Campaña gratuita de trámites de DNIe de Reniec hasta el 24 de mayo: distritos, zonas y horarios

La prioridad recae en niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, población indígena y familias en situación de pobreza o pobreza extrema, así como afectados por emergencias o con barreras de acceso - Créditos: Reniec.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) lanzó una ofensiva sin precedentes para reducir la brecha de identificación y asegurar el derecho a la identidad en Perú. Hasta el 24 de mayo, la entidad estatal desplegará 266 campañas gratuitas de documentación en 22 departamentos, con la meta de beneficiar a miles de personas que residen en áreas rurales, remotas y de difícil acceso.

La entidad prevé atender aproximadamente 17 mil trámites relacionados con el documento nacional de identidad durante esta semana de operativos. Las actividades se organizaron para acercar los servicios de inscripción, renovación, rectificación, duplicado, actualización domiciliaria y entrega del DNI a quienes enfrentan mayores obstáculos de acceso, especialmente en sectores con escasa presencia del Estado.

PUBLICIDAD

LINK de lugares disponibles y horarios

Las zonas seleccionadas para la campaña presentan elevados índices de dispersión poblacional y carecen de oficinas fijas de atención ciudadana. La lista completa de puntos de intervención está disponible en el sitio web institucional (https://www.gob.pe/institucion/reniec/informes-publicaciones/7473702-campanas-de-la-sub-direccion-de-fortalecimiento-de-la-identidad-drias)

Entre los departamentos involucrados se encuentran Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali. Las brigadas móviles se desplazarán hacia caseríos, comunidades campesinas, localidades indígenas, y sectores urbanos vulnerables.

PUBLICIDAD

Las brigadas móviles atenderán cerca de 17 mil trámites de DNI, acercando servicios de inscripción, renovación, rectificación y entrega del documento a comunidades con limitada presencia estatal - Créditos: Reniec.

El operativo prioriza la atención de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, población indígena u originaria y familias en situación de pobreza o pobreza extrema. A estos grupos se suman ciudadanos afectados por emergencias, así como quienes presentan dificultades para acceder a servicios públicos por barreras geográficas o tecnológicas.

Durante la intervención, equipos itinerantes instalarán módulos temporales en localidades dispersas y con infraestructura limitada. El objetivo central es eliminar barreras estructurales, económicas, legales, socioculturales y territoriales que impiden el acceso al DNI, documento indispensable para ejercer derechos civiles, acceder a servicios y formalizar trámites administrativos, comerciales o jurídicos.

PUBLICIDAD

Según datos oficiales, la institución peruana reportó la entrega gratuita de más de 150 mil DNI en lo que va de 2026 a poblaciones vulnerables dentro de operativos similares. En 2025, la cifra superó los 600 mil documentos, en el marco de una política permanente de inclusión y formalización.

Las zonas seleccionadas presentan alta dispersión poblacional y carecen de oficinas fijas - Créditos: Andina.

La estrategia de Reniec responde a la necesidad de garantizar la identidad como derecho fundamental y base para la participación ciudadana. La falta de documentación personal profundiza la exclusión social, limita el acceso a programas de apoyo estatal, restringe oportunidades de empleo formal y dificulta el registro en sistemas de salud y educación.

PUBLICIDAD

Las campañas, organizadas en coordinación con gobiernos regionales y locales, buscan mejorar los indicadores nacionales de documentación y acercar la administración pública a los sectores más alejados.

Beneficios de usar el DNI electrónico

Garantiza identificación segura y rápida en trámites presenciales y virtuales, reduce el riesgo de suplantación de identidad.

Permite la firma digital de documentos con validez jurídica en gestiones electrónicas.

Facilita el acceso a servicios públicos y privados en línea , como banca, salud y educación.

Refuerza la protección de datos personales mediante mecanismos avanzados de seguridad.

Autoriza la actualización remota de información y optimiza la gestión documental.

Impulsa la inclusión digital y el ejercicio pleno de derechos ciudadanos.

Acorta los trámites burocráticos y disminuye los tiempos de espera.

Video relacionado

El procedimiento para actualizar o recuperar el PIN del DNIe es gratuito y puede realizarse sin inscripción previa. El trámite requiere validación biométrica, ingreso del número CAN y confirmación del nuevo código de seguridad en los módulos autorizados (Créditos: Reniec)