Perú

Experto en temas electorales advierte posible ausentismo en las urnas este domingo 12 de abril similar al de 2021

El especialista Enzo Elguera advierte que cada vez más ciudadanos consultan sobre el costo de las multas por no votar. Este comportamiento, señala, podría reflejar una menor participación en las urnas este domingo

Guardar
El especialista Enzo Elguera señala un incremento en las consultas sobre multas por no votar, un comportamiento que reflejaría un mayor desinterés ciudadano respecto a comicios anteriores y que podría impactar en la representatividad política. Fuente: Canal N

Un posible aumento del ausentismo en las elecciones del domingo 12 de abril genera atención entre especialistas y autoridades, ya que podría afectar la representatividad política y el comportamiento electoral de sectores tradicionalmente activos. Las alertas crecen mientras, según el experto en temas electorales Enzo Elguera, más ciudadanos consultan sobre el costo de las multas por no votar, lo que sugiere un mayor desinterés respecto a comicios anteriores.

En entrevista con Canal N, el experto remarcó que el interés por el monto de las multas ha comenzado a manifestarse fuera de los sectores tradicionalmente renuentes a participar (A y B: estratos socioeconómicos altos de mayor capacidad adquisitiva, movilidad y acceso a recursos), quienes solían incluso viajar fuera del país para evitar el deber cívico. En esta elección, Elguera advierte que también ciudadanos de los estratos D y E (sectores de menores ingresos, con D correspondiendo a pobreza y E a extrema pobreza) expresan dudas y consideran la posibilidad de no concurrir a la jornada electoral.

“Hay muchas personas consultando cuánto les cuesta la multa. Están pensando en no votar. Quizá el nivel de ausentismo pueda crecer”, afirmó. De acuerdo con el experto, en sistemas como el peruano, donde el voto es obligatorio, este comportamiento puede afectar la distribución de curules y el umbral de votos que los partidos necesitan para asegurar representación parlamentaria.

Más de 27 millones votarán el 12 de abril: este será el horario para sufragar en 2026. (Foto: Agencia Andina)
Más de 27 millones votarán el 12 de abril. (Foto: Agencia Andina)

Para las candidaturas legislativas, el analista estima que obtener un escaño puede requerir alrededor de 500.000 votos válidos, y que partidos con aspiraciones nacionales deberían superar los 900.000 o hasta 1,1 millones de votantes para lograr una presencia relevante de diputados y senadores. Elguera subraya que las cifras pueden variar en función del porcentaje final de ausentismo, lo que modificaría los resultados para los partidos, especialmente aquellos que concentran su presencia en Lima o en jurisdicciones específicas.

Experto advierte posible aumento del ausentismo en Elecciones 2026

Elguera observa un cambio en los patrones tradicionales de ausentismo entre los distintos segmentos socioeconómicos. Explica a Canal N que, aunque antes la ausencia en las urnas se concentraba en los sectores A y B, actualmente se registra un aumento de consultas desde los sectores D y E, incluso en zonas clasificadas como de pobreza o extrema pobreza. Las preguntas se enfocan en la clasificación de ciudades y distritos, pues las multas varían significativamente según el nivel de pobreza determinado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

En perspectiva histórica, la participación electoral suele fluctuar en cada proceso general. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) documentó en 2021 un ausentismo cercano al 30 % en la primera vuelta y de 25 % en la segunda vuelta, según datos del Observatorio Económico, Financiero y Social de la Universidad de Lima. Estas cifras, algunas de las más altas desde el retorno a la democracia, sirven de antecedente para que los especialistas proyecten un posible fortalecimiento del fenómeno hacia las elecciones de 2026. Esta tendencia se explica, según los analistas, por la combinación de apatía política y fragmentación social, factores que reducen el incentivo a la participación y aumentan el desinterés ciudadano.

El impacto potencial del ausentismo no incide solamente en el porcentaje de votos sino en la capacidad de los partidos para superar el umbral mínimo de representación. Elguera advierte que el incremento en el nivel de ausentismo disminuye el número absoluto de votos requerido para asegurar diputados y senadores, facilitando que formaciones con base regional accedan a bancas; en cambio, una menor ausencia eleva esa exigencia.

Capacitación de miembros de mesa avanza lento: solo 6% está preparado, según ONPE. (Foto: Agencia Andina)
El impacto potencial del ausentismo no incide solamente en el porcentaje de votos sino en la capacidad de los partidos para superar el umbral mínimo de representación. (Foto: Agencia Andina)

¿Cuáles son las multas por no votar en las elecciones del 12 de abril?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha recordado que la normativa vigente establece multas proporcionales según la condición socioeconómica y la función asignada, con el objetivo de incentivar la participación. El monto de la sanción para quienes no acudan a votar este domingo 12 de abril asciende a S/ 110 en distritos considerados no pobres (2 % de la Unidad Impositiva Tributaria vigente a 2026), S/ 55 en distritos definidos como pobres (1 % de la UIT) y S/ 27,50 para distritos de extrema pobreza (0,5 % de la UIT). Para los miembros de mesa, titulares o suplentes, la multa única es de S/ 275 (5 % de la UIT).

JNE fija multas para quienes no voten o no cumplan como miembros de mesa en las elecciones de abril. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
JNE fija multas para quienes no voten o no cumplan como miembros de mesa en las elecciones de abril. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El JNE precisa que el incumplimiento simultáneo de ambas obligaciones —no votar y no cumplir función de miembro de mesa— implica la acumulación de las dos sanciones. El pago puede realizarse en la plataforma habilitada o en cualquier agencia del Banco de la Nación. La Ley N°28859 establece que la falta de cancelación de estas multas limita trámites administrativos, civiles, comerciales y judiciales.

Temas Relacionados

Ausentismo ElectoralJurado Nacional de EleccionesMultas ElectoralesElecciones 2026Elecciones Perú 2026peru-noticias

Más Noticias

Cierre de campaña de Keiko Fujimori: Candidata realiza su último mitin con Lucía de la Cruz previo a las Elecciones 2026

La lideresa de Fuerza Popular cierra su campaña en Villa El Salvador en su cuarto intento presidencial, sin su padre ni su esposo, y libre del proceso por lavado de dinero tras una sentencia del TC

Cierre de campaña de Keiko Fujimori: Candidata realiza su último mitin con Lucía de la Cruz previo a las Elecciones 2026

Cierre de campaña de Carlos Álvarez: Candidato presidencial realiza su último mitin previo a las Elecciones 2026

El candidato, que ha registrado un sorpresivo respaldo en los últimos sondeos, también ha llamado la atención por incluir imitaciones de sus adversarios en sus recientes apariciones públicas

Cierre de campaña de Carlos Álvarez: Candidato presidencial realiza su último mitin previo a las Elecciones 2026

Joven herido en Matute sigue en estado crítico: familia denuncia presunto mal diagnóstico en el hospital Loayza

El paciente fue trasladado a una clínica privada donde médicos confirmaron lesiones por aplastamiento y riesgo de daño renal

Joven herido en Matute sigue en estado crítico: familia denuncia presunto mal diagnóstico en el hospital Loayza

El Día Mundial del Parkinson: una mirada profunda a los retos y avances en la lucha global contra la enfermedad

El 11 de abril se observa el Día Mundial del Parkinson, una jornada instaurada en 1997 por la Organización Mundial de la Salud y Parkinson’s Europe para sensibilizar sobre esta afección neurodegenerativa que afecta a millones de personas

El Día Mundial del Parkinson: una mirada profunda a los retos y avances en la lucha global contra la enfermedad

Directivo de Universitario deja mensaje de optimismo tras dura eliminación ante San Martín: “Pronto nos tocará estar en una final”

El sexteto de Francisco Hervás se quedó en la puerta de citarse con Alianza Lima en la llave definitoria. “Los invito a seguir creyendo”, compartió Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo del club de Odriozola

Directivo de Universitario deja mensaje de optimismo tras dura eliminación ante San Martín: “Pronto nos tocará estar en una final”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Cierre de campaña de Keiko Fujimori: Candidata realiza su último mitin con Lucía de la Cruz previo a las Elecciones 2026

Cierre de campaña de Keiko Fujimori: Candidata realiza su último mitin con Lucía de la Cruz previo a las Elecciones 2026

Cierre de campaña de Carlos Álvarez: Candidato presidencial realiza su último mitin previo a las Elecciones 2026

Revelan que fundador del partido que postula a Carlos Álvarez a la presidencia fue vinculado en un crimen sin resolver

Lista de candidados a la cámara de diputados por Cusco: conoce los partidos y quiénes postulan en estas Elecciones 2026

Estos son los candidatos a diputados por el Callao en las Elecciones Generales 2026

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Salcedo confiesa sentir amor por Maju Mantilla, pero revela que sale con María Pía Vallejos

Gustavo Salcedo confiesa sentir amor por Maju Mantilla, pero revela que sale con María Pía Vallejos

Pati Lorena sorprende y le ofrece disculpas públicas a Pamela López en 'La Granja VIP': "Nos hemos excedido"

Pamela López manda a sentencia a Melissa Klug y ella le recuerda burla a Samahara Lobatón en ‘La Granja VIP’

BTS rompe récord en Perú: más de 520 mil fans colapsaron la preventa de entradas para sus tres conciertos en Lima

La reacción de Melissa Klug tras el inesperado compromiso entre Samahara Lobatón y Youna: "Ya cometieron errores"

DEPORTES

Directivo de Universitario deja mensaje de optimismo tras dura eliminación ante San Martín: “Pronto nos tocará estar en una final”

Directivo de Universitario deja mensaje de optimismo tras dura eliminación ante San Martín: “Pronto nos tocará estar en una final”

El duro comunicado de Cusco FC tras la polémica actuación del VAR en la derrota ante Flamengo por la Copa Libertadores 2026

Remontada memorable de Diego Elías: venció al número uno Mostafa Asal y alcanzó la final de El Gouna International Open 2026

Triunfazo de Perú en la Billie Jean King Cup: remontó a Chile y se juega la clasificación ante Brasil en la Zona Americana I

Partidos de hoy, jueves 9 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo