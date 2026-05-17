El JNE oficializa el resultado definitivo de la primera vuelta: esta cantidad de votos obtuvo cada partido

Una ilustración en acuarela muestra una mano depositando un voto en la urna de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante la segunda vuelta en Perú, con la bandera nacional de fondo y una multitud de votantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó este domingo 17 de mayo que Fuerza Popular y Juntos por el Perú lideraron la primera vuelta presidencial en Perú, al obtener 2.877.678 y 2.015.114 votos válidos respectivamente, según el acta general consolidada.

El órgano electoral detalló que ninguna fórmula alcanzó la mayoría absoluta, por lo que ambos partidos competirán en la segunda vuelta del próximo domingo 7 de junio.

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De acuerdo con la información difundida por el JNE, la candidata Keiko Sofía Fujimori Higuchi encabeza la lista de votos válidos con los 2.877.678 sufragios, equivalentes al 17,192 % del total, mientras que Roberto Helbert Sánchez Palomino del partido Juntos por el Perú obtuvo 2.015.114 votos (12,039 %).

Ilustración acuarela de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez sonriendo y saludando, candidatos a la segunda vuelta presidencial de Perú, con la bandera peruana de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así lo confirmó también la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras el escrutinio del 100 % de actas. La sesión de proclamación se realizó en la sede institucional del JNE en Jesús María, ciudad de Lima, y contó con la presencia de autoridades electorales, observadores internacionales y representantes partidarios.

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La proclamación se produjo 35 días después de la jornada electoral del 12 de abril, tras revisarse más de 68.000 actas observadas y transmitirse en directo más de 2.300 audiencias públicas.

Votación por partido

La Secretaría General del JNE, representada por Yessica Clavijo, informó que el resultado final del cómputo para las organizaciones políticas quedó así:

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Miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presiden una conferencia oficial, abordando temas clave frente a una audiencia atenta. (Infobae Perú)

Fuerza Popular: 2.877.678 votos

Juntos por el Perú: 2.015.114 votos

Renovación Popular: 1.993.905 votos

Partido de Buen Gobierno: 1.837.517 votos

Partido Cívico Obras: 1.698.903 votos

Partido País para Todos: 1.326.717 votos

Ahora Nación: 1.221.272 votos

Primero la Gente, Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso: 571.170 votos

Partido Sí Creo: 560.792 votos

Partido Frente de la Esperanza 2021: 307.880 votos

Podemos Perú: 266.768 votos

Partido Político Cooperación Popular: 214.779 votos

Alianza para el Progreso: 192.516 votos

Partido Aprista Peruano: 161.248 votos

Partido Político Somos Perú: 153.073 votos

Partido Patriótico del Perú: 144.183 votos

Partido Político Perú Primero: 143.908 votos

Alianza Electoral Venceremos: 140.174 votos

Un Camino Diferente: 128.009 votos

Partido Demócrata Unido Perú: 119.028 votos

Partido Político Nacional Perú Libre: 100.073 votos

Partido Morado: 82.195 votos

Unidad Nacional: 57.939 votos

Progresemos: 66.046 votos

Partido Demócrata Verde: 63.924 votos

Partido Político Integridad Democrática: 63.751 votos

Libertad Popular: 40.870 votos

Avanza País, Partido de Integridad Social: 32.585 votos

Partido Político Perú Acción: 31.710 votos

Fuerza y Libertad: 27.217 votos

Fe en el Perú: 23.335 votos

Partido Demócrata Federal: 21.744 votos

Salvemos Perú: 17.648 votos

Partido Político PRIM: 14.555 votos

Perú Moderno: 9.801 votos

Partido de los Trabajadores y Emprendedores: 0 votos

El cómputo general arrojó un total de 16.738.039 votos válidos, a los que se suman 2.372.895 votos en blanco y 1.056.811 votos nulos, para un total de 20.167.745 sufragios emitidos en el territorio nacional y en el extranjero.

Ciudadanos hacen fila con sus DNI en mano frente a un centro de votación con banderas peruanas y un cartel de la ONPE, reflejando la participación cívica en la jornada electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Observación internacional

Según constató Infobae Perú, la ceremonia estuvo presidida por Roberto Burneo Bermejo y participaron los magistrados Mais Molina, González Barrón, Torres Cortés y Oyarce Yuseli, junto a la secretaria general Clavijo Chipoco.

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Entre los observadores internacionales, destacó la presencia de Alexander Gray, jefe de la misión de la Unión Europea, y del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.

La ONPE validó la imposibilidad matemática de que el candidato Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, pudiera alcanzar la segunda vuelta. El partido expresó su rechazo a la proclamación a través de un comunicado, denunciando presuntas irregularidades y presentando recursos legales.

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Los organismos electorales resaltaron la transparencia del proceso, así como la participación ciudadana en la verificación y el recuento. El JNE subrayó que la consolidación de resultados incluyó los votos emitidos tanto en Perú como en el extranjero, lo que refuerza la legitimidad del proceso.

La segunda vuelta electoral programada para el 7 de junio enfrentará a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, quienes definirán la presidencia para el periodo 2026-2031.

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