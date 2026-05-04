Perú

Corte de agua de Sedapal programado para mañana 5 de mayo: qué zonas de Lima serán afectadas

Las razones detrás de la paralización en varios distritos incluyen trabajos necesarios para mantener la calidad y seguridad del suministro según informó la empresa

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Sedapal
Sedapal anuncia corte de agua potable en distritos de Lima este 5 de mayo para realizar mantenimiento de reservorios y tuberías.

Sedapal anunció una interrupción temporal y parcial del servicio de agua potable en varios distritos de Lima este martes 5 de mayo, debido a trabajos de limpieza de reservorios y empalme de tuberías.

La medida, que impactará a numerosos usuarios, se ejecutará en franjas horarias diferenciadas según la zona y responde a la necesidad de garantizar la calidad y continuidad del abastecimiento, según la información oficial difundida por la empresa.

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De acuerdo con los comunicados emitidos por Sedapal a través de su canal oficial, los trabajos de mantenimiento incluyen la limpieza de reservorios en los distritos de Ate, San Juan de Lurigancho y el Rímac, así como la ejecución y empalme de tuberías en el distrito de La Victoria. Las zonas afectadas han sido especificadas por sectores y asociaciones vecinales, con horarios de inicio y restablecimiento claramente definidos.

Corte de Agua - Lima- Sedapal - Perú - 9 de abril
La interrupción de agua potable en Lima afectará principalmente a Ate, San Juan de Lurigancho, Rímac y La Victoria según comunicado oficial de Sedapal. (Infobae Perú)

Ate

El distrito de Ate será uno de los más impactados por la medida, con cortes programados en diferentes horarios y sectores. Las zonas afectadas incluyen:

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  • A.H. Huaycán zona S UCV 211, 212, 213, 213B
  • Ampliación Asoc. Cerro de La Libertad
  • Asoc. Productores 22 de Abril
  • UCV 217 Nuevo Horizonte
  • UCV 217, 219A Nueva Esperanza
  • A.H. Huaycán zona N
  • Asoc. de Productores San Martín de Porres Mz. A, B, C, D
  • UCV 270, UCV 177, UCV 177 Ampliac., UCV 177B, UCV 177C, UCV 175B, UCV 175C
  • Asoc. La Encantada zona N
  • A.H. Huaycán zona T
  • UCV 211, 218, 222 y Franja Comercial
  • A.H. Huaycán zona S - Renacer de Julio
  • P.S. 1, 2, 3, 4, 5, 7
  • Calles 2, 7 y Calle S/N

Los sectores afectados en Ate corresponden al Sector 151 y Sector 154. Los horarios de corte varían desde las 7:00 a.m. hasta las 11:50 p.m., según la zona específica.

San Juan de Lurigancho

En San Juan de Lurigancho, la interrupción por limpieza de reservorio impactará a los siguientes asentamientos humanos:

  • A.H. Integridad, Solidaridad y Progreso Sector Villa Virgen
  • A.H. Integridad, Solidaridad y Progreso Sector Naciones Unidas
  • A.H. 9 de Febrero Ampliación

El corte se realizará en el Sector 417 desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

A través de su página web oficial, Sedapal informa diariamente los sectores que tienen un corte de agua programado para los próximos días.
A través de su página web oficial, Sedapal informa diariamente los sectores que tienen un corte de agua programado para los próximos días.

Rímac

Para el distrito del Rímac, el área afectada será:

  • A.H. Mariscal Castilla

El corte, motivado por la limpieza del reservorio, se aplicará en el Sector 203 de 12:00 m. a 8:00 p.m.

La Victoria

En La Victoria, dos comunicados especifican cortes por trabajos de empalme de tuberías y ejecución de empalme. Las zonas comprendidas son:

  • Cercado, dentro del cuadrante delimitado por las avenidas México, Aviación, Las Américas y Parinacochas.
  • A.H. Carmen Alto
  • Cooperativa 25 de Diciembre
  • Cooperativa Tradiciones Peruanas
  • Urb. Tres Marías

Ambas interrupciones corresponden al Sector 17 y afectarán a los usuarios desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

SEDAPAL
El corte de agua programado por Sedapal abarca diversos sectores y asociaciones vecinales específicos en cada distrito afectado. (Andina)

Recomendaciones y canales de atención

Sedapal recomienda a los usuarios de las zonas afectadas tomar las previsiones necesarias para el abastecimiento de agua durante el lapso de la suspensión. Ante dudas o consultas, la empresa pone a disposición el servicio de Aquafono, disponible en el número (01) 317-8000. Además, solicita tener a la mano el número de suministro para agilizar la atención de los reportes o consultas.

La entidad señala que la limpieza de reservorios constituye una acción esencial para preservar la calidad del agua potable que llega a los hogares limeños. Por otro lado, las intervenciones de empalme de tuberías buscan optimizar la infraestructura y evitar filtraciones o pérdidas en la red, de acuerdo con lo informado en los comunicados difundidos este lunes.

Toda la información ha sido proporcionada por Sedapal a través de sus canales oficiales. Para más detalles sobre horarios y consultas, los usuarios pueden comunicarse directamente a la línea de atención de la empresa.

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