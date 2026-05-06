Perú

Fallece cosmiatra tras más de 20 días de lucha luego de ser quemada por su expareja

Las graves quemaduras y heridas infligidas presuntamente por Luis Andrés Flores Julca le arrebataron la vida. Mientras su familia la despide en medio del dolor, la Policía Nacional buscan al feminicida

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Yanet Urbano, cosmiatra de 32 años, falleció tras permanecer varias semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a graves quemaduras que, según la investigación policial, habrían sido infligidas por su expareja, Luis Andrés Flores Julca. El caso, que ha generado conmoción nacional, reaviva el reclamo de justicia por parte de la familia y la exigencia de intensificar la búsqueda del presunto feminicida, quien permanece prófugo.

El ataque ocurrió el pasado 11 de abril en el distrito limeño de Surquillo. Yanet Urbano fue sorprendida dentro de su habitación, donde el agresor la habría apuñalado y luego prendido fuego. Las cámaras de seguridad registraron los movimientos clave: la víctima ingresó a su vivienda cerca de la medianoche, y horas después, el principal sospechoso salió del lugar con una maleta y pertenencias de la joven.

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Tras el fallecimiento de Yanet Urbano, la familia solicita que Luis Andrés Flores Julca sea incluido en la lista de los más buscados y que se ofrezca recompensa por datos que permitan su detención.
Tras el fallecimiento de Yanet Urbano, la familia solicita que Luis Andrés Flores Julca sea incluido en la lista de los más buscados y que se ofrezca recompensa por datos que permitan su detención.| Difusión

A raíz de la agresión, Yanet sufrió quemaduras en el 70% de su cuerpo, además de daño pulmonar y falla renal. Durante semanas, permaneció conectada a soporte vital en la UCI, pero su estado se agravó y finalmente falleció este martes 5 de mayo. Sus familiares velan sus restos en el distrito de Mi Perú y han anunciado que el sepelio se realizará en Cañete.

Búsqueda internacional y exigencia de justicia

Luis Andrés Flores Julca se encuentra no habido desde el día del crimen. La policía cuenta con una orden de prisión preliminar en su contra, así como con un impedimento de salida del país. Sin embargo, aún permanece pendiente la alerta de Interpol para activar la búsqueda internacional. Se sospecha que el presunto feminicida pudo haber huido a Argentina, donde la policía local colabora en la investigación, aunque la familia teme que intente dirigirse a España, país donde residen algunos de sus familiares.

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El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables solicitó formalmente al Ministerio del Interior que incluya a Luis Andrés Flores Julca en la lista de los más buscados, lo que permitirá ofrecer una recompensa a quienes brinden información relevante para su captura.

Mientras la joven continúa internada en cuidados intensivos, sus allegados reclaman a las autoridades y al Ministerio de la Mujer por la ausencia de respaldo en el proceso judicial contra el principal sospechoso, Luis Andrés Flores Julca.
Mientras la joven continúa internada en cuidados intensivos, sus allegados reclaman a las autoridades y al Ministerio de la Mujer por la ausencia de respaldo en el proceso judicial contra el principal sospechoso, Luis Andrés Flores Julca.| Latina Noticias

Patricia Garrido, directora ejecutiva del Programa Warmi Ñan, señaló que este pedido ya fue confirmado, por lo que en las próximas horas ya debería estar en esta lista.

En medio del dolor, la familia pide justicia y reclama que el caso no quede impune. La demanda de que el presunto feminicida sea incluido en la lista de los más buscados representa un llamado urgente para que las autoridades actúen con máxima celeridad y compromiso.

El caso sigue en investigación y la sociedad peruana permanece atenta a las acciones que emprendan la policía y las instituciones competentes para lograr la captura de Luis Andrés Flores Julca.

La cosmiatra de 32 años lucha por su vida luego de un ataque presuntamente cometido por su expareja, quien sigue prófugo. Sus familiares señalan que el Ministerio de la Mujer no brindó la asistencia jurídica prometida. Latina Noticias
La cosmiatra de 32 años lucha por su vida luego de un ataque presuntamente cometido por su expareja, quien sigue prófugo. Sus familiares señalan que el Ministerio de la Mujer no brindó la asistencia jurídica prometida. Latina Noticias

Yanet se une a la lista de mujeres asesinadas, pero también a las que los familiares no encuentran justicia.

Canales de ayuda

  • Los Centros de Emergencia Mujer son espacios especializados donde se brinda atención psicológica, legal y social a personas afectadas por violencia familiar y sexual.
  •  La PNP recibe denuncias de violencia de género en cualquier comisaría del país, donde el personal está capacitado para brindar protección inmediata y activar los protocolos de atención a víctimas. Ante situaciones de emergencia, también se puede llamar al 105 para solicitar ayuda policial de manera inmediata.

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