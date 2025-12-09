Dina Páucar celebra la relación de su hijo Alejandro con Yarita Lizeth: “Gracias por darme su bendición”, respondió la joven

La cantante expresó su alegría por la unión de Yarita y Alejandro, resaltando el bienestar de ambos como su mayor satisfacción familiar y artística. | Facebook / De Juerga Te Veo

Dina Páucar manifestó públicamente su satisfacción por la relación sentimental entre su hijo Alejandro Páucar y la intérprete puneña Yarita Lizeth Yanarico. Después de la confirmación del romance en una transmisión en vivo por TikTok, la joven cantante compartió con sus seguidores un nuevo encuentro virtual donde la figura emblemática de la música andina peruana le expresa su total respaldo como suegra.

La noticia del vínculo sentimental se hizo pública tras varios meses de rumores que circularon en medios de espectáculos y redes sociales. Fue durante una reciente transmisión cuando Alejandro Páucar respondió abiertamente a una pregunta directa de los seguidores y confirmó su relación con Yarita Lizeth.

“No me gusta hablar de mi vida privada, pero estoy contento de decir que sí… La vida nos ha traído sorpresas, y creo que esta es una de las más gratas, no solo para mí, sino también para Yarita. Eso es una realidad”, fueron sus tímidas palabras ante una emocionada cantante.

Tras estas declaraciones, la atención se desplazó a la reacción de Dina Páucar, figura central tanto en el entorno familiar como en el ambiente artístico nacional.

Yarita Lizeth confirma su romance con hijo de Dina Páucar.

La reacción de Dina Páucar

En la segunda transmisión en vivo, protagonizada por Yarita Lizeth y Dina Páucar, las dos artistas respondieron a los mensajes de los seguidores, quienes no dudaron en bromear al referirse a la cantante como “la suegra”. Lejos de incomodarse, Dina acogió el apelativo con alegría y humor. “La suegra, sí. Y estoy feliz. Estoy feliz por mi niña hermosa. Que ella sea feliz y Alejandro sea feliz, yo más feliz”, afirmó la intérprete de “Que nadie se entere”, dejando en claro su entusiasmo por la nueva etapa de su familia.

La conversación entre ambas incluyó agradecimientos y palabras afectuosas. Yarita Lizeth aprovechó el espacio para expresar su gratitud: “Ay, gracias por darnos tu bendición. Estamos felices, felices”, manifestó la artista puneña, mientras abrazaba a la madre de su novio.

Frente al público, Dina Páucar reiteró los lazos de cariño que las unen. “Tú sabes que te amo. Tú sabes. Desde la primera vez que nos conocimos”, recalcó la cantante andina mientras la interacción generaba comentarios y felicitaciones en la plataforma.

Yarita Lizeth confirmó su romance con el hijo de Dina Páucar.

La relación entre Dina y Yarita viene de años atrás y se forjó en el mundo artístico. Yarita Lizeth, considerada por sus seguidores como “ahijada musical” de Dina Páucar, relató en anteriores ocasiones que conoció a la reconocida intérprete en su adolescencia, cuando participó en un programa televisivo que las reunió en Lima. Desde entonces, la admiración mutua fue evidente.

El joven artista Alejandra Páucar, también dedicado a la música al igual que varios de sus hermanos, había evitado referirse públicamente a su vida privada. La decisión de confirmar el romance con Yarita Lizeth marcó un punto de cambio para ambos y despertó el interés de los seguidores, quienes celebraron el gesto de apertura.

Dina Páucar celebra la relación de su hijo Alejandro con Yarita Lizeth.

¿Por qué Yarita Lizeth terminó su relación con su esposo?

En el mes de mayo de 2025, Yarita Lizeth Yanarico confirmó el fin de su matrimonio con el sueco Patric Lundberg, rompiendo el silencio sobre los motivos que llevaron a la ruptura tras casi dos años de unión. En una entrevista, la cantante explicó que la distancia se convirtió en una barrera insalvable para la relación, a pesar de los esfuerzos de ambos por mantener la conexión y verse regularmente. “La distancia complicó la relación, yo vivo aquí, trabajo aquí”, expresó la artista, quien desarrolló su carrera en Perú mientras su esposo residía en Europa.

La intérprete andina, casada desde septiembre de 2023, relató que tanto ella como Lundberg realizaron frecuentes viajes entre Suecia y Perú para compartir tiempo juntos. Sin embargo, el ritmo de trabajo y los compromisos artísticos de Yarita en su país natal pesaron más en la balanza. Durante un concierto en Cusco, la artista enfatizó ante sus seguidores que la decisión no se debió a infidelidades. “Me voy al lado de las solteras. No es por un engaño ni nada, es por amar mi carrera”, manifestó, recibiendo el respaldo del público.

Patric Lundberg es un ciudadano sueco con raíces bolivianas, conoció a Yarita en 2018 en Bolivia y, tras años de una relación a distancia, ambos celebraron su boda en Estocolmo. A pesar de los intentos, las obligaciones profesionales y los miles de kilómetros separándolos llevaron finalmente a la separación.

Yarita Lizeth decidió separarse de su esposo Patric Lundberg. Fotos: Infobae Perú- Paula Elizalde.