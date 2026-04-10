Experto en temas electorales advierte posible ausentismo en las urnas este domingo 12 de abril similar al de 2021

El especialista Enzo Elguera señala un incremento en las consultas sobre multas por no votar, un comportamiento que reflejaría un mayor desinterés ciudadano respecto a comicios anteriores y que podría impactar en la representatividad política. Fuente: Canal N

Un posible aumento del ausentismo en las elecciones del domingo 12 de abril genera atención entre especialistas y autoridades, ya que podría afectar la representatividad política y el comportamiento electoral de sectores tradicionalmente activos. Las alertas crecen mientras, según el experto en temas electorales Enzo Elguera, más ciudadanos consultan sobre el costo de las multas por no votar, lo que sugiere un mayor desinterés respecto a comicios anteriores.

En entrevista con Canal N, el experto remarcó que el interés por el monto de las multas ha comenzado a manifestarse fuera de los sectores tradicionalmente renuentes a participar (A y B: estratos socioeconómicos altos de mayor capacidad adquisitiva, movilidad y acceso a recursos), quienes solían incluso viajar fuera del país para evitar el deber cívico. En esta elección, Elguera advierte que también ciudadanos de los estratos D y E (sectores de menores ingresos, con D correspondiendo a pobreza y E a extrema pobreza) expresan dudas y consideran la posibilidad de no concurrir a la jornada electoral.

“Hay muchas personas consultando cuánto les cuesta la multa. Están pensando en no votar. Quizá el nivel de ausentismo pueda crecer”, afirmó. De acuerdo con el experto, en sistemas como el peruano, donde el voto es obligatorio, este comportamiento puede afectar la distribución de curules y el umbral de votos que los partidos necesitan para asegurar representación parlamentaria.

Más de 27 millones votarán el 12 de abril. (Foto: Agencia Andina)

Para las candidaturas legislativas, el analista estima que obtener un escaño puede requerir alrededor de 500.000 votos válidos, y que partidos con aspiraciones nacionales deberían superar los 900.000 o hasta 1,1 millones de votantes para lograr una presencia relevante de diputados y senadores. Elguera subraya que las cifras pueden variar en función del porcentaje final de ausentismo, lo que modificaría los resultados para los partidos, especialmente aquellos que concentran su presencia en Lima o en jurisdicciones específicas.

Experto advierte posible aumento del ausentismo en Elecciones 2026

Elguera observa un cambio en los patrones tradicionales de ausentismo entre los distintos segmentos socioeconómicos. Explica a Canal N que, aunque antes la ausencia en las urnas se concentraba en los sectores A y B, actualmente se registra un aumento de consultas desde los sectores D y E, incluso en zonas clasificadas como de pobreza o extrema pobreza. Las preguntas se enfocan en la clasificación de ciudades y distritos, pues las multas varían significativamente según el nivel de pobreza determinado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

En perspectiva histórica, la participación electoral suele fluctuar en cada proceso general. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) documentó en 2021 un ausentismo cercano al 30 % en la primera vuelta y de 25 % en la segunda vuelta, según datos del Observatorio Económico, Financiero y Social de la Universidad de Lima. Estas cifras, algunas de las más altas desde el retorno a la democracia, sirven de antecedente para que los especialistas proyecten un posible fortalecimiento del fenómeno hacia las elecciones de 2026. Esta tendencia se explica, según los analistas, por la combinación de apatía política y fragmentación social, factores que reducen el incentivo a la participación y aumentan el desinterés ciudadano.

El impacto potencial del ausentismo no incide solamente en el porcentaje de votos sino en la capacidad de los partidos para superar el umbral mínimo de representación. Elguera advierte que el incremento en el nivel de ausentismo disminuye el número absoluto de votos requerido para asegurar diputados y senadores, facilitando que formaciones con base regional accedan a bancas; en cambio, una menor ausencia eleva esa exigencia.

El impacto potencial del ausentismo no incide solamente en el porcentaje de votos sino en la capacidad de los partidos para superar el umbral mínimo de representación. (Foto: Agencia Andina)

¿Cuáles son las multas por no votar en las elecciones del 12 de abril?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha recordado que la normativa vigente establece multas proporcionales según la condición socioeconómica y la función asignada, con el objetivo de incentivar la participación. El monto de la sanción para quienes no acudan a votar este domingo 12 de abril asciende a S/ 110 en distritos considerados no pobres (2 % de la Unidad Impositiva Tributaria vigente a 2026), S/ 55 en distritos definidos como pobres (1 % de la UIT) y S/ 27,50 para distritos de extrema pobreza (0,5 % de la UIT). Para los miembros de mesa, titulares o suplentes, la multa única es de S/ 275 (5 % de la UIT).

JNE fija multas para quienes no voten o no cumplan como miembros de mesa en las elecciones de abril. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El JNE precisa que el incumplimiento simultáneo de ambas obligaciones —no votar y no cumplir función de miembro de mesa— implica la acumulación de las dos sanciones. El pago puede realizarse en la plataforma habilitada o en cualquier agencia del Banco de la Nación. La Ley N°28859 establece que la falta de cancelación de estas multas limita trámites administrativos, civiles, comerciales y judiciales.