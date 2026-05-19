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¿A partir de qué edad el voto es opcional en las elecciones de Perú?

La segunda vuelta electoral tendrá lugar poco más de dos semanas. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez son los candidatos presidenciales por los que se podrá votar. Pero no todos tienen la obligación de hacerlo

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Elecciones - Adulto Mayor -Perú - 24 de abril
Adultos mayores tienen derecho al voto rápido. Foto: Andina.

Este domingo 7 de junio tendrá lugar la segunda vuelta electoral del proceso de elecciones generales de este 2026. Ese día millones de peruanos escogeran al nuevo presidente del Perú, que podrá ser o Keiko Fujimori de Fuerza Popular, candidata de derecha recordada por ser hija del autócrata Alberto Fujimori, o Roberto Sánchez, el candidato de izquierda que mueve un discurso reinvindicatorio de los votantes de Pedro Castillo.

¿Pero sabías que el voto no es obligatorio para todos? El derecho al voto en el Perú, de acuerdo con el artículo 31 de la Constitución Política y la Ley Orgánica de Elecciones, es obligatorio hasta los 70 años, pasada esa edad se vuelve facultativo.

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Es decir, que para los adultos mayores de 70 años será opcional ir a votar por alguno de los candidatos presidenciales. Justamente, en esta última situación se encuentran 2.627 millones de peruanos, quienes figuran en el padrón electoral que se cerró en octubre pasado, reveló el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en diciembre del 2025, previo a estas elecciones.

Adultos mayores - DNI - Reniec - Perú - 24 de abril
Los adultos mayores obtener un DNI sin fecha de caducidad, simplificando los trámites. Foto: Andina

Obligación del voto

Como se sabe, el artículo 9º de la Ley orgánica de elecciones señala que “los ciudadanos peruanos con derechos civiles vigentes, están obligados a votar. Para los mayores de setenta (70) años el voto es facultativo. Son ciudadanos los peruanos mayores de dieciocho años”.

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Así, la Reniec anteriormente también apuntpo que el 53,8 % de las personas mayores de 70 años son mujeres y el 46,2 % hombres. De ellas, el 96,1 % se encuentra en el país y 3,9 % en el extranjero.

“El departamento de Lima concentra la mayor cantidad de votantes facultativos con 895 mil 32, seguido de La Libertad (152 mil 505), Piura (139 mil 899), Arequipa (123 mil 402) Y Cajamarca (118 mil 703)“, detallaron entonces.

El Jurado Nacional de Elecciones oficializó los resultados de la primera vuelta presidencial en Perú. Fuerza Popular obtuvo 2.877.678 votos y Juntos por el Perú alcanzó 2.015.114, confirmando a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez como candidatos para la segunda vuelta del 7 de junio.

Podrán votar inclusive los mayores de 100 años

Si bien el voto es opcional, miles de ciudades sí estará habilitados para votar. Reniec informó en su miomento que del total de los ciudadanos con voto facultativo para las Elecciones Generales 2026 aparecen 8 mil 94 adultos mayores que han superado los cien años de vida. De ellos, 5 mil 11 personas son mujeres y 3 mil 83 hombres.

De igual manera, el Reniec recordó que, a partir de los 60 años, emite el DNI sin fecha de caducidad, el cual es válido para todos los trámites y procesos electorales. La entidad indicó que, si el ciudadano de más de 60 años cuenta con un DNI azul con la indicación de “no caduca”, no es necesario cambiar por el DNI electrónico 3.0, salvo que requiera contar con los beneficios que ofrece el documento como la firma digital.

Sobre los DNI perdidos que se hayan recuperado

Asimismo, Reniec precisa que si ya denunciaron la pérdida del DNI ante la Policía Nacional del Perú (PNP) y solicitaron un duplicado en alguna de las oficinas de la institución o a través de la web, el documento anterior ya no es válido para ningún trámite y, por lo tanto, no debe ser utilizado.

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También señala que los ciudadanos al usar el DNI anulado podrían enfrentar problemas administrativos, debido a que el documento reportado como perdido ya no figura como vigente. En esa línea, recomendó recoger y utilizar solo el nuevo DNI emitido tras el trámite de duplicado.

“Para ello, los ciudadanos deben consultar el estado de su trámite de DNI y verificar las fechas y horarios de atención de la sede que seleccionaron vía web o eligieron cuando realizaron la gestión”, apunta la entidad.

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