El JNE oficializa el resultado definitivo de la primera vuelta: esta cantidad de votos obtuvo cada partido

La proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó este domingo 17 de mayo que Fuerza Popular y Juntos por el Perú lideraron la primera vuelta presidencial en Perú, al obtener 2.877.678 y 2.015.114 votos válidos respectivamente, según el acta general consolidada.
El órgano electoral detalló que ninguna fórmula alcanzó la mayoría absoluta, por lo que ambos partidos competirán en la segunda vuelta del próximo domingo 7 de junio.
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De acuerdo con la información difundida por el JNE, la candidata Keiko Sofía Fujimori Higuchi encabeza la lista de votos válidos con los 2.877.678 sufragios, equivalentes al 17,192 % del total, mientras que Roberto Helbert Sánchez Palomino del partido Juntos por el Perú obtuvo 2.015.114 votos (12,039 %).
Así lo confirmó también la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras el escrutinio del 100 % de actas. La sesión de proclamación se realizó en la sede institucional del JNE en Jesús María, ciudad de Lima, y contó con la presencia de autoridades electorales, observadores internacionales y representantes partidarios.
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La proclamación se produjo 35 días después de la jornada electoral del 12 de abril, tras revisarse más de 68.000 actas observadas y transmitirse en directo más de 2.300 audiencias públicas.
Votación por partido
La Secretaría General del JNE, representada por Yessica Clavijo, informó que el resultado final del cómputo para las organizaciones políticas quedó así:
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- Fuerza Popular: 2.877.678 votos
- Juntos por el Perú: 2.015.114 votos
- Renovación Popular: 1.993.905 votos
- Partido de Buen Gobierno: 1.837.517 votos
- Partido Cívico Obras: 1.698.903 votos
- Partido País para Todos: 1.326.717 votos
- Ahora Nación: 1.221.272 votos
- Primero la Gente, Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso: 571.170 votos
- Partido Sí Creo: 560.792 votos
- Partido Frente de la Esperanza 2021: 307.880 votos
- Podemos Perú: 266.768 votos
- Partido Político Cooperación Popular: 214.779 votos
- Alianza para el Progreso: 192.516 votos
- Partido Aprista Peruano: 161.248 votos
- Partido Político Somos Perú: 153.073 votos
- Partido Patriótico del Perú: 144.183 votos
- Partido Político Perú Primero: 143.908 votos
- Alianza Electoral Venceremos: 140.174 votos
- Un Camino Diferente: 128.009 votos
- Partido Demócrata Unido Perú: 119.028 votos
- Partido Político Nacional Perú Libre: 100.073 votos
- Partido Morado: 82.195 votos
- Unidad Nacional: 57.939 votos
- Progresemos: 66.046 votos
- Partido Demócrata Verde: 63.924 votos
- Partido Político Integridad Democrática: 63.751 votos
- Libertad Popular: 40.870 votos
- Avanza País, Partido de Integridad Social: 32.585 votos
- Partido Político Perú Acción: 31.710 votos
- Fuerza y Libertad: 27.217 votos
- Fe en el Perú: 23.335 votos
- Partido Demócrata Federal: 21.744 votos
- Salvemos Perú: 17.648 votos
- Partido Político PRIM: 14.555 votos
- Perú Moderno: 9.801 votos
- Partido de los Trabajadores y Emprendedores: 0 votos
El cómputo general arrojó un total de 16.738.039 votos válidos, a los que se suman 2.372.895 votos en blanco y 1.056.811 votos nulos, para un total de 20.167.745 sufragios emitidos en el territorio nacional y en el extranjero.
Observación internacional
Según constató Infobae Perú, la ceremonia estuvo presidida por Roberto Burneo Bermejo y participaron los magistrados Mais Molina, González Barrón, Torres Cortés y Oyarce Yuseli, junto a la secretaria general Clavijo Chipoco.
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Entre los observadores internacionales, destacó la presencia de Alexander Gray, jefe de la misión de la Unión Europea, y del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.
La ONPE validó la imposibilidad matemática de que el candidato Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, pudiera alcanzar la segunda vuelta. El partido expresó su rechazo a la proclamación a través de un comunicado, denunciando presuntas irregularidades y presentando recursos legales.
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Los organismos electorales resaltaron la transparencia del proceso, así como la participación ciudadana en la verificación y el recuento. El JNE subrayó que la consolidación de resultados incluyó los votos emitidos tanto en Perú como en el extranjero, lo que refuerza la legitimidad del proceso.
La segunda vuelta electoral programada para el 7 de junio enfrentará a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, quienes definirán la presidencia para el periodo 2026-2031.
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