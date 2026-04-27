Lima alcanza niveles “extremadamente altos” de radiación ultravioleta: índice sobrepasa largamente registros de 2025

El valor promedio de radiación UV en Lima aumentó 14,3% respecto a marzo de 2024, lo que incrementa el riesgo para la salud pública. - Crédito: Andina

Lima Metropolitana experimentó en marzo de 2026 niveles extremadamente altos de radiación ultravioleta, una situación que generó alerta entre las autoridades y la población por el impacto en la salud pública.

El dato fue difundido por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que citó reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

El informe oficial señala que el índice de radiación ultravioleta alcanzó un valor máximo de 10 en la primera semana del mes, lo que representa un riesgo muy alto para la salud.

El valor promedio de marzo se ubicó en 8, un aumento del 14,3% respecto al mismo mes de 2024, cuando el índice fue de 7, considerado como alta exposición.

Radiación ultravioleta en aumento genera alerta en la capital

La alerta sobre la radiación se suma a otros datos ambientales publicados en el informe técnico “Estadísticas Ambientales”, elaborado por el INEI.

Entre los datos destacados, se observa que la producción de agua potable en Lima Metropolitana alcanzó en marzo de 2026 un volumen de 72 millones 282 mil metros cúbicos, según cifras del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Sedapal).

Esta cifra representa un incremento del 0,9% respecto a marzo de 2025, cuando la producción fue de 71 millones 647 mil metros cúbicos.

Durante marzo de 2026, se reportó un alza del 23,4% en emergencias a nivel nacional, afectando a más de trece mil personas y veinte mil viviendas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a los recursos hídricos, el caudal promedio del río Rímac alcanzó 68,08 metros cúbicos por segundo en marzo, una cifra inferior en 11,9% respecto al mismo mes del año pasado, aunque superó en 15,0% el promedio histórico de este río.

El reporte de Senamhi también consigna que el caudal del río Chillón llegó a 17,04 metros cúbicos por segundo, con un incremento de 20,9% respecto al año anterior y de 42,0% frente al promedio histórico.

Por el contrario, el río Mala registró una reducción significativa de su caudal, con 45,31 metros cúbicos por segundo, una caída de 27,7% respecto a marzo de 2025 y de 15,7% en relación con el promedio histórico.

Producción de agua potable crece frente a la demanda urbana

La situación de los ríos no se limita a la capital. El caudal de los ríos de la vertiente del Pacífico norte también mostró descensos importantes. El río Tumbes promedió 489,58 metros cúbicos por segundo, una disminución de 11,1% interanual, aunque la cifra se ubicó un 47,7% por encima del promedio histórico.

El río Chira, con 193,64 metros cúbicos por segundo, disminuyó 49,4% respecto a marzo de 2025 y 27,8% frente al promedio histórico. El río Jequetepeque alcanzó 100,13 metros cúbicos por segundo, una cifra 42,8% menor que la del mismo mes del año anterior, pero 5,2% superior a su promedio histórico.

Cajamarca, Huancavelica, Áncash y Apurímac figuran entre las regiones más golpeadas por emergencias relacionadas con lluvias, huaicos e inundaciones. (Foto: Agencia Andina)

En contraste, el río Calvas mostró un crecimiento relevante, con 91,14 metros cúbicos por segundo, un 64,9% más que en marzo de 2025 y 7,6% más que el promedio histórico.

En el sur del país, el informe del Senamhi reportó las temperaturas más bajas en los departamentos de Tacna, Puno y Arequipa. En Tacna, la estación de Chuapalca registró -8,5 ℃ (16,7 ℉).

En Puno, Mazo Cruz marcó -6,0 ℃ (21,2 ℉), Crucero Alto -3,4 ℃ (25,9 ℉), Cojata -3,1 ℃ (26,4 ℉), Macusani -2,0 ℃ (28,4 ℉) y Santa Rosa -1,4 ℃ (29,5 ℉). En Arequipa, las estaciones de Pillones, Salinas y Tisco reportaron -4,8 ℃ (23,4 ℉), -4,0 ℃ (24,8 ℉) y -3,6 ℃ (25,5 ℉), respectivamente.

Los ríos Chillón y Mala experimentan comportamientos opuestos

La coyuntura ambiental se vio agravada por el incremento de emergencias a nivel nacional. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) reportó que en marzo de 2026 se registraron 1.701 emergencias, un aumento del 23,4% respecto al mes previo. Estos eventos dejaron 13.194 damnificados, 21.257 viviendas afectadas, 671 viviendas destruidas y 624 hectáreas de cultivo perdidas.

Los departamentos con mayor número de emergencias fueron Cajamarca, Huancavelica, Áncash y Apurímac. Entre las causas principales se identificaron lluvias intensas, deslizamientos, incendios urbanos e industriales, erosiones, vientos fuertes y derrumbes de cerros. También se reportaron inundaciones, huaicos, bajas temperaturas, tormentas eléctricas, accidentes de transporte, marejadas, sismo, sequía y explosión.

El informe del INEI, sustentado en datos del Senamhi y el Indeci, subraya la complejidad ambiental y climática que enfrenta Lima Metropolitana y el sur del país, donde el aumento de la radiación ultravioleta y los cambios en los caudales de ríos coinciden con un mayor número de emergencias y afectaciones a la población.