Sigrid Bazán busca que artistas como BTS incluyan teloneros peruanos en conciertos de Perú: multas por incumplimiento

La congresista peruana Sigrid Bazán presentó un proyecto de ley que obliga a que conciertos de artistas como BTS tengan teloneros peruanos | Foto composición: Infobae Perú

Mientras en Perú se experimentaba una fuerte expectativa por las presentaciones de Bad Bunny y la sorpresa del anuncio de dos conciertos de BTS en Lima, la congresista Sigrid Bazán aprovechó el momento de euforia para dar a conocer su Proyecto de Ley N.° 13759/2025-CR, una propuesta que busca obligar a los artistas internacionales a incluir a un solista o grupo musical peruano como telonero en cada concierto que realicen en territorio nacional.

La iniciativa fue ingresada al área de trámite documentario del Congreso el 15 de enero, apenas un día antes de los conciertos de Bad Bunny en Perú, y dos días después del anuncio de Big Hit—productora musical de BTS— del tour ‘Arirang’, que por primera vez incluye a Perú como parte de su recorrido mundial.

Las presentaciones de Bad Bunny, que se realizaron el 16 y 17 de enero, generaron debate público al no incluir a ningún talento nacional como acto de apertura, una situación que podría modificarse en los próximos conciertos de BTS programados en el país para el 9 y 10 de octubre de este año.

Sigrid Bazán postulará al Congreso. Foto: Congreso / venceremos

El proyecto impulsado por la congresista, quien también se postula como diputada por el partido Venceremos en las Elecciones 2026, establece una multa equivalente al 20% de la recaudación bruta del concierto. La propuesta también incluye otros requisitos vinculados a la obligatoriedad:

El artista o grupo peruano debe tener como mínimo 30 minutos en el escenario, evitando presentaciones breves o simbólicas que no permitan mostrar realmente su talento.

La actuación del artista nacional debe terminar al menos una hora antes de que comience el show principal.

El artista peruano debe ser contratado de manera formal por la productora del evento, mediante un contrato de prestación de servicios.

Se deben garantizar condiciones laborales claras y un pago justo para el artista nacional, acorde al mercado.

La empresa que organiza el concierto tiene la obligación de contratar, programar y difundir la participación del artista peruano dentro del evento.

El Ministerio de Cultura de Perú (Mincul) será responsable de supervisar el cumplimiento de estas normas y podrá solicitar información, contratos y el cronograma del espectáculo.

Finalmente, la propuesta de Sigrid Bazán aclara que la iniciativa no interfiere en la libertad creativa del artista principal, ya que la elección del telonero queda en manos de la productora, pero sí establece una obligación mínima de inclusión como política cultural del Estado.

Es importante señalar que, hasta la fecha, este proyecto de ley se encuentra en etapa de propuesta y aún no ha sido aprobado ni implementado.

¿BTS tendrá teloneros en Perú?

Alejandro Aramburú llegó a Perú tras debutar en Santos Bravos.

En medio de este debate, algunos fans peruanos han mencionado a Santos Bravos, un grupo pop latino vinculado a HYBE, el conglomerado que alberga a Big Hit Music, empresa responsable de BTS. La agrupación cuenta entre sus integrantes con un artista peruano, lo que ha despertado expectativas sobre una eventual participación como teloneros en Lima.

Sin embargo, es clave precisar que no hay ningún anuncio oficial por parte de BTS, Big Hit Music, HYBE ni de las productoras locales que confirme la presencia de Santos Bravos u otro artista como acto de apertura. Por ahora, se trata únicamente de especulación del fandom, alimentada por el vínculo empresarial y el debate legislativo en curso.

La tradición de BTS y el K-pop con los teloneros

BTS llega por primera vez a Perú y usuarios se emocionan con el anuncio: “Aún no me la creo”

Históricamente, BTS no ha incluido teloneros en sus conciertos, ni en Corea del Sur ni en sus giras internacionales. Sus presentaciones están diseñadas como espectáculos completos y autoconclusivos, con una narrativa propia, bloques audiovisuales y una duración extensa que no deja espacio para actos de apertura. Esta práctica es común en el K-pop, donde los conciertos suelen prescindir de teloneros, a diferencia de otros géneros musicales.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de que BTS vaya a modificar este formato para su gira mundial 2026-2027, que incluye dos conciertos en Lima. Se mantiene la expectativa sobre las decisiones que tomará la boyband y su productora en los primeros conciertos del tour en otros países.