplicaciones para que los personeros reporten resultados en tiempo real y refuercen el control del proceso.
Elecciones: Congreso establece uso preferente de centros educativos como locales de sufragio. (Foto: Agencia Andina)
Elecciones: Congreso establece uso preferente de centros educativos como locales de sufragio. (Foto: Agencia Andina)

¿Cuánto cobra un personero?

Enzo Elguera señala que la retribución de un personero varía según la logística y la ubicación. Tradicionalmente, muchos personeros son militantes o simpatizantes que solo reciben alimentación durante la jornada. Sin embargo, en zonas alejadas o donde la cobertura es más compleja, los partidos suelen ofrecer una compensación económica que oscila entre 100 y 200 soles por persona. En casos excepcionales, los montos pueden ser mayores si se requiere cubrir gastos de transporte o traslados fluviales.

Elguera indica que esta práctica es habitual y responde a la necesidad de asegurar cobertura en todos los locales de votación. La dificultad para reclutar grandes volúmenes de personeros radica tanto en el costo económico como en la capacidad organizativa de los partidos. Alcanzar la meta de cien mil personeros resulta un desafío logístico, especialmente para agrupaciones con menor presencia nacional.

Fuerza Popular inicia el registro de 100 mil personeros voluntarios para la segunda vuelta.
Fuerza Popular inicia el registro de 100 mil personeros voluntarios para la segunda vuelta.

Personeros en locales y en organismos electorales

Además del personero de mesa, existen figuras encargadas de coordinar a los personeros dentro de cada local de votación. Su función principal es verificar la presencia de los personeros asignados a cada mesa y reportar ausencias o incidentes al partido político que representan. Aunque requieren acreditación ante la ONPE para estar en los colegios electorales, su rol es interno y no tienen facultad para centralizar protestas de las mesas.

En las etapas posteriores, como el procesamiento de actas y la revisión en el Jurado Electoral Especial o el Jurado Nacional de Elecciones, participan equipos legales conformados en su mayoría por abogados. Ellos se encargan de sustentar observaciones y defender los votos impugnados, pero ya no son necesariamente los mismos personeros que estuvieron en las mesas.

¿Quién puede ser personero?

No es requisito que el personero vote en la misma mesa donde cumple su función. Lo ideal, según Elguera, es que pertenezca al mismo colegio electoral para facilitar los desplazamientos, aunque la ley no lo exige.

La labor del personero es clave en la cadena de custodia del voto y en la defensa de la voluntad popular. Su presencia busca minimizar riesgos de fraude, errores o alteraciones en el proceso, y su actuación puede determinar la validez de votos observados o actas discutidas.

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