Personeros en elecciones: quiénes son, qué funciones cumplen y qué no pueden hacer durante la votación

Elecciones: así funcionan los personeros y este es su rol en la vigilancia del proceso de votación. (Foto: Agencia Andina)

En cada jornada electoral, además de los ciudadanos que acuden a sufragar y los miembros de mesa encargados de conducir el proceso, participan también los personeros de las organizaciones políticas. Estos actores cumplen una labor de vigilancia y representación partidaria dentro de los locales de votación, con el objetivo de supervisar el desarrollo de la jornada y asegurar que se respeten las normas electorales.

En entrevista con RPP, la vocera del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Julia Romero, precisó que los personeros son designados por las organizaciones políticas para representar sus intereses ante el sistema electoral. “Un personero, en términos generales, es una persona natural designada por una organización política para que represente sus intereses ante el sistema electoral”, indicó.

Representación política

El sistema electoral contempla distintos tipos de personeros según el nivel de participación. El principal es el personero legal acreditado ante el Jurado Nacional de Elecciones, quien actúa como representante formal del partido ante las autoridades electorales. También existen personeros ante los Jurados Electorales Especiales (JEE), que operan en cada circunscripción durante el proceso.

A nivel operativo, los partidos también designan personeros de centro de votación, encargados de coordinar a los representantes en los locales, y personeros de mesa, que cumplen funciones directas dentro de cada mesa de sufragio. Según explicó Romero al citado medio, esta estructura permite una vigilancia distribuida durante toda la jornada electoral.

Más de 27 millones de peruanos votan hoy: horarios y claves para sufragar sin inconvenientes. (Foto: Agencia Andina)

Funciones del personero

Los personeros cumplen un rol de vigilancia activa durante las distintas etapas del proceso electoral. Su participación no se limita a un solo momento de la jornada, sino que abarca desde la instalación de las mesas de sufragio hasta el escrutinio final de los votos, con el objetivo de supervisar que el procedimiento se desarrolle conforme a la normativa.

Entre sus principales facultades durante la jornada electoral destacan:

Presenciar la instalación de las mesas de sufragio.

Observar el desarrollo de la votación durante todo el día.

Acompañar el conteo de votos al cierre del proceso.

Formular observaciones o dejar constancia de incidencias detectadas.

Firmar las actas de instalación y de escrutinio.

Revisar las cédulas de votación durante el conteo.

Solicitar copias de las actas de mesa.

Estas funciones están orientadas a reforzar la transparencia del proceso electoral en cada una de sus etapas, permitiendo que las organizaciones políticas cuenten con representación directa como parte del sistema de control electoral.

Ciudadanos en Lambayeque ejercen su derecho al voto en un centro electoral, con el mapa regional de fondo, durante la jornada de las Elecciones 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos para ser personero

Según informó RPP, la normativa establece requisitos básicos. La persona debe ser mayor de edad, contar con Documento Nacional de Identidad (DNI) y tener sus derechos civiles y políticos plenamente habilitados. Según la representante del JNE, no es obligatorio ser militante del partido político que lo designa.

En el caso de los personeros legales, además se exige contar con firma digital para su acreditación formal ante las autoridades electorales. Esto permite validar su representación dentro del sistema electoral y asegurar la trazabilidad de su participación.

Los personeros podrían descansar luego de las Elecciones generales 2026, como los miembros de mesa. - Crédito Andina

¿Qué no pueden hacer los personeros?

Aunque los personeros cumplen una función de vigilancia durante la jornada electoral, su participación está sujeta a límites establecidos por la normativa vigente. Estas restricciones buscan garantizar el normal desarrollo del proceso de votación y evitar cualquier tipo de interferencia en la decisión de los electores o en el trabajo de los miembros de mesa.

Entre las principales restricciones que deben cumplir se encuentran:

No interrogar a los electores sobre su voto o preferencia electoral.

No influir ni condicionar la decisión de los ciudadanos durante el sufragio.

No mantener conversaciones o discusiones que interfieran con el proceso de votación.

No interrumpir el conteo de votos ni el desarrollo del escrutinio.

No alterar el orden dentro del local de votación durante la jornada.

En caso de incumplimiento de estas disposiciones, los miembros de mesa están facultados para disponer su retiro inmediato del local de votación, decisión que debe ser adoptada de manera unánime.

ONPE advierte bajo avance en capacitación de miembros de mesa a menos de un mes de comicios. (Foto: Agencia Andina)

Sustituciones y continuidad

Si un personero se ausenta o es retirado del local de votación, puede ser reemplazado por otro representante de la misma organización política, siempre que presente la documentación correspondiente. Este mecanismo permite que la vigilancia partidaria no se interrumpa durante la jornada electoral.

La coordinación entre los personeros de centro de votación y los de mesa es clave para mantener una presencia organizada en cada local. Esta estructura asegura que los partidos políticos cuenten con observadores en distintos puntos del proceso electoral.