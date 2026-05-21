IGP insta a la población a realizar simulacros familiares para fortalecer la cultura de prevención ante sismos

Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú, analiza el sismo de magnitud 6.1 en Ica. Explica la intensidad del sacudimiento del suelo y reitera la necesidad de fomentar una cultura de prevención a través de simulacros constantes en hogares y colegios | Canal N

Un sismo de magnitud 6.1 sacudió la región de Ica el martes 19 de mayo de 2026, registrando una aceleración del suelo que duplicó la observada en Lima durante el terremoto de Pisco en 2010, según precisó el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, en declaraciones a Canal N. El movimiento, que dejó 28 heridos, no generó réplicas significativas en las horas posteriores al evento.

El IGP reportó que el epicentro se ubicó a 41 kilómetros al sur de la ciudad de Ica, a una profundidad de 81 kilómetros, y que la intensidad alcanzó el grado VI en la escala de Mercalli en la zona epicentral. Tavera informó que los instrumentos del instituto registraron valores de aceleración del suelo del orden de 200 centímetros por segundo al cuadrado, en contraste con los 100 que se midieron en Lima durante el sismo de Pisco en 2010. “Ha sido un sacudimiento bastante intenso, pero por un tiempo bastante corto”, afirmó en Canal N.

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Un dispositivo de alerta sísmica con luces rojas intermitentes y un altavoz se muestra en una pared urbana, junto a señalética de evacuación y el logo del Instituto Geofísico del Perú, enfatizando la prevención sísmica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La profundidad del foco, categorizado como sismo de foco intermedio, determinó las diferencias en la percepción del movimiento de acuerdo con la distancia al epicentro. En Ica, la sacudida fue brusca e intensa; en Lima, a unos 294 kilómetros al norte, se percibió como un balanceo prolongado y ondulatorio. El movimiento también se sintió en Arequipa, Huancavelica, Chincha, Pisco, Nasca y Palpa. La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú (DHN) descartó cualquier posibilidad de tsunami en el litoral peruano a través del Boletín de Sismo Tsunami N° 14-2026-1.

Tavera diferenció ante Canal N los sistemas de alerta y mensajería, para despejar la confusión entre la población. Explicó que el Sismat”es un sistema de mensajería, no es un sistema de alerta" y que opera para fenómenos como lluvias o activación de quebradas, no para sismos. En cuanto a las notificaciones en teléfonos móviles, señaló que corresponden a aplicaciones descargables a nivel global y que su utilidad depende directamente de la distancia al epicentro: en Ica el aviso coincidió con el temblor, mientras que en Lima se obtuvo algunos segundos de anticipación y en Piura se hubiera contado con entre dos y tres minutos de margen.

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Materiales del techo y escombros cubren el suelo de una cafetería o área común, evidenciando los graves daños materiales causados por el reciente sismo en Ica. (Facebook)

El funcionario también mencionó el SASPE, sistema de alerta sísmica que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) mantiene en marcha blanca, y expresó su expectativa de que pronto esté disponible para toda la población.

¿Megaterremoto?

Consultado sobre la posibilidad de un megaterremoto, Tavera fue categórico: “Todo indica que frente a la costa central del Perú debe ocurrir en un momento un sismo que supere la magnitud de 8.5”. Por esta razón, el simulacro nacional del 29 de mayo está diseñado para un evento de magnitud 8.8. El titular del IGP puntualizó que los 28 heridos no fueron consecuencia directa del movimiento, sino del colapso parcial de estructuras. “El sismo no mata personas. Las personas son afectadas solamente si las estructuras colapsan total o parcialmente”, advirtió en Canal N, y agregó que la expansión urbana sin normativa ni supervisión técnica determina el nivel de riesgo real de una ciudad.

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Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), analiza las consecuencias del reciente sismo en Ica y explica la importancia de participar en el Simulacro Nacional Multipeligro para estar preparados ante un evento de gran magnitud.

Tavera reiteró el llamado a una cultura de prevención a través de simulacros regulares: cinco minutos cada fin de semana en el hogar y quince minutos semanales en los colegios. El simulacro nacional multipeligro está programado para el 29 de mayo a las 10 de la mañana, con un escenario de sismo de magnitud 8.8, en línea con las proyecciones científicas del IGP sobre la amenaza sísmica en la costa central del país.