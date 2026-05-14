Perú

DNI electrónico gratis para este 15 de mayo: conoce dónde y quiénes serán los beneficiarios

El objetivo central es eliminar barreras que dificultan la obtención o renovación del documento nacional de identidad, clave para ejercer derechos civiles y acceder a servicios públicos

Guardar
Google icon
dni electrónico-reniec-16 de abril
La campaña permite realizar trámites como renovación por caducidad o deterioro, actualización de foto y cambio de domicilio, con toma de fotos incluida en el lugar - Créditos: Andina.

La Municipalidad de Puente Piedra organizará una campaña gratuita para la tramitación del DNI electrónico, dirigida a menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores. La actividad se llevará a cabo el sábado 16 de mayo en el local comunal del asentamiento humano Nueva Canadá, ubicado en la Mz. B Lt 9, Zona Centro del distrito. La iniciativa, que contará con 70 cupos limitados, busca facilitar el acceso a la identificación oficial para los sectores más vulnerables de la comunidad.

El evento tiene como objetivo principal eliminar barreras que dificultan la obtención o renovación del documento nacional de identidad, elemento indispensable para ejercer derechos civiles y acceder a servicios públicos.

PUBLICIDAD

Según informaron voceros municipales, la campaña permitirá realizar diversos trámites: renovación por caducidad o deterioro del DNI, actualización de fotografía y cambio de domicilio, incluyendo la toma de fotos en el mismo lugar.

La campaña comenzará a partir de las 9 horas - Créditos: Municipalidad de Puente Piedra.
La campaña comenzará a partir de las 9 horas - Créditos: Municipalidad de Puente Piedra.

Los requisitos para acceder al beneficio son los siguientes:

PUBLICIDAD

  • Partida de nacimiento o DNI.
  • Niña, niño o adolescente acompañado de su madre o padre, quienes deben presentar su propio DNI.
  • Recibo de luz o agua.
  • Carnet de Conadis o certificado de discapacidad.

La jornada comenzará a las 9 de la mañana y se desarrollará hasta agotar los cupos disponibles. Las personas interesadas deberán acercarse con la documentación requerida, ya que la atención se brindará por orden de llegada. Personal especializado asesorará a los asistentes durante todo el proceso y resolverá consultas sobre el procedimiento y los requisitos establecidos.

El DNI actualizado posibilita a los beneficiarios acceder a servicios de salud, educación, programas sociales, beneficios estatales y trámites de pensión - Créditos: Andina.
El DNI actualizado posibilita a los beneficiarios acceder a servicios de salud, educación, programas sociales, beneficios estatales y trámites de pensión - Créditos: Andina.

El bloque central de la campaña consiste en brindar la posibilidad a niñas, niños y adolescentes de renovar o actualizar su DNI, lo que les permitirá acceder a servicios de salud, educación y programas sociales. Para las personas con discapacidad, contar con el documento actualizado facilita el acceso a beneficios estatales y a los servicios brindados por instituciones públicas.

En el caso de los adultos mayores, este documento es fundamental para tramitar pensiones, recibir atención médica y participar en actividades municipales.

La campaña está orientada a quienes encuentran mayores dificultades para cumplir con los procedimientos habituales, ya sea por restricciones económicas, movilidad reducida o falta de información.

DNI electrónico gratis para este 16 de mayo

La campaña gratuita de DNI electrónico impulsada por municipios como Santa Anita y Puente Piedra tiene como fin principal facilitar el acceso al derecho a la identidad, especialmente en sectores considerados vulnerables.

Según informaron autoridades locales, la iniciativa ofrece cupos limitados y atención prioritaria a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, quienes podrán realizar el trámite sin costo el sábado 16 de mayo. La identificación oficial es indispensable para acceder a servicios de salud, educación, programas sociales y ejercer derechos civiles.

Durante la jornada, personal especializado orienta a los asistentes sobre los pasos, los requisitos y la documentación necesaria. La inscripción se realiza por orden de llegada, por lo que conviene acudir temprano y presentar los documentos exigidos. Estas campañas eliminan obstáculos para obtener el DNI y refuerzan la inclusión de poblaciones vulnerables en los sistemas de protección y atención.

Video relacionado sobre DNI electrónico

El procedimiento para actualizar o recuperar el PIN del DNIe es gratuito y puede realizarse sin inscripción previa. El trámite requiere validación biométrica, ingreso del número CAN y confirmación del nuevo código de seguridad en los módulos autorizados (Créditos: Reniec)

Temas Relacionados

DNI electrónicoDNIDNIe

Más Noticias

Mafer Reyes y campeones de surf piden modificar ley para recibir apoyo de la empresa privada para Lima 2027 y Los Ángeles 2028

Lucca Mesinas, Miguel Tudela y otros deportistas más firmaron la solicitud que fue elevada a dos comisiones del Congreso de la República

Mafer Reyes y campeones de surf piden modificar ley para recibir apoyo de la empresa privada para Lima 2027 y Los Ángeles 2028

Conteo ONPE al 100%: JNE anuncia que este domingo 17 de mayo se proclamarán los resultados electorales

El Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales anunciaron una conferencia de prensa para este jueves al mediodía en Lima, con el conteo de las Elecciones Generales 2026 al 99,982% y una diferencia de 20.879 votos entre el segundo y tercer lugar

Conteo ONPE al 100%: JNE anuncia que este domingo 17 de mayo se proclamarán los resultados electorales

Milett Figueroa se pronuncia sobre el romance entre Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda: “Tiene derecho a rehacer su vida”

La modelo peruana señaló que espera que su expareja no cometa los mismos errores que tuvo en su relación

Milett Figueroa se pronuncia sobre el romance entre Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda: “Tiene derecho a rehacer su vida”

La Tigresa del Oriente protagoniza campaña internacional de una plataforma de entretenimiento

La reconocida artista es la figura central de una iniciativa que celebra el valor de las tradiciones, la familia y las historias audiovisuales como parte esencial de la cultura peruana.

La Tigresa del Oriente protagoniza campaña internacional de una plataforma de entretenimiento

Elecciones 2026: canciller pide a peruanos en el exterior ser miembros de mesa y participar en la segunda vuelta

El ministro Carlos Pareja invitó a los peruanos que viven en otros países para que se organicen y puedan acudir a votar el próximo 7 de junio

Elecciones 2026: canciller pide a peruanos en el exterior ser miembros de mesa y participar en la segunda vuelta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: canciller pide a peruanos en el exterior ser miembros de mesa y participar en la segunda vuelta

Elecciones 2026: canciller pide a peruanos en el exterior ser miembros de mesa y participar en la segunda vuelta

Resultados ONPE al 99.982% EN VIVO: Roberto Sánchez supera a López Aliaga y ya se define el segundo lugar

En los próximos días el PJ podría confirmar la sentencia contra María Caruajulca por omisión de funciones

Reelección de Jeri Ramón en la UNMSM depende de que Congreso y Ejecutivo oficialicen una ley en menos de 48 horas

Renuncia integrante de la Comisión de Gracias Presidenciales por “acoso y discriminación” por su origen chotano

ENTRETENIMIENTO

Milett Figueroa se pronuncia sobre el romance entre Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda: “Tiene derecho a rehacer su vida”

Milett Figueroa se pronuncia sobre el romance entre Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda: “Tiene derecho a rehacer su vida”

La Tigresa del Oriente protagoniza campaña internacional de una plataforma de entretenimiento

Samahara Lobatón y Shirley Arica encaran a Gabriela Herrera por coquetear con Diego Chávarri: “La nomino por sinvergüenza, manzana podrida”

Fans peruanos celebran el anuncio histórico de BTS, Madonna y Shakira en el show de medio tiempo de la final del Mundial

Melcochita defiende su relación pese a marcada diferencia de edad: “Tengo derecho a rehacer mi vida”

DEPORTES

Mafer Reyes y campeones de surf piden modificar ley para recibir apoyo de la empresa privada para Lima 2027 y Los Ángeles 2028

Mafer Reyes y campeones de surf piden modificar ley para recibir apoyo de la empresa privada para Lima 2027 y Los Ángeles 2028

“Hablé con Christian Cueva y le seduce venir a Sport Boys”, la confesión de Carlos Desio sobre el ‘10′ de Juan Pablo II

San Martín marcó futuro de Fernanda Tomé y reveló propuestas de otros clubes de la Liga Peruana de Vóley: “Le deseo lo mejor”

Gregorio Pérez elogió a Héctor Cúper, pero descartó que jugadores de Universitario no soporten su exigencia: “No hay que desmerecer”

Fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: altas, bajas y los pases de los 11 equipos antes del inicio de la temporada