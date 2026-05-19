Migraciones prueba eliminar citas para tramitar pasaportes: ¿qué pasará con las citas ya registradas en línea?

Una persona recibe su pasaporte electrónico peruano de un funcionario de Migraciones, destacando la eficiencia en los trámites documentarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú anunció la eliminación definitiva del sistema de citas virtuales para tramitar pasaportes y el inicio de una “marcha blanca” a partir de la próxima semana en la que se probará un nuevo sistema basado únicamente en el orden de llegada de los ciudadanos.

Conforme al anuncio del superintendente nacional, Juan Alvarado Gómez, los ciudadanos podrán presentarse en las oficinas por orden de llegada, lo que podría reducir el tiempo de espera a dos horas para obtener un nuevo documento.

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¿Qué pasará con quienes sí tengan programada una cita desde la página web de Migraciones? Ya que los ciudadanos no estarán obligados a generar una, aquellos que sí lo hicieron serán atendidos de forma prioritaria, conforme al turno previamente reservado.

Migraciones busca eliminar a tramitadores ilegales

En declaraciones a la Agencia Andina, Alvarado explicó que el cambio obedece a los problemas detectados con el sistema de citas tras la pandemia, y que la transición permitirá frenar el accionar de intermediarios no autorizados en el proceso de expedición de pasaportes.

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Migraciones realizará la II Feria del Pasaporte con cobertura a nivel nacional.

El funcionario indicó que refuerzan las acciones legales tras identificar al menos 30 empresas y personas que ofrecen “servicios migratorios” de forma ilícita para conseguir turnos o lugares en la fila dentro de oficinas como Breña. Migraciones avanza así, según el funcionario, no solo en la simplificación del proceso sino también en la protección directa de los usuarios que caían en la red de tramitadores.

“Ya no va habrá más trámites de citas, por lo tanto ellos (los tramitadores) ya no van a poder ni abusar del ciudadano ni aprovecharse de sus necesidades”, indicó Alvarado.

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La modalidad presencial funcionará por medio de un ticket. Los ciudadanos deberán tomar uno y permanecer en la sede hasta que el pasaporte esté listo, con la opción de retirarse temporalmente durante el proceso de impresión.

El procedimiento se aplicará en todas las oficinas, incluyendo módulos en centros comerciales y espacios MAC, bajo el principio de preferencia legal para adultos mayores, gestantes y personas que acuden acompañados de menores.

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Migraciones emite 4.000 pasaportes diarios en campañas extraordinarias

Las campañas extraordinarias en lugares como Jockey Plaza han mostrado que el sistema puede afrontar altas demandas sin necesidad de cita: “En una de las jornadas se entregaron alrededor de 4.000 pasaportes en un solo día”, puntualizó, precisando que actualmente algunas oficinas atienden entre 500 y 1.000 trámites diarios.

En el marco de la modernización del servicio, Migraciones estableció convenios con entidades financieras para que los pagos puedan realizarse en ventanilla mediante POS y plataformas digitales, dejando atrás la obligación de acudir al Banco de la Nación. A esto se suma la expansión próxima de la infraestructura, con la apertura de nuevos módulos y oficinas, como el recientemente anunciado en Chancay, para que los servicios estén disponibles en más regiones del país.

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