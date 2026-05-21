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ENDES 2026: INEI realiza encuesta en Lambayeque sobre anemia, desnutrición y salud materna

La encuesta se desarrolla en 1.300 viviendas de Lambayeque como parte de una muestra nacional de más de 36 mil hogares

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Lambayeque: INEI visita 1.300 viviendas para evaluar anemia, desnutrición y salud materna. (Foto: INEI)
Lambayeque: INEI visita 1.300 viviendas para evaluar anemia, desnutrición y salud materna. (Foto: INEI)

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) inició en Lambayeque el trabajo de recolección de información de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2026, estudio que busca actualizar indicadores relacionados con anemia, desnutrición infantil, vacunación y salud materna en el país. El operativo comprende la visita a 1.300 viviendas del departamento como parte de una muestra nacional de 36.760 hogares.

La ENDES mantiene representatividad a nivel nacional, urbano-rural, regional y departamental, lo que permitirá identificar brechas en salud y fortalecer la formulación de políticas públicas. Según informó el INEI, la encuesta también recoge información sobre fecundidad, violencia contra la mujer y enfermedades no transmisibles como hipertensión, obesidad y diabetes.

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El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, destacó la importancia del trabajo estadístico para conocer la situación sanitaria de la población. “Hoy estamos en Lambayeque desarrollando un trabajo técnico que permitirá contar con información actualizada sobre la situación de salud de nuestras madres y niños. Esta información es fundamental para que las autoridades puedan tomar mejores decisiones y fortalecer estrategias en beneficio de la población”, señaló.

INEI inicia ENDES 2026 en Lambayeque para actualizar cifras sobre anemia y salud infantil. (Foto: INEI)
INEI inicia ENDES 2026 en Lambayeque para actualizar cifras sobre anemia y salud infantil. (Foto: INEI)

ENDES reportó altos niveles de anemia y enfermedades asociadas

De acuerdo con resultados previos de la ENDES, la anemia afectó al 30,7 % de niños de 6 a 35 meses de edad en Lambayeque durante 2025. Asimismo, la desnutrición crónica alcanzó al 14,3 % de menores de cinco años en la región, cifras que forman parte de los indicadores que el estudio busca actualizar este año.

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La encuesta también evidenció que el 41,8 % de personas de 15 años a más presentó al menos una comorbilidad vinculada a obesidad, hipertensión o diabetes mellitus. Estos datos servirán para evaluar el impacto de las estrategias de salud pública y definir nuevas medidas de intervención en la población vulnerable.

Para el trabajo de campo, el personal especializado del INEI utiliza tablets y equipos biomédicos portátiles que permiten medir peso, talla, hemoglobina, presión arterial y perímetro abdominal. Según detalló la institución, los resultados pueden obtenerse de manera inmediata durante las visitas a los hogares.

INEI despliega equipos en Lambayeque para medir indicadores de salud infantil y enfermedades crónicas. (Foto: INEI)
INEI despliega equipos en Lambayeque para medir indicadores de salud infantil y enfermedades crónicas. (Foto: INEI)

Equipos especializados realizan monitoreo en tiempo real

El INEI informó además que la ENDES 2026 se ejecuta a nivel nacional mediante 75 equipos de trabajo integrados por aproximadamente 300 profesionales. En Lambayeque operan dos brigadas conformadas por supervisores, entrevistadoras y antropometristas encargados de la recolección de información en diferentes zonas del departamento.

La institución señaló que el operativo incorpora aplicativos de seguimiento y sistemas de monitoreo en tiempo real para reforzar el control de calidad y la supervisión del trabajo de campo. El objetivo es garantizar la precisión de los datos obtenidos durante el proceso de encuestado.

Según el reporte del INEI, el ingreso promedio mensual de los hombres alcanzó los S/ 2.528,4 en el trimestre febrero-abril del 2026.
Según el reporte del INEI, el ingreso promedio mensual de los hombres alcanzó los S/ 2.528,4 en el trimestre febrero-abril del 2026. Foto: Grupo Casa Lima

La información recopilada por la ENDES constituye uno de los principales insumos estadísticos para el monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y para el diseño de estrategias orientadas a mejorar la salud y calidad de vida de la población peruana. Según el INEI, los resultados permitirán a las autoridades contar con información actualizada para la toma de decisiones en materia sanitaria.

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