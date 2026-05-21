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Claudia Palza vive su revancha fuera del Perú: su equipo avanzó a semifinales en la Liga de Vóley de Venezuela

Tras su polémica salida de Rebaza Acosta, la central peruana atraviesa un gran presente con Sport Caracas Voley y quedó a un paso de pelear por el título del campeonato venezolano

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Claudia Palza clasificó con su equipo a las semifinales de la Liga de Vóley de Venezuela
Claudia Palza clasificó con su equipo a las semifinales de la Liga de Vóley de Venezuela. Crédito: Instagram

Tras su polémica salida de Rebaza Acosta en plena disputa de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, Claudia Palza encontró una nueva oportunidad fuera del país y hoy atraviesa un gran presente en el extranjero. La central peruana clasificó a las semifinales de la Liga Profesional de Voleibol de Venezuela con Sport Caracas Voley y quedó a un paso de pelear por el título nacional.

El conjunto venezolano cerró la fase regular como líder absoluto del campeonato tras sumar 16 triunfos y 48 puntos, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del torneo. En ese camino, Palza logró integrarse rápidamente al plantel y comenzó a ganar protagonismo dentro del equipo.

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La salida de Rebaza y la polémica en Perú

La voleibolista peruana dejó Rebaza Acosta luego de una controversia por reiterados actos de indisciplina relacionados con tardanzas a los entrenamientos y concentraciones. La institución chalaca confirmó su separación pese a que mantenía contrato vigente hasta el final de la temporada.

En aquel momento, el presidente del club, Jonel Córdova, reveló que sostuvo varias conversaciones con la deportista para intentar corregir la situación. Sin embargo, aseguró que las faltas continuaron pese a las advertencias. “Pedía disculpas y lo volvía a hacer”, comentó el directivo en una entrevista, donde también reconoció el talento de la central peruana y lamentó no haber podido revertir el problema disciplinario.

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La ausencia de Palza en el partido frente a Atlético Atenea terminó generando rumores sobre un conflicto interno, situación que posteriormente fue aclarada mediante un comunicado oficial del club. Rebaza explicó que la decisión respondió a reiterados incumplimientos de las normas internas que rigen el proyecto deportivo.

La salida de la jugadora representó una baja importante para el equipo dirigido por Carlos Rivero, ya que era considerada titular habitual dentro del esquema. Finalmente, Rebaza Acosta terminó la temporada en el noveno lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 y no logró clasificar a los cuartos de final.

Un nuevo comienzo en Venezuela

Tras quedar sin opciones de continuar la temporada en Perú, Claudia Palza decidió buscar oportunidades en el extranjero y fichó por Sport Caracas Voley para disputar la Liga Profesional de Voleibol de Venezuela. La adaptación de la central peruana fue inmediata. Su rendimiento empezó a destacar rápidamente en un equipo que dominó gran parte del campeonato y aseguró su clasificación a semifinales como líder de la fase regular.

Incluso, la propia voleibolista expresó públicamente su felicidad por esta nueva etapa lejos del país. “Estoy muy contenta de formar parte del comienzo de la Liga Profesional de Venezuela”, señaló durante su presentación oficial con el club caraqueño.

Claudia Palza destaca con el Sport Caracas Voley en la Liga de Venezuela.
Claudia Palza destaca con el Sport Caracas Voley en la Liga de Venezuela. Crédito: Instagram

Sport Caracas va por la final

Ahora, Sport Caracas Voley enfrentará a Universitarias de Miranda en las semifinales del campeonato venezolano, en una serie al mejor de tres partidos.

El primer duelo se disputará el 21 de mayo, mientras que el segundo encuentro quedó programado para el 23 de mayo. En caso sea necesario un tercer partido, este se jugará el 24 de mayo. Todos los encuentros serán transmitidos a través del canal de YouTube de Voley Zone TV. El calendario quedó programado de la siguiente manera:

  • Primer partido: 21 de mayo - 5:00 p.m.
  • Segundo partido: 23 de mayo - 5:00 p.m.
  • Tercer partido (de ser necesario): 24 de mayo - 5:00 p.m.

De esta manera, Claudia Palza vive una especie de revancha deportiva fuera del Perú y buscará cerrar la temporada peleando por un título en Venezuela.

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