¿Quién es Alejandro Páucar, pareja de Yarita Lizeth y heredero de Dina Páucar?

El músico ha ganado notoriedad por su reciente romance con la cantante vernacular, quien hace poco anunció su separación definitiva de su esposo, Patric Lundberg

El cantante reconoció públicamente su vínculo con Yarita Lizeth Yanarico y despejó las dudas sobre su vida sentimental.

La vida personal de Alejandro Samanez Páucar, conocido en el ambiente artístico como Qori o Alejandro Páucar, cobró notoriedad tras la reciente confirmación de su relación con Yarita Lizeth Yanarico. El anuncio llegó después de meses de rumores en redes y medios de espectáculos, en un contexto marcado también por la separación definitiva de Yarita de su esposo en mayo de este año. Ahora, la pareja comparte esta nueva etapa y también atención mediática.

Alejandro nació el 31 de diciembre de 1989 y, además de ser el hijo mayor de la reconocida cantante Dina Páucar, ha forjado su propio recorrido en la música andina. Inició su camino en la música a los 17 años, según relató en una publicación en sus redes sociales. La guitarra se convirtió en su refugio durante la universidad y, motivado por el entorno y la pasión, formó una banda con amigos.

A lo largo de los años, Alejandro Páucar, de 36 años, aprendió a dominar la guitarra y el bajo, instrumentos que hoy lo acompañan sobre el escenario. Entre sus composiciones destaca la canción ‘Mentirosa’, parte de la búsqueda por construir una identidad musical única dentro del folclor peruano. Su integración a la agrupación de su madre se produjo de forma paulatina, coincidiendo con el final de su etapa universitaria.

Actualmente, Alejandro desempeña el cargo de director artístico de la agrupación Diosa hermosa del amor, encabezada por su madre. Al margen de la exposición pública y sin prodigarse en entrevistas, su papel se ha consolidado sobre el escenario, donde participa activamente tanto en Perú como en el extranjero. Aporta arreglos, compone nuevas piezas y busca continuar el legado familiar desde su propio enfoque creativo.

La información sobre él suele limitarse a lo que comparte en redes sociales o en el entorno musical, pero quienes han seguido su trayectoria destacan su dedicación. En los últimos años, ha centrado sus esfuerzos en fortalecer su proyecto personal y en aportar a los shows de su madre, consolidando así su presencia en el universo del folclor peruano.

Yarita Lizeth y Alejandro Páucar confirman su romance, Dina Páucar lo celebra

La relación sentimental entre Yarita Lizeth Yanarico y Alejandro Páucar dejó de ser un rumor para convertirse en una realidad confirmada durante una transmisión en vivo por TikTok, en la que ambos decidieron compartir la noticia abiertamente con sus seguidores.

El joven artista respondió a la pregunta de un fan y, tras meses de especulación en redes y medios de espectáculos, aceptó: “No me gusta hablar de mi vida privada, pero estoy contento de decir que sí… La vida nos ha traído sorpresas, y creo que esta es una de las más gratas, no solo para mí, sino también para Yarita. Eso es una realidad”.

El anuncio generó alegría inmediata en el entorno cercano y entre la comunidad musical, pero la reacción más significativa vino de Dina Páucar, madre de Alejandro y figura central de la música andina peruana. En una nueva transmisión, Dina y Yarita compartieron un encuentro virtual en el que, lejos de ocultar su emoción, la intérprete se mostró entusiasta por el noviazgo: “La suegra, sí. Y estoy feliz. Estoy feliz por mi niña hermosa. Que ella sea feliz y Alejandro sea feliz, yo más feliz”.

Durante la comunicación, las muestras de cariño no faltaron. Yarita Lizeth aprovechó para agradecer el apoyo: “Ay, gracias por darnos tu bendición. Estamos felices, felices”, mientras abrazaba a la madre de su pareja. Dina Páucar, por su parte, reafirmó el afecto que le une a la artista puneña: “Tú sabes que te amo. Tú sabes. Desde la primera vez que nos conocimos”.

El vínculo entre Yarita y Dina Páucar se remonta a la adolescencia de la cantante, cuando coincidieron en un programa televisivo de Lima y comenzaron una admiración mutua que, con el paso de los años, se consolidó en lo profesional y lo personal.

La confirmación de la relación representa un punto de quiebre para la vida privada de Alejandro, quien hasta ahora había optado por mantener este aspecto lejos del ojo público. La noticia ha sido recibida con mensajes de felicitación y respaldo por parte de sus seguidores y el entorno familiar.

