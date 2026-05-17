Keiko Fujimori pide el voto de seguidores de Rafael López Aliaga para enfrentar a Roberto Sánchez en la segunda vuelta

La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori habla en una conferencia de prensa en Lima, Perú, 13 de abril de 2026. EFE/ Renato Pajuelo

Como parte de su campaña para la segunda vuelta electoral, en la que deberá enfrentarse a Roberto Sánchez, Keiko Fujimori se ha acercado a los votantes de Rafael López Aliaga para pedir su voto y ganar la presidencia.

Desde la región La Libertad, la lideresa de Fuerza Popular agradeció al lider de Renovación Popular, quien llamó a sus simpatizantes a no votar en blanco o viciado, pues eso solo sumaría a las opciones de Sánchez de cara al conteo de votos.

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Pese al pedido público de respaldo de los votantes de Rafael López Aliaga, a inicios de mayo el candidato de Renovación Popular se refirió a la candidatura de Fujimori y afirmó que, debido a su historial de derrotas en elecciones pasadas, en esta oportunidad también sería derrotada incluso si su contrincante fuera “un panetón”.

“Le digo una cosa, señora Fujimori: usted sabe bien que le están robando las elecciones, usted sabe bien que debe plantarse, usted sabe bien que va a perder las elecciones y usted sigue. Usted pierde con el panetón, señora. Es la cuarta vez que va a perder y arriesga al Perú así”, afirmó López Aliaga durante un mitin frente a la sede del JNE junto a sus seguidores para reclamar por un supuesto “fraude electoral”.

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En un mitin en Jesús María, el político Rafael López Aliaga se dirige duramente a Keiko Fujimori, acusando un inexistente fraude en las elecciones y asegurando que perderá por cuarta vez. Finaliza su discurso convocando a una marcha hacia el Jurado Nacional de Elecciones.

Keiko Fujimori se reunió con PPK

El pedido a los votantes de Rafael López Aliaga no fue el único gesto político de Fujimori de cara a la segunda vuelta. El pasado viernes 16 de mayo la lideresa de Fuerza Popular visitó al expresidente Pedro Pablo Kuczynski en su casa de San Isidro.

Según información difundida por ambos líderes, la conversación giró en torno a la necesidad de reconciliación nacional y la superación de las diferencias políticas del pasado. El encuentro fue calificado como “emotivo” por Fujimori y “ejemplar” por Kuczynski.

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“En momentos en los cuales nuestro país se encuentra otra vez al borde del abismo, quienes lideramos tenemos que dar el ejemplo. Conversamos del pasado, pero sobre todo del presente y del futuro”, afirmó PPK.

El expresidente también remarcó que este tipo de acercamientos no implica olvidar las diferencias políticas que tuvieron en el pasado, sino reconocerlas y aun así buscar avanzar. En su mensaje en X, sostuvo que el bienestar del país debe estar por encima de cualquier disputa personal o partidaria, en un contexto que consideró clave para la estabilidad nacional.

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La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, visitó al expresidente Pedro Pablo Kuczynski en su casa de San Isidro, Lima. (Foto: X / Pedro Pablo Kuczynski @PPK__Oficial)

Propuestas de seguridad ciudadana

La candidata presidencial de Fuerza Popular afirmó en La Libertad que, de ganar la segunda vuelta, establecerá el control de fronteras y de cárceles y desplegará rastrillajes permanentes en los distritos de mayor inseguridad, con el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana.

Durante su intervención, sostuvo: “La impunidad cambiará y eso será desde el día uno cuando lleguemos a ser gobierno”. Además, presentó medidas para los sectores productivos, como mejores condiciones para agricultores, artesanos, confeccionistas de calzado y dirigentes de organizaciones de base, y destacó como prioridad reunir 90.000 personeros a nivel nacional para la defensa del voto en los comicios.

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