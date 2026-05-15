“Usted lleva al Perú al matadero”: Rafael López Aliaga acusó al presidente del JNE de ignorar los pedidos de auditoría

Rafael López Aliaga admite su derrota electoral y culpa al presidente del JNE por ignorar los pedidos de auditoría de Renovación Popular (Créditos: ATV)

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, admitió este jueves su derrota en las elecciones generales 2026 y responsabilizó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo Bermejo, por desestimar los pedidos de auditoría de su agrupación. La declaración se produjo frente a la sede del JNE, en el Centro de Lima, donde el excandidato encabezó una movilización de simpatizantes.

“Señor amigo, señor Burneo, usted sabe perfectamente que ese software ha venido de Venezuela, ha venido donado, ha sido clonado en Perú, señor. El Perú no merece tener una empresa auditora que no es ni dos personas. Una empresa auditora tiene que ser una empresa para el Perú, una de las cuatro grandes del mundo”, afirmó durante su intervención pública.

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En ese contexto, López Aliaga aseguró que Renovación Popular fue la única organización que insistió con solicitudes formales para realizar peritajes técnicos independientes del sistema empleado en el recuento.

Rafael López Aliaga reconoció públicamente su derrota en las elecciones generales de 2026 y responsabilizó al presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, por no atender los pedidos de auditoría de Renovación Popular - Créditos: Andina.

El exalcalde recalcó que el JNE priorizó los plazos sobre la veracidad de los resultados y que esa decisión tendría consecuencias. “Usted sabe perfectamente que está destinando a una segunda vuelta a la señora Fujimori y a un señor, lo está haciendo, está llevando al matadero al Perú. El Perú, lo que pase en el Perú será su culpa, señor Burneo”, denunció.

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El excandidato sostuvo que este escenario constituyó un fraude, lo que derivó en la renuncia del entonces jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto.

El dirigente de Renovación Popular también cuestionó la proclamación de los ganadores prevista para el domingo. “¿Cómo va a proclamar dos ganadores este domingo? ¿Cómo va a proclamar si la auditoría no se realiza? Esa lista no es válida, señor”, subrayó. Reiteró que el Perú necesita transparencia y que la auditoría debe preceder cualquier resultado. “Primero está la verdad y después están los plazos. Así funciona el mundo, menos en el Perú con este delincuente”, agregó López Aliaga ante la multitud.

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se prepara para proclamar los resultados de la primera vuelta electoral este domingo 17 de mayo. Las proyecciones indican que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez estarían pasando a la segunda vuelta, con Rafael López Aliaga muy cerca en tercer lugar. La ONPE avanza en el conteo y la preparación del material electoral.

Acusaciones de fraude

Después de las elecciones del 12 y 13 de abril, el exalcalde de Lima intensificó sus denuncias y agravios, al asegurar que hubo fraude por los retrasos en la instalación de mesas en la capital, situación que propició la renuncia de Piero Corvetto, entonces titular de la ONPE.

A partir de ese momento, encabezó manifestaciones frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones en Lima, donde advirtió que otorgaba un plazo de 24 horas para revertir los resultados y que, en caso contrario, llamaría a la “insurgencia civil”.

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Simultáneamente, Renovación Popular interpuso recursos de nulidad ante los Jurados Electorales Especiales, argumentando que la ampliación del horario y el inicio tardío de las mesas de votación vulneraron tanto la ley como el derecho de los limeños a participar en los comicios. El propio López Aliaga denunció penalmente al jefe de la ONPE y exigió su detención.

El exburgomaestre también ofreció 20.000 soles a cualquier funcionario electoral que aportara pruebas verificables de fraude, aunque eliminó la publicación poco después, tras recibir críticas que lo acusaron de incitar al soborno. Posteriormente, sugirió que el expresidente chileno Gabriel Boric y “lo que queda de Cuba, Venezuela y Bolivia” estarían involucrados en la presunta manipulación electoral.

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Organismos como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la misión de observación de la Unión Europea rechazaron esa versión y afirmaron que las fallas logísticas detectadas no constituyeron manipulación del voto. El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, afirmó que no existían indicios de fraude ni motivos para anular el proceso.

A pesar de estas respuestas, López Aliaga anunció que convocaría a una “marcha de los cuatro suyos”, evocando la movilización de julio del 2000 contra la tercera reelección de Alberto Fujimori, con el fin de presionar por la reversión de los resultados electorales.

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Esta es la segunda vez que el dirigente de Renovación Popular no consigue acceder a la presidencia. En esta oportunidad, también se postuló como candidato a senador, pero comunicó que no asumirá dicho cargo.