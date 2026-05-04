Corte de agua de Sedapal programado para mañana 5 de mayo: qué zonas de Lima serán afectadas

Sedapal anunció una interrupción temporal y parcial del servicio de agua potable en varios distritos de Lima este martes 5 de mayo, debido a trabajos de limpieza de reservorios y empalme de tuberías.
La medida, que impactará a numerosos usuarios, se ejecutará en franjas horarias diferenciadas según la zona y responde a la necesidad de garantizar la calidad y continuidad del abastecimiento, según la información oficial difundida por la empresa.
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De acuerdo con los comunicados emitidos por Sedapal a través de su canal oficial, los trabajos de mantenimiento incluyen la limpieza de reservorios en los distritos de Ate, San Juan de Lurigancho y el Rímac, así como la ejecución y empalme de tuberías en el distrito de La Victoria. Las zonas afectadas han sido especificadas por sectores y asociaciones vecinales, con horarios de inicio y restablecimiento claramente definidos.
Ate
El distrito de Ate será uno de los más impactados por la medida, con cortes programados en diferentes horarios y sectores. Las zonas afectadas incluyen:
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- A.H. Huaycán zona S UCV 211, 212, 213, 213B
- Ampliación Asoc. Cerro de La Libertad
- Asoc. Productores 22 de Abril
- UCV 217 Nuevo Horizonte
- UCV 217, 219A Nueva Esperanza
- A.H. Huaycán zona N
- Asoc. de Productores San Martín de Porres Mz. A, B, C, D
- UCV 270, UCV 177, UCV 177 Ampliac., UCV 177B, UCV 177C, UCV 175B, UCV 175C
- Asoc. La Encantada zona N
- A.H. Huaycán zona T
- UCV 211, 218, 222 y Franja Comercial
- A.H. Huaycán zona S - Renacer de Julio
- P.S. 1, 2, 3, 4, 5, 7
- Calles 2, 7 y Calle S/N
Los sectores afectados en Ate corresponden al Sector 151 y Sector 154. Los horarios de corte varían desde las 7:00 a.m. hasta las 11:50 p.m., según la zona específica.
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San Juan de Lurigancho
En San Juan de Lurigancho, la interrupción por limpieza de reservorio impactará a los siguientes asentamientos humanos:
- A.H. Integridad, Solidaridad y Progreso Sector Villa Virgen
- A.H. Integridad, Solidaridad y Progreso Sector Naciones Unidas
- A.H. 9 de Febrero Ampliación
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El corte se realizará en el Sector 417 desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.
Rímac
Para el distrito del Rímac, el área afectada será:
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- A.H. Mariscal Castilla
El corte, motivado por la limpieza del reservorio, se aplicará en el Sector 203 de 12:00 m. a 8:00 p.m.
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La Victoria
En La Victoria, dos comunicados especifican cortes por trabajos de empalme de tuberías y ejecución de empalme. Las zonas comprendidas son:
- Cercado, dentro del cuadrante delimitado por las avenidas México, Aviación, Las Américas y Parinacochas.
- A.H. Carmen Alto
- Cooperativa 25 de Diciembre
- Cooperativa Tradiciones Peruanas
- Urb. Tres Marías
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Ambas interrupciones corresponden al Sector 17 y afectarán a los usuarios desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.
Recomendaciones y canales de atención
Sedapal recomienda a los usuarios de las zonas afectadas tomar las previsiones necesarias para el abastecimiento de agua durante el lapso de la suspensión. Ante dudas o consultas, la empresa pone a disposición el servicio de Aquafono, disponible en el número (01) 317-8000. Además, solicita tener a la mano el número de suministro para agilizar la atención de los reportes o consultas.
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La entidad señala que la limpieza de reservorios constituye una acción esencial para preservar la calidad del agua potable que llega a los hogares limeños. Por otro lado, las intervenciones de empalme de tuberías buscan optimizar la infraestructura y evitar filtraciones o pérdidas en la red, de acuerdo con lo informado en los comunicados difundidos este lunes.
Toda la información ha sido proporcionada por Sedapal a través de sus canales oficiales. Para más detalles sobre horarios y consultas, los usuarios pueden comunicarse directamente a la línea de atención de la empresa.