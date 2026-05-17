Perú

El JNE oficializa el resultado definitivo de la primera vuelta: esta cantidad de votos obtuvo cada partido

La autoridad electoral presentó este domingo 17 de mayo las cifras consolidadas y detalló que el proceso incluyó la revisión de miles de actas, además de la supervisión de observadores internacionales

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Ilustración en acuarela de una mano depositando una boleta en una urna con 'SEGUNDA VUELTA' y 'ONPE'. De fondo, la bandera de Perú y una multitud de votantes.
Una ilustración en acuarela muestra una mano depositando un voto en la urna de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante la segunda vuelta en Perú, con la bandera nacional de fondo y una multitud de votantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó este domingo 17 de mayo que Fuerza Popular y Juntos por el Perú lideraron la primera vuelta presidencial en Perú, al obtener 2.877.678 y 2.015.114 votos válidos respectivamente, según el acta general consolidada.

El órgano electoral detalló que ninguna fórmula alcanzó la mayoría absoluta, por lo que ambos partidos competirán en la segunda vuelta del próximo domingo 7 de junio.

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De acuerdo con la información difundida por el JNE, la candidata Keiko Sofía Fujimori Higuchi encabeza la lista de votos válidos con los 2.877.678 sufragios, equivalentes al 17,192 % del total, mientras que Roberto Helbert Sánchez Palomino del partido Juntos por el Perú obtuvo 2.015.114 votos (12,039 %).

Acuarela de Keiko Fujimori a la izquierda y Roberto Sánchez a la derecha, ambos sonriendo y saludando, con la bandera de Perú de fondo.
Ilustración acuarela de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez sonriendo y saludando, candidatos a la segunda vuelta presidencial de Perú, con la bandera peruana de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así lo confirmó también la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras el escrutinio del 100 % de actas. La sesión de proclamación se realizó en la sede institucional del JNE en Jesús María, ciudad de Lima, y contó con la presencia de autoridades electorales, observadores internacionales y representantes partidarios.

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La proclamación se produjo 35 días después de la jornada electoral del 12 de abril, tras revisarse más de 68.000 actas observadas y transmitirse en directo más de 2.300 audiencias públicas.

Votación por partido

La Secretaría General del JNE, representada por Yessica Clavijo, informó que el resultado final del cómputo para las organizaciones políticas quedó así:

Cinco funcionarios, cuatro hombres y una mujer, con vestimenta formal y bandas, sentados en una mesa roja con el logo JNE, frente a una audiencia. Banderas peruana e INE visibles
Miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presiden una conferencia oficial, abordando temas clave frente a una audiencia atenta. (Infobae Perú)
  • Fuerza Popular: 2.877.678 votos
  • Juntos por el Perú: 2.015.114 votos
  • Renovación Popular: 1.993.905 votos
  • Partido de Buen Gobierno: 1.837.517 votos
  • Partido Cívico Obras: 1.698.903 votos
  • Partido País para Todos: 1.326.717 votos
  • Ahora Nación: 1.221.272 votos
  • Primero la Gente, Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso: 571.170 votos
  • Partido Sí Creo: 560.792 votos
  • Partido Frente de la Esperanza 2021: 307.880 votos
  • Podemos Perú: 266.768 votos
  • Partido Político Cooperación Popular: 214.779 votos
  • Alianza para el Progreso: 192.516 votos
  • Partido Aprista Peruano: 161.248 votos
  • Partido Político Somos Perú: 153.073 votos
  • Partido Patriótico del Perú: 144.183 votos
  • Partido Político Perú Primero: 143.908 votos
  • Alianza Electoral Venceremos: 140.174 votos
  • Un Camino Diferente: 128.009 votos
  • Partido Demócrata Unido Perú: 119.028 votos
  • Partido Político Nacional Perú Libre: 100.073 votos
  • Partido Morado: 82.195 votos
  • Unidad Nacional: 57.939 votos
  • Progresemos: 66.046 votos
  • Partido Demócrata Verde: 63.924 votos
  • Partido Político Integridad Democrática: 63.751 votos
  • Libertad Popular: 40.870 votos
  • Avanza País, Partido de Integridad Social: 32.585 votos
  • Partido Político Perú Acción: 31.710 votos
  • Fuerza y Libertad: 27.217 votos
  • Fe en el Perú: 23.335 votos
  • Partido Demócrata Federal: 21.744 votos
  • Salvemos Perú: 17.648 votos
  • Partido Político PRIM: 14.555 votos
  • Perú Moderno: 9.801 votos
  • Partido de los Trabajadores y Emprendedores: 0 votos

El cómputo general arrojó un total de 16.738.039 votos válidos, a los que se suman 2.372.895 votos en blanco y 1.056.811 votos nulos, para un total de 20.167.745 sufragios emitidos en el territorio nacional y en el extranjero.

Fila de personas esperando para votar, sosteniendo documentos de identidad. Se ven banderas de Perú y un letrero de la ONPE en el edificio de fondo.
Ciudadanos hacen fila con sus DNI en mano frente a un centro de votación con banderas peruanas y un cartel de la ONPE, reflejando la participación cívica en la jornada electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Observación internacional

Según constató Infobae Perú, la ceremonia estuvo presidida por Roberto Burneo Bermejo y participaron los magistrados Mais Molina, González Barrón, Torres Cortés y Oyarce Yuseli, junto a la secretaria general Clavijo Chipoco.

Entre los observadores internacionales, destacó la presencia de Alexander Gray, jefe de la misión de la Unión Europea, y del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.

La ONPE validó la imposibilidad matemática de que el candidato Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, pudiera alcanzar la segunda vuelta. El partido expresó su rechazo a la proclamación a través de un comunicado, denunciando presuntas irregularidades y presentando recursos legales.

Los organismos electorales resaltaron la transparencia del proceso, así como la participación ciudadana en la verificación y el recuento. El JNE subrayó que la consolidación de resultados incluyó los votos emitidos tanto en Perú como en el extranjero, lo que refuerza la legitimidad del proceso.

La segunda vuelta electoral programada para el 7 de junio enfrentará a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, quienes definirán la presidencia para el periodo 2026-2031.

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