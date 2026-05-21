Metropolitano: Mininter desmiente mensaje extorsivo y refuerza seguridad ante ola de rumores

Composición: Infobae Perú

Un supuesto mensaje extorsivo dirigido a conductores del Metropolitano desató preocupación esta semana entre usuarios y trabajadores del sistema de transporte masivo en Lima.

El texto, difundido a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, advertía a los choferes sobre un cobro mensual bajo amenazas de atentados, afirmando que todos estaban “plaqueados y mapeados” por una presunta banda criminal.

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Según el mensaje viralizado, los conductores debían pagar S/400 para evitar ataques y enviar sus datos personales a cambio de un código QR de pago, con la advertencia de posibles agresiones tanto en rutas como en sus viviendas.

El mensaje, que se viralizó rápidamente, generó inquietud en un contexto donde el transporte urbano enfrenta episodios reales de extorsión por parte de mafias dedicadas al cobro de cupos.

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La situación provocó alarma, ya que el Metropolitano es uno de los principales sistemas de transporte formal en la capital y ha sido considerado hasta ahora menos vulnerable frente a estos delitos, en comparación con empresas de transporte convencional o colectivos urbanos.

Foto: Difusión

Mininter descarta amenazas y refuerza patrullaje en rutas clave

Ante la difusión del mensaje, el Ministerio del Interior (Mininter) emitió un pronunciamiento oficial para descartar la existencia de denuncias formales por extorsión contra conductores del Metropolitano.

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La cartera subrayó que la Policía Nacional del Perú (PNP) no ha recibido reportes sobre amenazas vinculadas al sistema ni a sus servicios alimentadores. El Mininter recordó que, en virtud del convenio con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), la PNP mantiene dispositivos de seguridad activos en las rutas y terminales del Metropolitano.

A pesar de la ausencia de denuncias, la PNP ha intensificado patrullajes preventivos con el objetivo de mantener la tranquilidad entre pasajeros y trabajadores. Esta medida busca evitar que la circulación de cadenas falsas incremente la percepción de inseguridad y afecte la confianza en el transporte público.

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Las autoridades instaron a la población a informarse solo a través de canales oficiales y a evitar la propagación de mensajes no verificados, que pueden generar pánico innecesario.

En paralelo, el Mininter recordó que la lucha contra la extorsión y las mafias del transporte continúa en otras rutas de Lima y Callao, donde se han reportado casos reales de amenazas, ataques y cobros de cupos a empresas y operadores de buses urbanos.

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ATU también llama a la calma ciudadana

La ATU también descartó que el mensaje viral corresponda a alguna comunicación oficial del Metropolitano o de sus alimentadores. A través de sus redes, la entidad aclaró que la captura de WhatsApp difundida es falsa y no tiene vínculo con ninguna gestión de la ATU.

La institución instó a usuarios y trabajadores a no compartir información no confirmada y a mantenerse atentos solo a sus canales institucionales.

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La ATU informó que no se han registrado amenazas ni incidentes que comprometan la seguridad de los operadores o las unidades del Metropolitano, aunque reafirmó el trabajo articulado con la PNP para reforzar la vigilancia y la prevención en las rutas.

El caso de la supuesta extorsión contra el Metropolitano caló con fuerza en la ciudadanía porque se produce en un contexto de preocupación por la escalada de delitos similares en el transporte urbano de Lima y Callao.

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