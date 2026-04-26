Retiro de CTS 2026: Estrategias claves para usar este beneficio y mejorar la salud financiera

¿Cómo saber si tienes CTS en un banco o en otra entidad financiera? Hay dos maneras de poder dar con esa cuenta que creías perdida. - Crédito Andina

La llegada de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) en quincena de mayo representa para miles de trabajadores peruanos una oportunidad para fortalecer su salud financiera. Según explicó Alfredo Shiroma, subgerente de Productos Pasivos de Alfin Banco, un uso estratégico de estos ingresos extraordinarios puede marcar una diferencia significativa en el bienestar económico familiar.

La CTS permite disponer de recursos adicionales para cubrir necesidades clave, anticipar gastos o reducir obligaciones financieras.

Recomendaciones para el uso de la CTS:

Pagar deudas costosas

Alfredo Shiroma, subgerente de Productos Pasivos de Alfin Banco, detalló que la primera recomendación es priorizar el pago de deudas costosas, sobre todo las asociadas a tarjetas de crédito.

Las tasas de interés en estos productos suelen superar el 90% anual, por lo que reducir o cancelar este tipo de compromisos libera recursos mensuales y evita el efecto de la capitalización de intereses. “La CTS puede ser una aliada para salir de deudas que afectan el presupuesto mes a mes”, señaló el ejecutivo de Alfin Banco.

La CTS no es un ahorro ordinario, sino un respaldo económico obligatorio frente al fin del vínculo laboral. Foto: Bushop

Fondo de emergencia

El segundo consejo apunta a la construcción o refuerzo del fondo de emergencia. Shiroma sugiere que este colchón financiero cubra entre tres y seis meses de gastos básicos, una práctica clave para enfrentar imprevistos como desempleo, emergencias médicas o reparaciones del hogar. Es importe destinar una parte de la CTS a este propósito el cual brinda tranquilidad y previene la necesidad de recurrir a créditos costosos en situaciones adversas.

Usar para pagar gastos

Otra alternativa consiste en adelantar los gastos que suelen concentrarse en esta época del año, como matrículas escolares, pagos de impuestos y seguros. Según explicó Shiroma, anticipar estos desembolsos permite negociar descuentos, planificar mejor el presupuesto anual y, sobre todo, evitar el endeudamiento en meses donde la liquidez suele ser menor. “El uso previsor de la CTS en estos rubros genera estabilidad financiera y reduce el estrés que provocan los gastos acumulados”, destacó el especialista de Alfin Banco.

Un trabajador autónomo se muestra angustiado mientras revisa sus finanzas en el ordenador, enfrentando la dificultad de llegar a fin de mes con facturas y deudas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahorro pensando en futuro

Para quienes no enfrentan deudas urgentes ni necesidades inmediatas, el ahorro para metas futuras surge como una opción atractiva. Shiroma recomienda aprovechar instrumentos financieros formales, entre ellos los depósitos a plazo fijo, que ofrecen rentabilidad y seguridad. Esta estrategia ayuda a capitalizar los recursos extra, facilita la consecución de objetivos como la compra de una vivienda, un auto o la realización de estudios, y fomenta una cultura de planificación financiera. Infobae señala que elegir productos con tasas competitivas y evaluar la solidez de la entidad financiera son aspectos esenciales para optimizar el rendimiento de los ahorros.

Proteger el patrimonio familiar

El ejecutivo también subrayó la importancia de proteger el patrimonio familiar mediante seguros adecuados. Parte de la CTS puede destinarse a contratar o renovar pólizas de salud, vida o propiedad, lo que disminuye la vulnerabilidad ante eventos inesperados. “Contar con una cobertura apropiada evita desembolsos imprevistos que pueden poner en riesgo la estabilidad lograda”, indicó Shiroma.

Foto: Difusión

Analizar la situación financiera

Los especialistas consultados coinciden en que la clave está en analizar la situación financiera personal antes de tomar decisiones. Elaborar un presupuesto detallado, identificar prioridades y evaluar los compromisos adquiridos son pasos previos imprescindibles. La CTS, por su naturaleza, está destinada a cubrir contingencias asociadas a la relación laboral, pero su uso eficiente puede extender sus beneficios más allá del corto plazo.

Datos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Según datos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), cada trabajador formal en el sector privado con contrato a plazo indeterminado recibe la CTS como un fondo de protección frente al desempleo. El monto equivale, aproximadamente, a una remuneración anual dividida en dos depósitos: uno en mayo y otro en noviembre. Las entidades financieras suelen ofrecer productos exclusivos para canalizar estos recursos, muchos de ellos con tasas preferenciales y condiciones ventajosas.

El entorno económico actual, caracterizado por una inflación moderada y altas tasas de interés en productos de consumo, hace especialmente relevante la gestión cuidadosa de la CTS y la gratificación. Las consultoras financieras recomiendan evitar la tentación de destinar estos ingresos a gastos superfluos o compras impulsivas. “El propósito de la CTS es proteger al trabajador y su familia, no debe verse como un ingreso extra para consumo inmediato”, precisó Shiroma.

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Estabilidad financiera

En el caso de aquellos trabajadores que ya cuentan con estabilidad financiera y han cubierto sus necesidades básicas, la diversificación de inversiones aparece como una alternativa. Opciones como fondos mutuos, cuentas de alto rendimiento o incluso el inicio de pequeños emprendimientos pueden evaluarse, siempre considerando el perfil de riesgo y los objetivos personales.

El uso responsable de la CTS también implica considerar la posibilidad de dejarla en la entidad financiera y permitir que siga generando intereses. Existen cuentas CTS que ofrecen rentabilidades atractivas, superiores a las cuentas de ahorro tradicionales, sin perder la protección legal que otorga este beneficio social.

Finalmente, los expertos recalcan la importancia de la educación financiera para tomar decisiones informadas. Herramientas como los simuladores de ahorro, las aplicaciones de control de gastos y la asesoría personalizada permiten sacar el máximo provecho de la CTS y la gratificación. “La planificación en el uso de estos recursos fortalece la seguridad económica y contribuye a la estabilidad de las familias peruanas”, concluyó Shiroma.