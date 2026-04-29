Perú

Presentan nueva flota del Corredor Rosado con buses a GNV: conoce cuál es su ruta

El proyecto incorpora 30 buses de 12 metros propulsados por gas natural vehicular, tecnología que reduce emisiones contaminantes y contribuye a una ciudad más sostenible

Guardar
Cada unidad dispone de sistemas de pago digital, cámaras de videovigilancia y monitoreo por GPS, herramientas que fortalecen la seguridad y el control operativo - Créditos: ATU.
Cada unidad dispone de sistemas de pago digital, cámaras de videovigilancia y monitoreo por GPS, herramientas que fortalecen la seguridad y el control operativo - Créditos: ATU.

El Corredor Rosado inicia una nueva etapa en la conectividad entre Callao y Lima, al incorporar una flota de unidades modernas orientadas a mejorar las condiciones del transporte público.

Este proyecto, impulsado por la Municipalidad Provincial del Callao junto con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), introduce 30 vehículos de 12 metros propulsados por gas natural vehicular, tecnología que permite reducir el impacto ambiental y avanzar hacia una movilidad más limpia.

PUBLICIDAD

El trayecto de este servicio arranca en Mi Perú, recorre Ventanilla y atraviesa la avenida Néstor Gambetta hasta el corazón del primer puerto; posteriormente, sigue por la avenida Óscar R. Benavides, antiguo eje Colonial, hasta alcanzar la plaza 2 de Mayo, facilitando una conexión directa con las principales arterias del Cercado. La renovación de la flota busca agilizar los tiempos de viaje y garantizar un traslado más seguro para los usuarios de ambos extremos de la ciudad.

El Corredor Rosado marca el inicio de una etapa innovadora en la movilidad urbana entre Callao y Lima, mediante la introducción de una flota moderna y eficiente - Créditos: ATU.
El Corredor Rosado marca el inicio de una etapa innovadora en la movilidad urbana entre Callao y Lima, mediante la introducción de una flota moderna y eficiente - Créditos: ATU.

Cada bus del Corredor Rosado cuenta con sistemas de pago digital, cámaras para videovigilancia y monitoreo constante por GPS. Estas herramientas tecnológicas permiten reforzar la seguridad de los pasajeros y mejorar la supervisión operativa del servicio.

PUBLICIDAD

Además, los pasajeros podrán consultar en la aplicación móvil CHALO APP la ubicación exacta de los buses, optimizando la espera en paraderos y la planificación de sus desplazamientos diarios.

Durante la presentación oficial, el alcalde César Pérez sostuvo que la puesta en marcha del Corredor Rosado responde a la demanda de un sistema de transporte ordenado, eficiente y alineado con los estándares actuales.

Presentan 30 buses con pago digital y videovigilancia para el Corredor Rosado - Créditos: ATU.
Presentan 30 buses con pago digital y videovigilancia para el Corredor Rosado - Créditos: ATU.

El burgomaestre remarcó que la adopción de vehículos impulsados por GNV representa un compromiso real con el cuidado del entorno, además de ofrecer una alternativa confiable para la población.

Luis Hernández, presidente ejecutivo de la ATU, resaltó que este corredor consolida un avance fundamental en la integración de la capital con el Callao, al proveer un servicio accesible, seguro y dotado de innovación tecnológica.

La autoridad subrayó que la iniciativa también permite elevar la experiencia de viaje para miles de ciudadanos que diariamente se movilizan entre ambas jurisdicciones.

Ocho corredores rosados operarán en el Callao hacia 2030

La puesta en marcha de las primeras rutas del Corredor Rosado marca el inicio de un plan integral de transporte, con metas definidas hasta 2030. El proyecto prevé la implementación de ocho corredores rosados, que sumarán 20,8 kilómetros de vías priorizadas para el transporte público en el primer puerto.

Esta iniciativa forma parte del Plan de Movilidad Urbana Lima–Callao, cuyo objetivo es construir un sistema de transporte más eficiente, seguro y sostenible. Según la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), los corredores aprovecharán vías recientemente mejoradas, con señalización adecuada, paraderos definidos y otras intervenciones para garantizar un servicio más ordenado y confiable.

La entidad sostuvo que continuará el diálogo con los operadores y la municipalidad chalaca para reajustar rutas y optimizar la red. Actualmente, no existe conexión directa de transporte público con la avenida Tomás Valle. El ingreso del Metropolitano permanece en evaluación para futuras rutas alimentadoras.

Temas Relacionados

Callaocorredor rosadoGNVATUperu-noticias

Más Noticias

Directivo de Universitario aclaró la no llegada de Kiara Montes tras su renovación en Regatas: “No fue por una pelea con Paco Hervás”

Fabrizio Acerbi dio detalles del frustrado fichaje de la atacante nacional, quien seguirá siendo la capitana del club de Chorrillos en la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley

Directivo de Universitario aclaró la no llegada de Kiara Montes tras su renovación en Regatas: “No fue por una pelea con Paco Hervás”

El clima, la anchoveta y la ciencia: la verdad de esta temporada

En un país como el Perú, donde fenómenos como El Niño modifican de manera drástica la distribución y composición de la biomasa, esta temporada nos recuerda una lección fundamental, que siempre debemos anticiparnos y tomar medidas oportunas para contrarrestar riesgos

El clima, la anchoveta y la ciencia: la verdad de esta temporada

Jean Ferrari mandó indirecta a Eddie Fleischman por criticar que Perú jugará en altura: “Saber de fútbol no es para cualquiera”

El director general de fútbol de la Federación no se quedó callado y defendió a Mano Menezes tras duros cuestionamientos del periodista deportivo: “es fácil hablar de fútbol”

Jean Ferrari mandó indirecta a Eddie Fleischman por criticar que Perú jugará en altura: “Saber de fútbol no es para cualquiera”

El dólar se disparó a S/3,52 y el sol peruano se deprecia: Los factores

El sol está perdiendo valor frente al dólar, a puertas de la elección de su nuevo presidente. El panorama del tipo de cambio se altera

El dólar se disparó a S/3,52 y el sol peruano se deprecia: Los factores

A qué hora juega Cienciano vs Atlético Mineiro HOY: partido en Cusco por fecha 3 del Grupo B de Copa Sudamericana 2026

El equipo cusqueño recibirá al conjunto brasileño, que decidió no viajar con su entrenador ni con sus principales figuras para enfocarse en el Brasileirao. Aquí puedes consultar los horarios del cotejo

A qué hora juega Cienciano vs Atlético Mineiro HOY: partido en Cusco por fecha 3 del Grupo B de Copa Sudamericana 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

MEF transfiere S/17,3 millones al JNE para elecciones regionales y municipales 2026

MEF transfiere S/17,3 millones al JNE para elecciones regionales y municipales 2026

Rafael López Aliaga convoca marcha ciudadana en rechazo al JNE y la ONPE por no convocar a “elecciones complementarias”

Conteo ONPE supera el 96%: Keiko Fujimori lidera y Roberto Sánchez saca ventaja de 26 mil votos sobre Rafael López Aliaga

Roberto Sánchez no sería electo diputado: Candidata con el número 2 de Juntos por el Perú lo supera en votos

Alfonso López Chau anuncia a Susel Paredes como candidata a la Alcaldía de Lima por Ahora Nación

ENTRETENIMIENTO

Ethel Pozo explica por qué no confrontaron a Diego Chávarri y Gabriela Herrera en La Granja VIP tras su confesión

Ethel Pozo explica por qué no confrontaron a Diego Chávarri y Gabriela Herrera en La Granja VIP tras su confesión

Karol G en Lima: Usuarios reaccionan ante los exhorbitantes precios de entradas y aseguran que “ni BTS se atrevió a tanto”

Padre enfrenta a streamer Jotajoda tras acercamiento a su hija menor durante transmisión

Nace La Plaza Trasnoche: el teatro limeño se reinventa con Ernesto Pimentel, Coco Marusix, Naamin Timoyco y referentes de la escena

Repechaje en La Granja VIP: Celine Aguirre, Renato Rossini Jr. y Pati Lorena volvieron al reality

DEPORTES

A qué hora juega Universitario vs Nacional HOY: partido por fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Universitario vs Nacional HOY: partido por fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Alineaciones de Universitario vs Nacional HOY: posibles titulares para duelo por fecha 3 de Copa Libertadores 2026

Directivo de Universitario aclaró la no llegada de Kiara Montes tras su renovación en Regatas: “No fue por una pelea con Paco Hervás”

Jean Ferrari mandó indirecta a Eddie Fleischman por criticar que Perú jugará en altura: “Saber de fútbol no es para cualquiera”

A qué hora juega Cienciano vs Atlético Mineiro HOY: partido en Cusco por fecha 3 del Grupo B de Copa Sudamericana 2026