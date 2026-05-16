Perú

Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, sábado 16 de mayo de 2026

El gasohol regular en Lima oscila entre S/ 18,39 y S/ 23,65 por galón, según la plataforma Facilito de Osinergmin. La diferencia entre el grifo más caro y el más barato puede superar los cinco soles. Te explicamos dónde encontrar los precios más accesibles por zona

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Cuatro surtidores de combustible en una estación de servicio con pantallas digitales que muestran precios de gasohol, diésel y GNV en Lima, Perú.
Surtidores de combustible con precios de Gasohol Regular, Premium, Diésel y GNV se exhiben en una estación de servicio en una avenida urbana de Lima, Perú, reflejando el costo actual de los hidrocarburos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de la gasolina en Lima continúa generando inquietud entre conductores, transportistas y familias peruanas. Este sábado 16 de mayo de 2026, la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) muestra una diferencia de hasta cinco soles por galón entre las estaciones de servicio más costosas y las más accesibles de la ciudad. Esta variabilidad refuerza la utilidad del comparador de precios, que se ha consolidado como una herramienta clave para quienes buscan optimizar el gasto en combustible.

Precios de la gasolina en Lima al 16 de mayo de 2026

Según los datos actualizados de la plataforma Facilito, los precios en Lima para este jueves son los siguientes:

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Gasohol Regular (90 octanos)

  • Precio mínimo: S/ 18,39 por galón
  • Precio máximo: S/ 23,65 por galón

Gasohol Premium (95-97 octanos)

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  • Precio mínimo: S/ 19,49 por galón
  • Precio máximo: S/ 25,99 por galón

Diésel B5 S-50 UV

  • Precio mínimo: S/ 21,58 por galón
  • Precio máximo: S/ 27,99 por galón

La variación entre el precio mínimo y máximo refleja la dispersión tarifaria entre distritos y estaciones de servicio. Conocer esta diferencia puede representar un ahorro significativo para quienes cargan combustible con frecuencia.

Panel digital con precios de combustible iluminados en LED: 23.65 (verde), 25.99 (rojo), 27.99 (azul), 2.95 (blanco), y logos de marcas a la izquierda.
Un primer plano de un panel digital en Lima, Perú, exhibe los precios actuales de gasohol regular (S/ 23,65), premium (S/ 25,99), diésel (S/ 27,99) y GNV (S/ 2,95), junto a logos de marcas nacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde encontrar la gasolina más barata por zona en Lima

La distribución de precios varía según el distrito. En San Juan de Lurigancho, el gasohol regular puede encontrarse desde S/ 17,62, uno de los valores más bajos registrados en Lima Este. En Villa El Salvador, el precio mínimo del gasohol regular es de S/ 17,84, mientras que el diésel más económico de Lima Sur se ubica en S/ 21,44 en ese mismo distrito.

En el Cercado de Lima, el gasohol regular oscila entre S/ 18,39 y S/ 23,65, y el premium entre S/ 21,58 y S/ 27,99. En Los Olivos, zona norte de la capital, el regular va de S/ 18,15 a S/ 21,99 y el diésel de S/ 21,15 a S/ 25,19. En el Callao, el gasohol de 90 octanos puede encontrarse desde S/ 18,02 y el diésel desde S/ 24,89.

Fuera de Lima, los precios también varían de forma considerable. En Cusco, el diésel se negocia entre S/ 19,99 y S/ 20,99 por galón, reflejo del mayor costo logístico en zonas alejadas. En Ica, el gasohol regular puede encontrarse desde S/ 19,21 en el distrito de Santiago.

Tres surtidores de combustible con mangueras verde, amarilla y azul, y una cartelera digital con precios. Se ven logos de Petroperú, Primax y Repsol con un fondo urbano.
Un grifo en Lima, Perú, muestra surtidores de gasolina, GNV y GLP con precios digitales visibles, flanqueado por los logos de Petroperú, Primax y Repsol, reflejando el panorama actual del mercado de combustibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar la plataforma Facilito para encontrar el grifo más barato

Facilito es la herramienta oficial desarrollada por Osinergmin para que los consumidores puedan comparar precios de combustibles en tiempo real en todo el territorio peruano. Se encuentra disponible en la página web Facilito y como aplicación móvil para sistemas iOS y Android, con descarga gratuita. El acceso rápido y sencillo permite que cualquier usuario consulte y tome decisiones informadas antes de abastecerse.

La plataforma ofrece información actualizada no solo sobre precios de gasolina y diésel, sino también sobre gas natural vehicular (GNV) y gas licuado de petróleo (GLP), tanto en su variante automotor como envasada. Facilito permite ubicar la estación de servicio más cercana con los mejores precios, según la localización del usuario. Esta función resulta especialmente relevante ante la amplia dispersión de tarifas que se observa en Lima y otras ciudades del país.

Los precios que aparecen en Facilito son reportados directamente por los operadores de las estaciones de servicio mediante la Plataforma Virtual de Osinergmin y tienen carácter de declaración jurada. Si se detectan diferencias entre el precio publicado y el cobrado en el establecimiento, esto constituye una infracción administrativa que puede derivar en sanciones para el operador responsable.

Vista diurna de una estación de servicio Petroperú en Lima con cartel digital azul mostrando precios altos. Vehículos hacen fila para cargar.
Una estación de servicio de Petroperú en Lima exhibe precios elevados para gasohol, diésel y GNV, impactando la economía local bajo un cielo parcialmente nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué sube el precio de la gasolina en Perú

El aumento en el precio de la gasolina en Perú obedece a una serie de factores tanto internacionales como locales. El principal elemento es la volatilidad del precio internacional del petróleo crudo, que experimenta variaciones diarias en los mercados globales. Cuando el valor del barril sube, los precios en las estaciones de servicio peruanas tienden a incrementarse en la misma proporción.

Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, especialmente en torno al Estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio global de hidrocarburos, generan incertidumbre y presionan al alza el precio del crudo. Felipe Cantuarias, representante de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, explica que la percepción de riesgo en esa zona incrementa la volatilidad y refuerza la tendencia alcista. La elevada dependencia peruana de combustibles importados amplifica estos efectos en el mercado nacional.

A estos factores se suman los impuestos locales, como el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que inciden de manera directa en el precio final que paga el consumidor. Además, los costos de transporte y distribución hacia regiones apartadas, junto con los márgenes de ganancia establecidos por cada estación de servicio, contribuyen a explicar la variabilidad de precios entre diferentes distritos y ciudades del país.

El impacto en el transporte y la economía familiar

El encarecimiento del combustible ya se traslada al transporte público. Empresas como El Rápido, Pegaso Express y los denominados ‘Chinos’ han incorporado desde marzo un recargo de S/ 0,50 en rutas de alta demanda. Los taxis colectivos que conectan zonas como Acho con distritos periféricos como Puente Piedra y Zapallal han subido el pasaje de S/ 7 a S/ 10, según reportes de la prensa local.

El impacto es mayor en los hogares de menores ingresos, que destinan una proporción significativa de su presupuesto al transporte y la alimentación. Gremios y organizaciones sociales han solicitado la intervención del Estado mediante la reducción de impuestos y la aplicación de subsidios focalizados para contener los efectos sobre la economía doméstica.

Multitud de personas camina por una avenida con autobuses detenidos; una mano llena combustible en una gasolinera con precios a la vista
Alza de combustible genera aumento de pasajes en el transporte público y transportistas anuncian paro (Andina)

Consejos para gastar menos en gasolina

Ante el alza sostenida, los expertos recomiendan varias estrategias para reducir el consumo:

  • Mantener el vehículo en buen estado: revisar el motor, cambiar filtros y controlar la presión de los neumáticos mejora el rendimiento y reduce el gasto de combustible.
  • Planificar rutas: usar aplicaciones de navegación para evitar el tráfico y elegir horarios de menor congestión.
  • Conducir de forma moderada: evitar aceleraciones y frenadas bruscas, mantener velocidad constante y apagar el motor en paradas prolongadas.
  • Compartir el vehículo: distribuir los gastos de combustible entre varios pasajeros en trayectos similares.
  • Comparar precios antes de cargar: usar Facilito para identificar el grifo más económico en la zona antes de salir.

Para denuncias sobre precios distintos a los declarados, Osinergmin habilitó los siguientes canales: teléfonos (01) 219 3410 y 0800-41800, correo atencionalcliente@osinergmin.gob.pe y la ventanilla virtual en www.osinergmin.gob.pe.

Un hombre joven en una camisa gris carga etanol en un coche plateado desde un dispensador de combustible negro y verde en una gasolinera a plena luz del día.
Un joven reposta su coche plateado con etanol en una estación de servicio, destacando el uso de combustibles alternativos para un transporte más sostenible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detrás de los precios de la gasolina

Distintos aspectos son los que definen el costo de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el valor internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en los precios de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

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