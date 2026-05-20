Onelia Molina responde con dureza a Mario Irivarren luego de reacción por beso con Kevin Díaz: “No me interesa”

Onelia Molina responde con firmeza a los comentarios de su ex Mario Irivarren sobre su beso con Kevin Desata, asegurando que es cosa del pasado y que su opinión no le importa en lo absoluto. ATV/ Magaly TV La Firme.

La tensión y los comentarios alrededor del comentado beso entre Onelia Molina y Kevin Díaz en ‘Esto es Guerra’ siguen generando repercusión dentro y fuera del reality. Esta vez, quien llamó la atención fue la propia odontóloga, luego de responder con firmeza y sin filtros cuando le preguntaron sobre la reacción de su expareja, Mario Irivarren, tras ver las imágenes del acercamiento con el modelo venezolano.

Durante la reciente emisión del programa de América TV, la integrante del reality dejó claro que no tiene interés en conocer ni analizar lo que piensa el exchico reality sobre su vida actual. Sus declaraciones sorprendieron a los conductores y televidentes debido al tono contundente con el que decidió marcar distancia definitiva de la relación sentimental que mantuvo durante varios años con el influencer.

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Todo comenzó cuando en pleno programa, Katia Palma decidió consultarle directamente sobre las recientes declaraciones de Mario Irivarren, quien horas antes había comentado públicamente el beso entre Onelia Molina y Kevin Díaz durante una dinámica televisiva.

Onelia Molina se muestra indiferente ante Mario Irivarren: “No me importa”. Captura: Magaly TV La Firme.

“No revive muertos”

Lejos de mostrarse incómoda o evasiva, la joven respondió inmediatamente y dejó en claro que no tiene intención de seguir pendiente de lo que haga o diga su expareja. Incluso, aseguró que ni siquiera se tomó el tiempo de buscar las declaraciones o revisar el contenido relacionado con él.

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“No vi nada, para qué ver cosas, es lo más sano, no lo vi, lo acabo de ver, no me interesa, para qué revivir muertos, ya es cosa del pasado, lo que opine, lo que no opine, me tiene sin cuidado y no me importa”, expresó Onelia Molina frente a cámaras.

Las palabras de la chica reality rápidamente generaron sorpresa entre sus compañeros y en redes sociales, especialmente porque durante las últimas semanas el nombre de ambos ha vuelto a relacionarse constantemente debido a la cercanía entre Onelia y Kevin Díaz.

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Onelia Molina se muestra indiferente ante Mario Irivarren: “No me importa”. Captura: Magaly TV La Firme.

Desde su separación con Mario Irivarren, la arequipeña ha sido vinculada sentimentalmente con el modelo venezolano, quien actualmente también forma parte de ‘Esto es Guerra’. Aunque ambos han insistido en que solo mantienen una amistad, las constantes apariciones juntos y el reciente beso en televisión alimentaron las especulaciones sobre un posible romance.

Sin embargo, más allá de los rumores amorosos, lo que terminó generando mayor repercusión fue la frialdad con la que Onelia Molina se refirió a su expareja. Luego de escuchar la primera respuesta de la joven, Katia Palma insistió y quiso saber si le importaría que Mario Irivarren estuviera afectado o dolido por la situación.

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Pero lejos de suavizar su postura, la influencer volvió a dejar clara su posición y lanzó una frase que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales. “No me interesa... los terceros siempre salen sobrando”, respondió tajantemente durante la transmisión del reality.

Onelia Molina se muestra indiferente ante Mario Irivarren: “No me importa”. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué dijo Mario Irivarren del beso de Onelia y Kevin?

La contundencia de sus declaraciones llamó especialmente la atención porque durante mucho tiempo ambos fueron considerados una de las parejas más sólidas del mundo reality. Incluso después de su separación, muchos seguidores mantenían la esperanza de una posible reconciliación.

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No obstante, las recientes palabras de Onelia Molina evidenciarían que la relación sentimental quedó completamente atrás y que actualmente no tiene interés en continuar vinculada emocionalmente a su expareja.

Horas antes de la respuesta de la odontóloga, Mario Irivarren había reaccionado públicamente al beso entre Onelia y Kevin Díaz, escena que rápidamente se volvió viral en plataformas digitales y programas de espectáculos.

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Mario Irivarren y su reacción al apasionado beso entre Onelia Molina y Kevin Díaz: “Es actuación”

El exchico reality contó que descubrió las imágenes luego de recibir múltiples mensajes privados en Instagram enviados por seguidores y usuarios de redes sociales. Según comentó, no esperaba encontrarse con ese contenido mientras revisaba su cuenta. “¡Qué pend*! ¿Sabes cómo lo encontré? Revisando mis mensajes de Instagram, una cuenta random me lo manda**”, relató el influencer.

Aunque el exchico reality evitó profundizar demasiado sobre el tema, sus palabras generaron todo tipo de comentarios entre seguidores y usuarios en redes sociales, quienes analizaron cada gesto y reacción tras el comentado beso entre su expareja y el modelo venezolano.

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Mario Irivarren comentó en su pódcast el beso viral entre Onelia Molina y Kevin Díaz y aseguró que fue “actuación”. La Manada/ América TV