Perú

Chim Pum Callao 2026: Grupo Niche, Adolescentes, Willie González y más artistas celebrarán los 190 años del Primer Puerto

Niche vuelve al escenario chalaco, junto a artistas internacionales, para un evento que promete ser la mayor fiesta salsera del año en el Perú.

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La emblemática orquesta colombiana encabezará una cartelera internacional el 15 de agosto en el Estadio Campolo Alcalde
La emblemática orquesta colombiana encabezará una cartelera internacional el 15 de agosto en el Estadio Campolo Alcalde

El Callao se prepara para una de las fiestas salseras más importantes del año con el regreso de Grupo Niche al Festival Internacional Chim Pum Callao, evento icónico que reunirá a miles de fanáticos en el Estadio Campolo Alcalde de La Perla. La cita, programada para el sábado 15 de agosto a partir de las 3:00 p.m., marca el esperado reencuentro de la agrupación salsera colombiana con el público chalaco, después de un cuarto de siglo de ausencia en este escenario emblemático.

La edición 2026 del festival no solo celebra el 190 aniversario del Callao, sino que también representa un momento histórico para la comunidad salsera del país. Considerada la orquesta número uno de Colombia y referente mundial de la salsa, Grupo Niche vuelve al primer puerto en un contexto de enorme expectativa. Su regreso se produce poco tiempo después de dos presentaciones con localidades agotadas en el Gran Teatro Nacional, donde la agrupación reafirmó su vigencia y la conexión que mantiene con el público peruano desde hace décadas.

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Grupo Niche regresa al Festival Chim Pum Callao tras 25 años para celebrar el 190 aniversario del primer puerto.
Grupo Niche regresa al Festival Chim Pum Callao tras 25 años para celebrar el 190 aniversario del primer puerto.

¿Qué artistas estarán en el Chim Pum Callao 2026?

El festival, patrocinado por la Municipalidad del Callao y bajo la gestión del alcalde César Pérez, contará con la producción de Tropimusic. El evento reunirá a una cartelera internacional de primer nivel, pensada para celebrar la identidad, la música y el orgullo de la región.

Junto a Grupo Niche, el público podrá disfrutar de las actuaciones de Adolescentes OrquestaWillie GonzálezViti Ruiz (en homenaje a Frankie Ruiz), Nino Segarra y Moncho Rivera. Además, varias orquestas nacionales se sumarán a la celebración, garantizando una jornada repleta de clásicos, ritmo y sabor salsero.

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El retorno del Grupo Niche al Callao

La presencia de Grupo Niche en el Chim Pum Callao adquiere un significado especial para los seguidores de la salsa en Perú. El grupo, fundado a finales de los años setenta, es responsable de éxitos atemporales como Cali PachangueroUna aventuraGotas de lluviaSin sentimientoAlgo que se quede y Nuestro sueño, entre otros. Cada una de estas canciones promete convertirse en protagonista de una noche que quedará grabada en la memoria colectiva del público chalaco.

El esperado retorno de la agrupación coincide con una etapa de intensa actividad artística. Grupo Niche continúa celebrando su legado y conectando con nuevas generaciones a través de su más reciente álbum, Si Gustas, una producción que refuerza su elegancia, potencia y calidad musical. La agrupación se ha mantenido vigente durante décadas, consolidándose como una de las instituciones más importantes de la música latina y una referencia obligada para los amantes de la salsa en América Latina y el mundo.

El Festival Internacional Chim Pum Callao, considerado el evento salsero más tradicional del país, se ha caracterizado por reunir a las principales figuras de la música latina y fortalecer el sentido de identidad y pertenencia entre los chalacos. En esta edición, la presencia de Grupo Niche, después de 25 años, representa mucho más que un concierto: es un reencuentro con la historia, la pasión y el orgullo de una región marcada por su tradición musical.

Grupo Niche regresan a Lima para reencontrarse con su público.
Grupo Niche regresan a Lima para reencontrarse con su público.

¿Dónde comprar las entradas?

La venta de entradas para el festival se realizará a través de Teleticket, con una preventa especial disponible solo el 20 y 21 de mayo, permitiendo el acceso a precios preferenciales con cualquier medio de pago. Las autoridades y los organizadores esperan una alta demanda, dado el entusiasmo generado por el regreso de la agrupación colombiana y la calidad del cartel internacional.

La celebración del 190 aniversario del Callao adquiere así un matiz especial, con miles de seguidores listos para disfrutar de una jornada inolvidable de salsa, baile y cultura. El Estadio Campolo Alcalde de La Perla se convertirá en el epicentro de la música latina, albergando a fanáticos de todas las edades y consolidando al festival como una de las principales plataformas para la difusión de la salsa en el Perú.

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