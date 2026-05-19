Perú

Usuarios del Metropolitano temen subir a buses tras constantes accidentes y denuncian choferes usando celulares

Usuarios cuestionan el estado de los buses, reportan choferes agotados y exigen una renovación urgente de la flota tras los recientes accidentes en Lima

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Según EMAPE en abril del 2024 estarían funcionando todas las estaciones.
Según EMAPE en abril del 2024 estarían funcionando todas las estaciones.

El miedo y la desconfianza crecen entre los usuarios del Metropolitano tras los constantes accidentes registrados en este 2026. Pasajeros denunciaron que algunos conductores manejan usando celulares, otros lucen agotados durante sus jornadas y varias unidades presentan problemas de limpieza y aparente falta de mantenimiento.

La preocupación aumentó después del triple choque de buses ocurrido el lunes 18 de mayo en la Vía Expresa, entre las estaciones Angamos y Ricardo Palma, en Miraflores. Este accidente dejó más de 40 heridos y provocó escenas de pánico entre los pasajeros.

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Durante un enlace de RPP, usuarios manifestaron que sienten temor cada vez que utilizan el servicio debido a la cantidad de accidentes registrados en los últimos meses.

Una usuaria relató: “Los he visto como que llegan a cabecear cuando están conduciendo. Supongo que es por las horas de trabajo que llevan”. Según su testimonio, ha observado conductores cansados al volante.

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Otro pasajero criticó las condiciones de algunas unidades y denunció: “Mal, pésimo, terrible. No hay limpieza adecuada. Las ventanas están con grasa, con pelo, no hay un mantenimiento adecuado”.

Un testimonio que generó especial inquietud fue el de personas que aseguran haber observado choferes manipulando teléfonos celulares mientras conducen. “Vemos inclusive choferes que están en el celular a veces mientras están manejando. Asusta demasiado, ya ni siquiera queremos tomar el Metropolitano, pero no queda de otra”, expresó una pasajera.

Además del temor por la seguridad, los usuarios cuestionaron las largas esperas en horas punta y exigieron una renovación urgente de la flota de buses, ya que consideran que varias unidades se encuentran deterioradas.

Tres fuertes accidentes en menos de cinco meses

Un reportaje desde el Terminal Naranjal muestra la caótica realidad de los usuarios del Metropolitano. Largas colas, falta de unidades y demoras constantes generan un ambiente de frustración y descontento, que incluso deriva en peleas entre los pasajeros. Exitosa.

El accidente del último lunes no es un hecho aislado. Solo en lo que va del 2026, al menos tres accidentes de gran magnitud han involucrado unidades del Metropolitano.

Semanas antes, el 5 de mayo, otro bus del Metropolitano se estrelló contra la estructura metálica de la estación Andrés Reyes, en San Isidro. El accidente dejó 18 heridos. Días después, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que dos personas continuaban hospitalizadas, entre ellas el conductor de la unidad.

A inicios de año, en enero, un bus del Expreso 5 chocó violentamente contra la base del puente México, en La Victoria. El accidente dejó más de 35 personas heridas y volvió a encender las alertas sobre las condiciones operativas del sistema.

Hasta el momento, las causas exactas de varios de estos accidentes continúan bajo investigación. Entre las hipótesis planteadas figuran posibles fallas mecánicas, errores humanos, cansancio de conductores o imprudencias al volante.

Cuestionan antigüedad y estado de los buses

Tras el último accidente, especialistas también advirtieron sobre el deterioro de la flota del Metropolitano.

El expresidente de la Fundación Transitemos, Edwin Derteano, señaló recientemente que los buses ya son “obsoletos” y debieron ser renovados hace varios años.

Según explicó en Exitosa, muchas unidades tienen más de 15 años de funcionamiento, pese a que este tipo de buses debería ser reemplazado aproximadamente cada 10 años para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y operatividad.

Derteano alertó que, con el paso del tiempo, las unidades comienzan a presentar más averías, desgaste estructural y mayores riesgos mecánicos. Incluso afirmó que el sistema “está muriendo” debido a la falta de renovación de flota y soluciones estructurales.

Las críticas coinciden con las denuncias de usuarios que aseguran observar buses deteriorados, ventanas dañadas, fallas en puertas y condiciones deficientes dentro de las unidades.

Mientras tanto, miles de pasajeros continúan utilizando diariamente el Metropolitano por falta de alternativas de transporte rápido en Lima, aunque ahora muchos aseguran hacerlo con temor e incertidumbre.

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