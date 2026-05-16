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Subcomisión del Congreso admite denuncia constitucional contra Pedro Castillo y Guido Bellido por presunto nombramiento ilegal

Durante la misma sesión parlamentaria también se admitió una denuncia contra el excongresista César Combina por presunto enriquecimiento ilícito

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Subcomisión admite investigación contra Castillo y Bellido por designación de exministro del Interior. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Subcomisión admite investigación contra Castillo y Bellido por designación de exministro del Interior. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó admitir a trámite una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo y el exjefe del Consejo de Ministros Guido Bellido por la presunta comisión del delito de nombramiento ilegal.

La decisión fue adoptada durante una sesión realizada este viernes y contó con ocho votos a favor, tres en contra y una abstención. La denuncia constitucional N.° 515 fue presentada por el exfiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena Campana y está relacionada con la designación de Juan Carrasco Millones como ministro del Interior durante el gobierno de Pedro Castillo.

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Según la acusación evaluada por la subcomisión, Carrasco habría asumido el cargo ministerial cuando aún mantenía la condición de fiscal provincial del Ministerio Público, situación que motivó la investigación por el presunto delito contemplado en el artículo 381 del Código Penal.

Pedro Castillo y Guido Bellido afrontarán trámite de denuncia por presunto nombramiento irregular. (Foto: Congreso)
Pedro Castillo y Guido Bellido afrontarán trámite de denuncia por presunto nombramiento irregular. (Foto: Congreso)

Caso está vinculado a designación de exministro del Interior

Durante la sesión parlamentaria también se revisaron otras denuncias constitucionales contra exfuncionarios, integrantes de organismos del sistema de justicia y exautoridades del Ejecutivo. La reunión fue presidida por la congresista Lady Camones, integrante de la bancada de Alianza para el Progreso.

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De acuerdo con información difundida el Congreso, el caso se centra en determinar si existió una designación irregular de un funcionario que presuntamente no habría cumplido con los requisitos legales al momento de asumir funciones ministeriales.

La subcomisión también realizó audiencias relacionadas con otras denuncias constitucionales. Entre ellas figura la Denuncia Constitucional N.° 206, presentada contra Pedro Castillo, Guido Bellido, la expresidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez y el exministro de Economía Pedro Francke por presuntas infracciones a diversos artículos de la Constitución.

Juan Carrasco niega conocer a Karelim Lopez.
Juan Carrasco niega conocer a Karelim Lopez. Foto: Andina.

Admiten denuncia contra César Combina

En la misma sesión, la subcomisión aprobó por unanimidad admitir a trámite una denuncia constitucional contra el excongresista César Combina por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

Según la documentación evaluada, informes de la Contraloría General de la República habrían detectado un presunto desbalance patrimonial durante el periodo en que Combina ejerció funciones parlamentarias entre marzo de 2020 y julio de 2021. La denuncia sostiene que sus ingresos netos fueron menores que sus egresos por más de S/ 347 mil.

Asimismo, el Ministerio Público detectó depósitos bancarios y transferencias presuntamente no sustentadas. Los peritajes contables incorporados al expediente concluyeron que existiría un incremento patrimonial no justificado superior a S/ 472 mil.

Exparlamentario se pronunció tras ser declarado reo contumaz. | Congreso
Exparlamentario se pronunció tras ser declarado reo contumaz. | Congreso

Otras denuncias fueron rechazadas o declaradas inadmisibles

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también declaró improcedentes e inadmisibles otras denuncias evaluadas durante la jornada parlamentaria. Entre ellas figura una denuncia contra Francisco Távara, integrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), así como otra presentada contra el excontralor general Nelson Shack.

Asimismo, fue declarada inadmisible una denuncia contra el exfiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena Campana y la fiscal adjunta suprema Ellyde Hinojosa Cuba. No obstante, la subcomisión otorgó un plazo de tres días hábiles para que el denunciante subsane observaciones documentarias.

Más de la mitad de congresistas son investigados por la Fiscalía| Composición Infobae (Andina)
Más de la mitad de congresistas son investigados por la Fiscalía| Composición Infobae (Andina)

En paralelo, la subcomisión desarrolló una audiencia reservada vinculada a una denuncia constitucional contra el expresidente del Consejo de Ministros Luis Alberto Otárola por la presunta comisión de los delitos de colusión simple y agravada.

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