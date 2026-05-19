Pablo Heredia besa a Shirley Arica en ‘La Granja VIP’, pero descarta romance fuera del programa: “Fue para cerrar el círculo”

El argentino aseguró que el beso de despedida en su último encuentro no significa un paso más para iniciar una relación después del aislamiento | La Granja VIP

El más reciente encuentro entre Pablo Heredia y Shirley Arica en el reality ‘La Granja VIP’ dejó una imagen inesperada en la pantalla: el argentino y la modelo protagonizaron un beso de despedida que avivó rumores sobre una posible reconciliación, aunque ambos ya habían puesto fin a su relación dentro del programa.

La escena, que generó reacciones entre sus compañeros y seguidores, terminó aclarada por el propio Heredia, quien descartó cualquier posibilidad de romance con la ‘Chica Realidad’ fuera del show.

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La expulsión de Heredia marcó un punto de quiebre en la trama del reality, ya que su vínculo con Arica había quedado sin resolver tras una separación cargada de reproches y calificativos. Antes de abandonar ‘La Granja VIP’, el argentino regresó para participar de un reto de actuación junto a la modelo y a Diego Chávarri. Durante esa dinámica, Heredia decidió enfrentar a Shirley Arica y a Renato Rossini Jr. en el duelo del capataz, un giro que volvió a reunir a la expareja en el centro de la atención.

Pablo Heredia y Shirley Arica se besan en el programa "La Granja VIP", un gesto que, según Heredia, sirvió para concluir su participación sin implicaciones románticas fuera del set.

En medio de ese contexto, Shirley Arica se acercó a Heredia para despedirse y, ante la mirada de sus compañeros del equipo ‘Las Víboras’, ambos sellaron el reencuentro con un beso que encendió especulaciones fuera y dentro del set. La modelo incluso se animó a darle un segundo beso antes de que el actor saliera del lugar, lo que reforzó las sospechas sobre una posible reconciliación.

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La reacción del público no se hizo esperar y las redes sociales multiplicaron comentarios sobre la posibilidad de que ambos retomaran la relación fuera de la competencia, a pesar de los desencuentros y las palabras duras que se cruzaron durante el encierro.

Durante una conversación posterior en el set principal, la conductora Ethel Pozo y los críticos del programa consultaron a Pablo Heredia sobre la naturaleza de sus sentimientos hacia Shirley y sobre la percepción de que todo pudo haber sido parte de una estrategia de juego.

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El actor Pablo Heredia besa a Shirley Arica en 'La Granja VIP', confirmando que el momento fue para cerrar un ciclo sin un romance fuera del programa.

El actor argentino respondió: “Soy una persona estratega y jugar el juego con ganas, pero jamás voy a jugar con los sentimientos de alguien y menos de una mujer tan linda como Shirley”, una declaración que buscó despejar dudas sobre la autenticidad del vínculo mostrado en cámaras.

¿Por qué Pablo Heredia no tendría un romance con Shirley Arica?

Cuando la atención se centró en la posibilidad de que ambos iniciaran una relación fuera de la competencia, Pablo Heredia descartó de manera tajante ese escenario. El actor explicó que el beso no representó un acercamiento sentimental, sino una forma de terminar de manera civilizada una relación que se había fracturado en malos términos.

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“No lo creo, porque yo vivo en otro país y ella tiene una familia, no me gusta tener una relación a distancia. Nunca se sabe, en realidad me parecía correcto como no podemos hablar más y no pudimos tener una buena despedida y cerrar el círculo de una forma amable y linda. Fue una forma de decir perdonémonos, los dos nos hicimos daño”, explicó Heredia.

El actor Pablo Heredia, en una entrevista, aclara que su beso con Shirley Arica en 'La Granja VIP' fue un gesto para "cerrar el círculo" y descarta un romance fuera del reality.

La interacción entre Pablo Heredia y Shirley Arica en ‘La Granja VIP’ logró captar la atención del público por la intensidad de sus momentos tanto dentro como fuera de la competencia. La despedida con un beso, lejos de abrir la puerta a una nueva etapa, funcionó como cierre definitivo de un capítulo marcado por la exposición mediática y las emociones a flor de piel.