Con Fabio Gruber como capitán: Núremberg igualó 3-3 ante Hannover por la última jornada de la Bundesliga 2

Con Fabio Gruber como capitán, el Núremberg firmó un empate vibrante en la última jornada ante el Hannover, culminando una campaña notable que proyecta al defensor peruano como nueva promesa del fútbol alemán a futuro (Facebook / FC Nuremberg)

La temporada 2025-26 de la Bundesliga 2 concluyó con un duelo cargado de emociones en el estadio Heinz von Heiden Arena, donde Núremberg selló un empate 3-3 contra Hannove en un partido marcado por la presencia de Fabio Gruber desde el inicio. El zaguero de la selección peruana, quien asumió la capitanía del equipo, disputó los 90 minutos y recibió una tarjeta amarilla, consolidando su rol de liderazgo en la defensa.

Gruber, nacido en Alemania y con raíces peruanas, ha sido pieza clave durante la campaña bajo la dirección de Miroslav Klose, lo que ha despertado el interés de varios equipos del ascenso y la máxima categoría alemana. Núremberg finalizó en la octava posición con 46 puntos.

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Goles, remontadas y un cierre vibrante

Hannover y Núremberg protagonizaron un intenso 3-3 en la última jornada de la 2. Bundesliga, con Fabio Gruber firme en la zaga y portando la cinta. (Facebook / FC Nuremberg)

El encuentro entre Hannover y Núremberg ofreció un desarrollo dinámico desde el inicio. Mohamed Ali Zoma abrió el marcador para los visitantes a los 25 minutos, pero el local reaccionó rápidamente con el empate de Kolja Oudenne a los 30 y la ventaja parcial conseguida por Waniss Taibi al filo del descanso. En el arranque del complemento, Zoma volvió a hacerse presente y restableció la igualdad para Núremberg. Sin embargo, un autogol de Luka Lochoshvili puso nuevamente en ventaja a Hannover cuando el reloj marcaba los 51 minutos.

La tensión se mantuvo alta hasta los instantes finales. Fue el propio Lochoshvili quien, tras su error previo, alcanzó la redención al establecer el empate definitivo a los 83 minutos, resultado que selló la actuación ofensiva de ambos conjuntos. Fabio Gruber, capitán del conjunto visitante, fue amonestado en la segunda mitad, pero su desempeño en la zaga central volvió a ser destacado por la prensa deportiva alemana.

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El punto obtenido permitió que Núremberg cerrara su participación en la octava posición, con 46 unidades, mientras que Hannover terminó cuarto con 60 y perdió la posibilidad de disputar el play-off de ascenso.

El impacto de Gruber y su proyección internacional

La temporada de Fabio Gruber en Núremberg despertó el interés de clubes de la Bundesliga gracias a su liderazgo, regularidad y crecimiento defensivo. (Facebook / FC Nuremberg)

La regularidad de Fabio Gruber ha sido uno de los pilares de Núremberg a lo largo de la campaña. Bajo la conducción de Miroslav Klose, el defensor fue promovido a titular y recibió la responsabilidad de portar la cinta de capitán, desplazando al experimentado Robin Knoche. Esta confianza del cuerpo técnico se tradujo en solidez defensiva y liderazgo en instancias decisivas.

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El rendimiento de Gruber no ha pasado desapercibido fuera del club. Según el diario alemán BILD, el nombre del central peruano figura en la agenda de Mainz 05, Borussia Mönchengladbach y FC Augsburg, instituciones que buscan reforzar su retaguardia de cara a la próxima temporada de la Bundesliga. El interés de estos equipos responde a las actuaciones consistentes del zaguero, quien se consolidó como uno de los jugadores más destacados de la 2. Bundesliga.

Fichado por Núremberg a principios de 2025 tras su paso por SC Verl, Gruber fue adquirido por una cifra cercana a los 700.000 euros, inversión que el club considera rentable por su rápida adaptación y crecimiento. Durante la campaña, el defensor sumó actuaciones memorables, como su gol en el clásico ante Greuther Fürth, que permitió a Núremberg rescatar un empate en la jornada 32.

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Gruber y la selección peruana: adaptación y futuro

El defensor Fabio Gruber asumió el reto de vestir la camiseta peruana con madurez, ilusión y una adaptación que fortaleció su proyección internacional. (Facebook / Selección Peruana)

La irrupción de Fabio Gruber en el fútbol peruano se concretó en el primer semestre de 2026, cuando fue convocado para la selección peruana para un amistoso ante Chile. Con apenas 23 años, el defensa debutó como titular y dejó una impresión positiva pese a la derrota, destacando por su capacidad de adaptación y disciplina táctica.

Su incorporación responde a la estrategia del comando técnico de Perú, que busca renovar la línea defensiva con jugadores de proyección internacional. En declaraciones a medios locales, Gruber manifestó su satisfacción por formar parte del plantel nacional: “La semana y media fue una experiencia increíble para mí. Es simplemente una cultura completamente diferente”, expresó el jugador de Núremberg al analizar su primera experiencia con la blanquirroja. Además, valoró el apoyo recibido por parte de Miguel Araujo y la cercanía del cuerpo técnico, factores que facilitaron su integración.

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Gruber ha reiterado su compromiso con el proyecto de Mano Menezes y su deseo de afianzarse en futuras convocatorias, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la defensa peruana. La temporada en Alemania lo perfila como uno de los talentos emergentes con mayor proyección internacional, tanto a nivel de clubes como en el ámbito de selecciones.