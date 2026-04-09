‘La Gran Sangre’ inició su rodaje: Milett Figueroa y Salvador del Solar son parte del elenco

El rodaje recorre espacios emblemáticos de la capital, incluyendo el Rímac, Morro Solar y una cárcel recreada especialmente para la película.

La filmación de 'La Gran Sangre’ comenzó oficialmente, marcando el esperado regreso de una de las historias más emblemáticas de la televisión peruana al formato de largometraje. Bajo la dirección de Jorge Carmona, responsable tanto de la serie original como de esta versión cinematográfica, la película reúne al elenco central que conquistó al público hace casi dos décadas y suma la incorporación de nuevas figuras como Milett Figueroa y Salvador del Solar.

La producción, a cargo de Tondero, Capitán Pérez y Okeechobee Films, apuesta por un rodaje de cuatro semanas en distintas locaciones de Lima, con especial énfasis en el distrito del Rímac, escenario principal de la trama. Se utilizarán además otros espacios emblemáticos de la ciudad como el Morro Solar, el Cementerio El Ángel, el Casino Atlantic City y una cárcel construida especialmente para las necesidades de la historia.

El elenco original, conformado por Carlos Alcántara, Aldo Miyashiro, Pietro Sibille y Lucho Cáceres, se reencuentra en esta nueva etapa junto a Melania Urbina, Julián Legaspi y otros reconocidos actores. La llegada de Milett Figueroa y Salvador del Solar añade frescura y expectativa a la propuesta, ampliando el universo narrativo de la saga y aportando nuevas dinámicas a la pantalla.

Para Jorge Carmona, este proyecto representa más que un rodaje. “Volver a rodar La Gran Sangre después de tantos años es una reconexión con un momento muy importante de nuestras vidas, no solo a nivel profesional, sino también personal. Es reencontrarnos con personas con las que hemos compartido muchísimo”, sostuvo el director, quien definió la película como un renacimiento de una historia que regresa con su esencia intacta.

El rodaje de La Gran Sangre se extenderá durante un mes.

La historia continúa con nuevos actores

El guion, elaborado por Aldo Miyashiro, retoma la historia en el momento en que la banda entra en la clandestinidad, conectando los hechos con la coyuntura actual del país, especialmente en torno a los temas de seguridad ciudadana. “Desde el primer día de rodaje se ha sentido la emoción. Hay un equipo donde el 90% ya trabajó en la serie o en la primera película, así que hay mucha mística. El guión nace de lo que está pasando hoy en el país, especialmente en temas de seguridad, y retoma la historia desde el momento en que La Gran Sangre entra en la clandestinidad”, declaró Miyashiro, subrayando la vigencia de la narrativa y su capacidad para dialogar con la realidad peruana contemporánea.

La participación de Milett Figueroa y Salvador del Solar ha generado amplio interés, tanto en medios como en redes sociales, ante la expectativa de ver a estas figuras insertas en el universo de ‘La Gran Sangre’.

La modelo y actriz Milett Figueroa posa en un primer plano junto a la portada del guion de "La Gran Sangre: Ojo por ojo", confirmando su participación en el filme.

Figueroa, modelo y actriz con una carrera en ascenso, y Del Solar, actor y exministro con reconocida trayectoria, aportan nuevas aristas al desarrollo de la historia, ampliando las posibilidades de la trama y el alcance del filme.

Miguel Valladares, productor y CEO de Tondero, remarcó la importancia personal y profesional que tiene este proyecto. “La Gran Sangre fue una de las primeras películas que hice en mi carrera. Volver a trabajar con Jorge Carmona y reencontrarme con actores que admiro tanto hace que este proyecto sea profundamente significativo para mí”, expresó Valladares, quien resaltó la combinación de experiencia y memoria colectiva como uno de los pilares de la producción.

La icónica historia peruana regresa, bajo la dirección de Jorge Carmona y con la participación del elenco original junto a nuevas figuras.

La película busca no solo revivir el fenómeno televisivo, sino también actualizarlo y dialogar con las preocupaciones actuales de la sociedad peruana. El equipo de producción ha puesto énfasis en crear una historia que conecte con la realidad, sin perder la mística y el espíritu original que convirtió a ‘La Gran Sangre’ en un referente de la ficción local.

El rodaje, que se extenderá durante un mes, supone un despliegue logístico y artístico significativo, con escenas que transcurrirán en calles, plazas y locaciones icónicas de Lima. El objetivo es mantener la identidad visual y narrativa que caracterizó a la serie, adaptándola al lenguaje y las demandas del cine contemporáneo.

Con este proyecto, “La Gran Sangre” se prepara para conquistar una nueva generación de espectadores, manteniendo vivos sus valores de amistad, justicia y lucha colectiva. El pacto de la banda ficticia se reactiva en un contexto distinto, pero con la misma fuerza que marcó a quienes siguieron sus aventuras desde la televisión.

Arranca el rodaje de “La Gran Sangre” con Milett Figueroa y Salvador del Solar en el elenco.