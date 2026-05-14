DNI electrónico gratis para este 15 de mayo: conoce dónde y quiénes serán los beneficiarios

La campaña permite realizar trámites como renovación por caducidad o deterioro, actualización de foto y cambio de domicilio, con toma de fotos incluida en el lugar - Créditos: Andina.

La Municipalidad de Puente Piedra organizará una campaña gratuita para la tramitación del DNI electrónico, dirigida a menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores. La actividad se llevará a cabo el sábado 16 de mayo en el local comunal del asentamiento humano Nueva Canadá, ubicado en la Mz. B Lt 9, Zona Centro del distrito. La iniciativa, que contará con 70 cupos limitados, busca facilitar el acceso a la identificación oficial para los sectores más vulnerables de la comunidad.

El evento tiene como objetivo principal eliminar barreras que dificultan la obtención o renovación del documento nacional de identidad, elemento indispensable para ejercer derechos civiles y acceder a servicios públicos.

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Según informaron voceros municipales, la campaña permitirá realizar diversos trámites: renovación por caducidad o deterioro del DNI, actualización de fotografía y cambio de domicilio, incluyendo la toma de fotos en el mismo lugar.

La campaña comenzará a partir de las 9 horas - Créditos: Municipalidad de Puente Piedra.

Los requisitos para acceder al beneficio son los siguientes:

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Partida de nacimiento o DNI.

Niña, niño o adolescente acompañado de su madre o padre, quienes deben presentar su propio DNI.

Recibo de luz o agua.

Carnet de Conadis o certificado de discapacidad.

La jornada comenzará a las 9 de la mañana y se desarrollará hasta agotar los cupos disponibles. Las personas interesadas deberán acercarse con la documentación requerida, ya que la atención se brindará por orden de llegada. Personal especializado asesorará a los asistentes durante todo el proceso y resolverá consultas sobre el procedimiento y los requisitos establecidos.

El DNI actualizado posibilita a los beneficiarios acceder a servicios de salud, educación, programas sociales, beneficios estatales y trámites de pensión - Créditos: Andina.

El bloque central de la campaña consiste en brindar la posibilidad a niñas, niños y adolescentes de renovar o actualizar su DNI, lo que les permitirá acceder a servicios de salud, educación y programas sociales. Para las personas con discapacidad, contar con el documento actualizado facilita el acceso a beneficios estatales y a los servicios brindados por instituciones públicas.

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En el caso de los adultos mayores, este documento es fundamental para tramitar pensiones, recibir atención médica y participar en actividades municipales.

La campaña está orientada a quienes encuentran mayores dificultades para cumplir con los procedimientos habituales, ya sea por restricciones económicas, movilidad reducida o falta de información.

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DNI electrónico gratis para este 16 de mayo

La campaña gratuita de DNI electrónico impulsada por municipios como Santa Anita y Puente Piedra tiene como fin principal facilitar el acceso al derecho a la identidad, especialmente en sectores considerados vulnerables.

Según informaron autoridades locales, la iniciativa ofrece cupos limitados y atención prioritaria a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, quienes podrán realizar el trámite sin costo el sábado 16 de mayo. La identificación oficial es indispensable para acceder a servicios de salud, educación, programas sociales y ejercer derechos civiles.

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Durante la jornada, personal especializado orienta a los asistentes sobre los pasos, los requisitos y la documentación necesaria. La inscripción se realiza por orden de llegada, por lo que conviene acudir temprano y presentar los documentos exigidos. Estas campañas eliminan obstáculos para obtener el DNI y refuerzan la inclusión de poblaciones vulnerables en los sistemas de protección y atención.

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El procedimiento para actualizar o recuperar el PIN del DNIe es gratuito y puede realizarse sin inscripción previa. El trámite requiere validación biométrica, ingreso del número CAN y confirmación del nuevo código de seguridad en los módulos autorizados (Créditos: Reniec)