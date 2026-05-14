Perú

Alumnos de la PUCP mantienen tomada las oficinas del rectorado y exigen mesa de diálogo con autoridades universitarias

Cerca de 50 estudiantes permanecieron durante la noche dentro del campus universitario mientras continúan las movilizaciones contra la reforma del sistema de pensiones prevista para 2027

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La movilización estudiantil en la PUCP se intensifica con la toma del rectorado. Los alumnos protestan contra un nuevo sistema de pensiones y denuncian actitudes persecutorias, manteniendo su medida de fuerza de forma indefinida. (Crédito: Exitosa)

Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) continúan ocupando las oficinas del rectorado como parte de las protestas contra la reforma del sistema de pensiones que, según denunciaron, comenzaría a aplicarse desde 2027. De acuerdo con información difundida por Exitosa Noticias, un grupo de alumnos pernoctó dentro de las instalaciones universitarias y mantiene las movilizaciones al interior del campus ubicado en el distrito de San Miguel.

Alrededor de 50 estudiantes permanecieron durante la noche dentro del rectorado con frazadas y pertenencias personales, mientras exigían la instalación de una mesa de diálogo con las autoridades universitarias. Asimismo, en los exteriores de la universidad se registró presencia de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), luego de que el día anterior parte de la avenida Universitaria fuera tomada por los manifestantes.

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Estudiantes de la PUCP continúan protesta dentro del rectorado y denuncian falta de diálogo con autoridades. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)
Estudiantes de la PUCP continúan protesta dentro del rectorado y denuncian falta de diálogo con autoridades. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

Estudiantes exigen participación

El dirigente universitario Rafael Polar señaló que las protestas continuarán hasta que exista una respuesta formal del rectorado y se atiendan las principales demandas estudiantiles. En conversación con el citado medio, sostuvo que la medida se mantendrá “hasta que se establezca un piso mínimo para el cumplimiento y trabajo” de sus exigencias.

Asimismo, indicó que los estudiantes solicitan que cualquier comisión vinculada al tema cuente con “una participación real del estudiantado”. También demandó garantías para que no se apliquen sanciones contra quienes participan en las protestas. “Las garantías de que no vaya a haber ninguna medida persecutoria, tanto interna como externa, disciplinaria, contra los estudiantes que han ejercido su derecho a la protesta”, expresó.

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Un grupo de estudiantes de la PUCP se mantiene en pie de lucha dentro de las instalaciones del rectorado. Líderes de la federación estudiantil lamentan la falta de transparencia y la nula disposición de las autoridades para atender sus demandas. (Crédito: Exitosa)

Rafael Polar aseguró además que, hasta el momento, no existe un acercamiento oficial por parte del rectorado hacia la federación estudiantil. De acuerdo a sus declaraciones brindadas a Exitosa, ya se remitió una comunicación formal a las autoridades universitarias, pero no han obtenido respuesta. “No ha habido una aproximación oficial del rectorado hasta el momento”, manifestó.

El dirigente también denunció presuntas amenazas de apertura de procesos disciplinarios contra los alumnos movilizados. “Los ánimos siempre han sido sumamente crispados y sobre todo actitudes persecutoras”, afirmó. En esa línea, sostuvo que estas advertencias buscarían “desmovilizar” y “despolitizar” a los estudiantes que participan en la protesta.

Por su parte, otra representante estudiantil cuestionó la falta de transparencia de las autoridades universitarias durante la jornada de protestas. Según indicó, el Consejo Universitario permaneció reunido en un espacio cerrado y no sostuvo un diálogo efectivo con los manifestantes. “Lamentamos que el rectorado no esté mostrando esta disposición de transparencia y comunicación con los estudiantes”, señaló.

La Federación de Estudiantes de la PUCP organizó un plantón contra el nuevo sistema de pensiones.
La Federación de Estudiantes de la PUCP organizó un plantón contra el nuevo sistema de pensiones.

¿Por qué la PUCP decidió incrementar sus pensiones?

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) anunció el incremento de sus pensiones para los estudiantes que ingresen a partir del ciclo 2027-1, eliminando las escalas de pago más bajas y estableciendo un monto mínimo mensual de S/ 2.692, más del doble del monto base anterior. La institución argumentó que esta medida busca viabilizar un nuevo esquema de becas socioeconómicas denominado Mac Gregor, orientado a compensar el impacto económico en los postulantes de menores recursos.

La decisión se fundamenta en la necesidad de fortalecer los ingresos de la universidad, luego de registrar pérdidas financieras superiores a S/ 220 millones en 2025. Además, la PUCP resaltó el papel de los recursos provenientes del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), que sumaron cerca de S/ 278 millones entre 2020 y 2025. Según exrepresentantes estudiantiles, la reducción en el monto transferido por Pronabec habría motivado la reestructuración de la estructura de cobros como medida de sostenibilidad.

La PUCP implementará las becas Mac Gregor para ingresantes 2027 como parte de su nuevo sistema de pensiones. Composición: Infobae
La PUCP implementará las becas Mac Gregor para ingresantes 2027 como parte de su nuevo sistema de pensiones. Composición: Infobae

El nuevo sistema de becas Mac Gregor tendrá criterios exclusivamente socioeconómicos y no dependerá del rendimiento académico. El beneficio cubrirá entre el 50 % y el 60 % del costo real de los estudios y reemplazará las subvenciones de las escalas G1, G2 y G3. Solo aplicará a quienes ingresen desde 2027, mientras que los estudiantes actuales mantendrán sus condiciones, aunque el ajuste ha generado protestas y preocupación por la reducción de la accesibilidad para sectores de menores ingresos.

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