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DT de Cienciano lanzó picante comentario sobre Alianza Lima tras derrota en Cusco: “Con presupuesto impresionante y hacían tiempo”

Horacio Melgarejo se pronunció por la caída ante los ‘blanquiazules’, considerando que el ‘papá’ se quedó con 10 jugadores y hasta el último buscó el empate

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El técnico argentino habló de la derrota del 'papá' ante los 'blanquiazules'. (Video: Entre Bolas)

Cienciano sufrió una dolorosa derrota en casa ante Alianza Lima durante la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El resultado fue especialmente duro para los cusqueños, que se mostraron superiores en el juego pese a la expulsión de Renzo Salazar a los 31 minutos. Incluso, el equipo estuvo cerca de igualar el marcador en los últimos instantes, cuando Matías Succar dispuso de una oportunidad clara que no pudo concretar. Este tropiezo le impidió al ‘papá’ alcanzar el segundo lugar de la tabla y lo dejó a la expectativa del primer puesto, que mantienen los ‘blanquiazules’.

Tras el partido, el DT Horacio Melgarejo ofreció un análisis sereno pero cargado de autocrítica y mensajes para su plantel. “No voy a hablar del arbitraje porque son seres humanos como nosotros que nos equivocamos. No tengo nada que decir, solo felicitar a Alianza que se lleva una victoria que no se la esperaban”, dijo en primera instancia en conferencia de prensa.

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El técnico argentino puso en valor el esfuerzo realizado por sus jugadores pese a estar en inferioridad numérica durante buena parte del encuentro. “Si ustedes me dicen en qué momento se notó la superioridad numérica después de la expulsión, la verdad que no se notó”, apuntó.

Melgarejo remarcó que, aunque el resultado fue adverso, el plantel debe pasar la página rápidamente para afrontar con energía los compromisos que restan. “Tenemos 29 puntos. Yo creo que a esta altura nos quedan dos finales más para terminar con la mayor cantidad de puntos posibles. Se dieron cosas imposibles y nosotros tenemos que salir a ganar el próximo partido”, declaró.

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Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras la derrota de Cienciano ante Alianza Lima.
Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras la derrota de Cienciano ante Alianza Lima.

DT de Cienciano y sus picantes comentarios sobre Alianza Lima

Horacio Melgarejo no solo valoró el esfuerzo de sus dirigidos, sino que también lanzó declaraciones que encendieron el debate sobre Alianza Lima. “Otra cosa hubiera sido que 11 contra 11, el equipo que va primero, que tiene un presupuesto impresionante, te hubiera goleado o te hubiera pasado por encima. Yo creo que ustedes vieron mucho fútbol y eso no pasó”, sostuvo.

El entrenador de 52 años criticó además la postura adoptada por el cuadro ‘íntimo’ tras quedar en ventaja numérica. “Me sorprendió un poquito cuando se quedaron con uno más, que hacían tiempo, iban ganando 1 a 0…”, manifestó.

En su balance, Melgarejo resaltó el trabajo defensivo y táctico de Cienciano: “Fue un partido que ellos desde el inicio jugaron con cinco defensores, tres mediocampistas y dos delanteros... Tanto mi medio campo como mis defensores los controlaron (a Paolo Guerrero y Eryc Castillo), creo que ustedes lo vieron”, analizó.

DT de Cienciano sobre falla de Matías Succar

El desenlace del partido pudo haber sido distinto si Matías Succar hubiera concretado la ocasión más clara para el empate en los minutos finales. Horacio Melgarejo fue consultado sobre esa jugada y compartió la explicación que le dio el propio delantero: “Fue un córner que Rotceh Aguilar la baja muy bien. Yo le pregunté a ‘Mati’ qué había pasado y me dice que él la quiere empujar con la derecha, le pica y se le va por abajo. Más que un goleador nadie quiere errarlo, ahí estaba el empate, pero no empatamos”.

El cuadro 'blanquiazul' ganó 1-0 a los cusqueños de visita y sigue más líder que nunca del campeonato - Crédito: L1MAX.

DT de Cienciano por duelo en Copa Sudamericana

Con la mente puesta en el futuro inmediato, Horacio Melgarejo ya piensa en el próximo desafío internacional. Cienciano se medirá ante Atlético Mineiro en Brasil el jueves 21 de mayo por la Copa Sudamericana, en un partido clave para las aspiraciones del club cusqueño para superar la fase de grupos.

“Pensando en el viaje a Brasil, tenemos un partido muy importante. Sabemos que estamos primero todavía en esa zona. Va a ser dificilísimo y tendremos que ver los GPS con los médicos, con el preparador físico; tratar de darle minuto o ver cómo le damos forma al equipo”, explicó.

El técnico ‘gaucho’ fue claro sobre la dificultad del reto: “Sabemos que nos vamos a enfrentar a un equipazo que tiene la necesidad de ganar para seguir teniendo pelea, que es Atlético Mineiro”, concluyó.

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