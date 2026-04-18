PNP pedirá captura internacional contra expareja por el intento de feminicidio de joven cosmiatra

La Policía Nacional del Perú (PNP) tramita una orden de captura internacional para localizar a Luis André Flores Julca, señalado como el principal sospechoso de un intento de feminicidio cometido contra una joven cosmiatra de 32 años en Lima. Según informó Latina Noticias, el acusado habría atacado a su expareja con un arma blanca y fuego, causando lesiones graves que mantienen a la víctima hospitalizada en estado crítico.

PNP activa alerta roja: buscan a Luis Flores en el extranjero por ataque a su expareja| Latina Noticias

Familiares piden justicia mientras la policía refuerza la búsqueda

Los familiares de Yanet Urbano expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el presunto agresor haya huido hacia España o Argentina, países donde residirían algunos de sus allegados.

“Todos los órganos de mi hermana están comprometidos, incluso su cabeza. La agresión que recibió fue brutal. Mi hermana está debatiéndose entre la vida y la muerte”, indicó la hermana de la víctima.

La investigación de la PNP reveló que Flores Julca contaba con una orden de detención preliminar por siete días y un impedimento de salida del país. A la vez, las autoridades coordinan con Interpol la activación de una alerta roja.

El hombre sonriente en la imagen es señalado por un intento de feminicidio contra la mujer que aparece en el círculo, en un caso que conmociona a la comunidad. (Latina)

El general Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal, confirmó que la medida busca evitar que el acusado logre evadir a la justicia fuera del territorio peruano.

“Es una posibilidad que huya para allá. Por eso solicitaremos la alerta roja, una captura internacional ante la posibilidad de que intente escapar”, señaló Lozada.

La PNP también informó sobre movimientos inusuales en las tarjetas de crédito de la víctima tras el ataque. El agresor se habría apropiado de la tarjeta y del teléfono móvil de la joven, realizando compras de un equipo celular y adquiriendo pesos argentinos. Las autoridades consideran estos indicios relevantes para rastrear el paradero del sospechoso.

La familia de Yanet Urbano solicitó a la ciudadanía y a las autoridades que no cesen en la búsqueda del responsable. “Le seguiría pidiendo que sigan así, que no se olviden de mi hermana, que atrapen al maldito que le hizo esto y que pague por lo que ha hecho”, expresó la hermana de la víctima.

El caso se suma a otros hechos violentos contra mujeres en el país. Mientras continúan las diligencias para ubicar y detener a Flores Julca.

Canales de ayuda para denunciar

La Línea 100 es un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día, que brinda orientación, consejería y soporte emocional a víctimas de violencia de género en todo el Perú. Las llamadas pueden realizarse desde cualquier teléfono fijo o celular y permiten acceder a información sobre los pasos para presentar una denuncia o solicitar ayuda inmediata.

El Chat 100 es una plataforma virtual habilitada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que ofrece atención psicológica y asesoría legal en tiempo real a través de internet.

Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) están ubicados en distintas regiones del país y brindan atención integral a víctimas de violencia familiar y sexual. Los CEM ofrecen apoyo psicológico, legal y social de forma gratuita, y acompañan a las víctimas en el proceso de denuncia y protección.