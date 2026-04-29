Presentan nueva flota del Corredor Rosado con buses a GNV: conoce cuál es su ruta

Cada unidad dispone de sistemas de pago digital, cámaras de videovigilancia y monitoreo por GPS, herramientas que fortalecen la seguridad y el control operativo - Créditos: ATU.

El Corredor Rosado inicia una nueva etapa en la conectividad entre Callao y Lima, al incorporar una flota de unidades modernas orientadas a mejorar las condiciones del transporte público.

Este proyecto, impulsado por la Municipalidad Provincial del Callao junto con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), introduce 30 vehículos de 12 metros propulsados por gas natural vehicular, tecnología que permite reducir el impacto ambiental y avanzar hacia una movilidad más limpia.

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El trayecto de este servicio arranca en Mi Perú, recorre Ventanilla y atraviesa la avenida Néstor Gambetta hasta el corazón del primer puerto; posteriormente, sigue por la avenida Óscar R. Benavides, antiguo eje Colonial, hasta alcanzar la plaza 2 de Mayo, facilitando una conexión directa con las principales arterias del Cercado. La renovación de la flota busca agilizar los tiempos de viaje y garantizar un traslado más seguro para los usuarios de ambos extremos de la ciudad.

El Corredor Rosado marca el inicio de una etapa innovadora en la movilidad urbana entre Callao y Lima, mediante la introducción de una flota moderna y eficiente - Créditos: ATU.

Cada bus del Corredor Rosado cuenta con sistemas de pago digital, cámaras para videovigilancia y monitoreo constante por GPS. Estas herramientas tecnológicas permiten reforzar la seguridad de los pasajeros y mejorar la supervisión operativa del servicio.

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Además, los pasajeros podrán consultar en la aplicación móvil CHALO APP la ubicación exacta de los buses, optimizando la espera en paraderos y la planificación de sus desplazamientos diarios.

Durante la presentación oficial, el alcalde César Pérez sostuvo que la puesta en marcha del Corredor Rosado responde a la demanda de un sistema de transporte ordenado, eficiente y alineado con los estándares actuales.

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Presentan 30 buses con pago digital y videovigilancia para el Corredor Rosado - Créditos: ATU.

El burgomaestre remarcó que la adopción de vehículos impulsados por GNV representa un compromiso real con el cuidado del entorno, además de ofrecer una alternativa confiable para la población.

Luis Hernández, presidente ejecutivo de la ATU, resaltó que este corredor consolida un avance fundamental en la integración de la capital con el Callao, al proveer un servicio accesible, seguro y dotado de innovación tecnológica.

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La autoridad subrayó que la iniciativa también permite elevar la experiencia de viaje para miles de ciudadanos que diariamente se movilizan entre ambas jurisdicciones.

Ocho corredores rosados operarán en el Callao hacia 2030

La puesta en marcha de las primeras rutas del Corredor Rosado marca el inicio de un plan integral de transporte, con metas definidas hasta 2030. El proyecto prevé la implementación de ocho corredores rosados, que sumarán 20,8 kilómetros de vías priorizadas para el transporte público en el primer puerto.

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Esta iniciativa forma parte del Plan de Movilidad Urbana Lima–Callao, cuyo objetivo es construir un sistema de transporte más eficiente, seguro y sostenible. Según la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), los corredores aprovecharán vías recientemente mejoradas, con señalización adecuada, paraderos definidos y otras intervenciones para garantizar un servicio más ordenado y confiable.

La entidad sostuvo que continuará el diálogo con los operadores y la municipalidad chalaca para reajustar rutas y optimizar la red. Actualmente, no existe conexión directa de transporte público con la avenida Tomás Valle. El ingreso del Metropolitano permanece en evaluación para futuras rutas alimentadoras.

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