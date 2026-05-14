Estacionó su auto y lo mataron: sicarios interceptan y asesinan a joven frente a un taller mecánico en Piura

Un joven de 24 años fue asesinado a balazos en el distrito de Castilla, Piura, tras estacionar su auto frente a un taller mecánico para realizar mantenimiento. Según testigos, dos sujetos en motocicleta lo interceptaron y uno de ellos abrió fuego en repetidas ocasiones a plena luz del día, generando pánico entre los presentes. La víctima intentó huir, pero fue alcanzada por los disparos y murió en un pasaje cercano. La Policía ya investiga el crimen. Fuente: Latina Noticias

Un nuevo episodio de violencia sacudió el distrito de Castilla, en Piura, donde un joven de 24 años, identificado como Edison Flores Valladolid, fue asesinado a balazos tras estacionar su auto a la salida de un taller mecánico. El crimen ocurrió en plena vía pública y a plena luz del día, lo que renovó la preocupación de los vecinos por la inseguridad en la zona.

Según reportó Latina Noticias, el ataque sucedió alrededor de una de la tarde, cuando Flores Valladolid había dejado su vehículo para mantenimiento y fue interceptado por dos sujetos que llegaron en moto. Uno descendió y disparó en repetidas ocasiones, obligando al joven a huir hacia un pasaje cercano, donde finalmente cayó y murió de inmediato a consecuencia de las heridas.

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Flores Valladolid fue asesinado en la avenida Prolongación Guardia Civil, a pocos metros de un restaurante lleno de clientes y trabajadores que presenciaron con temor el ataque. De acuerdo con la Policía Nacional del Perú (PNP), los sicarios escaparon rápidamente del lugar mientras los vecinos, conmocionados, exigieron acciones concretas para enfrentar el avance del sicariato en Castilla.

Agentes de la Policía Nacional del Perú acordonan la avenida Prolongación Guardia Civil en Castilla, Piura, tras el asesinato de Edison Flores Valladolid a manos de sicarios, un crimen que conmociona a la comunidad. (Composición: Infobae Perú / Latina Noticias)

Joven es asesinado a balazos tras llegar a taller para mantenimiento de su vehículo

El crimen se produjo cuando Edison Flores Valladolid estacionó su auto gris, de placa F1B-164, en el exterior de un taller mecánico ubicado en el asentamiento humano Villa del Sol. Testimonios recogidos por Latina Noticias indicaron que la víctima llegó al lugar para realizar el mantenimiento del vehículo, que pertenecía a su primo fallecido, Darwin Lázaro Valladolid, conocido como Tamalón, quien también fue asesinado en noviembre de 2025.

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Alrededor de una de la tarde, dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron. Uno de ellos, vestido con polera blanca, descendió y abrió fuego sin mediar palabra. “Para hacerle mantenimiento, eso, ¿no? Y ahí ha sido que han empezado a meterle balas”, relató un vecino ante las cámaras del medio. Flores intentó protegerse y escapar corriendo, pero tras tropezar, fue alcanzado por los disparos que le causaron la muerte casi inmediata.

El ataque se produjo a pocos metros de un restaurante, donde los presentes vivieron momentos de pánico. “Había gente, escaparse, protegerse, pero ya ha sido tarde”, contó otro testigo. Los sicarios huyeron rápidamente, dejando tras de sí una escena que conmocionó a la comunidad.

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La Policía Nacional indicó que las primeras investigaciones apuntan a un ataque directo, ejecutado con rapidez y precisión, en una modalidad asociada a ajustes de cuentas o venganzas, dada la relación de la víctima con otro caso de homicidio reciente.

Un joven fue asesinado a balazos en plena vía pública del distrito de Castilla, Piura, por dos sujetos que llegaron en motocicleta, evidenciando la creciente inseguridad ciudadana. (Composición: Infobae Perú / Latina Noticias)

Autoridades no descartan ajuste de cuentas por muerte vinculada a caso previo

Tras el crimen, agentes de la Dirección de Criminalística y de la sección de Homicidios de la Divincri acudieron al lugar para iniciar las diligencias. La Policía Nacional del Perú informó que ya se están revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en la avenida Prolongación Guardia Civil, para identificar y localizar a los responsables.

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Las autoridades consultadas por Exitosa Noticias no descartan que el asesinato de Flores Valladolid esté vinculado a un presunto ajuste de cuentas, dada la muerte de su primo Tamalónmeses atrás. Este antecedente refuerza la hipótesis de que el crimen podría responder a una escalada de venganzas dentro de organizaciones criminales que operan en la región.

Mientras tanto, los vecinos de Castilla manifestaron su preocupación y agotamiento ante la ola de criminalidad. “En lo que es Castilla, más protección. Más patrullaje, porque últimamente están habiendo sicariatos que ya da miedo vivir así”, reclamó un residente a Latina Noticias. Los habitantes exigen mayor presencia policial y acciones urgentes para frenar la violencia, que ha convertido a la zona en uno de los focos críticos de Piura.

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La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer el móvil y dar con los autores materiales del crimen. Según fuentes oficiales, el distrito de Castilla enfrenta un incremento sostenido en los casos de sicariato, situación que ha generado movilización vecinal en busca de respuestas efectivas de las autoridades.