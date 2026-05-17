Gustavo Zevallos hizo sincera confesión por mal momento de Sporting Cristal y respondió si habrá fichajes: “Estamos evaluando”

El director deportivo del club 'celeste' se pronunció por la caída en Cajamarca y el duro momento del equipo en la Liga 1 2026. (Video: Entre Bolas)

La derrota de Sporting Cristal en su visita a FC Cajamarca significó un duro revés para el equipo ‘celeste’, que lleva cinco partidos sin conocer la victoria en el Torneo Apertura y se encuentra actualmente en el puesto 12 de la tabla. El hecho de estar solo un punto por encima de la zona de descenso ha encendido las alarmas en la interna de la institución.

El director deportivo, Gustavo Zevallos, analizó el momento actual con un tono autocrítico, dejando claro que la situación es preocupante para todos los que forman parte del club. “Nadie esperaba un resultado así, es un momento delicado y tenemos que enfrentarlo con mucha autocrítica por la competencia”, fueron sus primeras palabras para Best Cable Sports.

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La preocupación no solo se limita a la última caída, sino que la seguidilla de malos resultados ha empujado al cuadro ‘rimense’ a puestos de peligro. Para el directivo, el presente del club no refleja en absoluto la esencia ni la historia de la institución. “No es lo que representa para nada a Sporting Cristal lo sucedido en Cajamarca y solo queda mirarlo con mucha autocrítica y ver la forma de solucionarlo cuanto antes”, sostuvo.

Resumen completo de la victoria de FC Cajamarca sobre Sporting Cristal por la Fecha 15. Mira todos los goles y las jugadas más destacadas de una remontada que complica las aspiraciones del equipo celeste.

El mal momento deportivo se ve agravado por el hecho de que Sporting Cristal debe afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores de manera simultánea, una tarea que ha resultado más compleja de lo previsto. “¿Ha costado mucho el Torneo Apertura? Sí, lamentablemente jugar dos torneos no ha sido fácil para la institución, pero lo estamos afrontando como corresponde”, indicó Gustavo Zevallos.

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El dirigente subrayó también la importancia de mirar hacia adelante y no quedarse atados al pasado. “Si uno empieza a hacer comparaciones y mirar lo que ha hecho en años anteriores, la tabla nos pone en la mesa esta situación y tenemos que encararlo con mucha autocrítica”, afirmó.

¿Sporting Cristal se reforzará para el Torneo Clausura?

En torno a la posibilidad de sumar refuerzos para el próximo semestre, Gustavo Zevallos fue cauto y evitó confirmar incorporaciones de manera anticipada. “Eso es lo que siempre esperan los hinchas (sobre fichajes). No estoy en estos momentos de confirmar algo como eso”, explicó.

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El directivo admitió que la apertura del libro de pases está próxima y que la dirigencia se encuentra evaluando alternativas para potenciar el plantel. “Seguramente falta muy poco para la apertura del libro de pases. Todos estamos evaluando, posibilidades van a existir y lo estamos viendo, trabajando y tenemos que tomar conciencia del momento delicado que está la institución”, agregó.

Por lo pronto, en las últimas semanas se han voceado varios nombres para llegar a La Florida de cara al Torneo Clausura. El de Beto da Silva aparece como una posibilidad debido a su gran momento con Deportivo Garcilaso, así como el de Hernán Barcos debido a la falta de contundencia en la ofensiva.

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Hernán Barcos dejará FC Cajamarca a mitad de año y varios clubes de Liga 1 y Liga 2 han sonado para llevárselo. - créditos: Difusión

El fixture de Sporting Cristal en Liga 1 y Copa Libertadores

El calendario inmediato de Sporting Cristal no da respiro, por lo que el club deberá afrontar compromisos trascendentales tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores, donde aún busca afianzarse y conseguir resultados que le permitan avanzar en el torneo continental.

En la Copa Libertadores, el conjunto ‘bajopontino’ visitará a Junior de Barranquilla el miércoles 20 de mayo a las 21:00 horas, por la quinta fecha de la fase de grupos. Posteriormente, el domingo 24 de mayo, recibirá a ADT a las 11:00 horas, en el marco de la fecha 16 del Torneo Apertura.

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La exigencia se mantiene alta, ya que el jueves 28 de mayo el equipo viajará a Paraguay para medirse con Cerro Porteño a las 17:00 horas, en la última fecha de la fase de grupos de la Libertadores. Finalmente, cerrará el mes enfrentando a Cienciano el domingo 31 de mayo, con horario por confirmar, en la fecha 17 del Torneo Apertura.