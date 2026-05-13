Gasolina en Perú: El precio de hidrocarburos se mantiene alto pese a subsidios y rescate de Petroperú

Antes del inicio de la crisis, el barril de petróleo cotizaba cerca de USD 67, pero actualmente se mueve entre USD 94 y USD 95 (Crédito: ATV).

El reciente rescate financiero de Petroperú por un monto de 2.000 millones de soles provenientes del sector privado ha renovado el debate nacional sobre el futuro de los precios de la gasolina. El contexto internacional, marcado por la escalada del conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos en la región del estrecho de Ormuz, añade presión a la volatilidad del mercado energético peruano. Según explicó Eric García, exdirector de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, la subida persistente en los precios de los combustibles está generando inquietud social y cuestionamientos sobre la efectividad de los mecanismos estatales actuales.

¿Por qué no baja la gasolina en Perú?

El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, creado para mantener los precios de venta en un rango manejable, enfrenta una funcionalidad limitada. De acuerdo con Eric García, el impacto del fondo sobre el precio final resulta moderado. “Cuando el precio internacional se encuentra alto, por ejemplo, en 20 soles por galón, el Fondo puede reducirlo a 17 o 18 soles; pero esa rebaja de dos o tres soles no es sustancial”, sostuvo el especialista. En situaciones donde el precio mundial del petróleo desciende a 13 soles, el consumidor local sigue pagando entre 16 y 17, debido a la estructura del fondo, que prioriza la estabilidad ante la disminución de tarifas.

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La financiación del fondo proviene del presupuesto público, lo que implica que la diferencia entre el precio real y el subsidiado finalmente recae en los contribuyentes. Esto se traduce en un subsidio que, según García, se aplica aguas arriba de la cadena de comercialización y llega al usuario final en forma reducida. “Una ayuda estatal teórica de un sol se convierte, al final, en un descuento efectivo de treinta o cuarenta céntimos para el usuario”, explicó el exfuncionario, quien considera este mecanismo poco eficiente.

Una balanza de justicia equilibra un bidón de gasolina amarillo y billetes de soles peruanos, simbolizando el subsidio estatal y la intervención del Ministerio de Economía y Finanzas de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fondo de Estabilización y el alza de la gasolina

Actualmente, el Fondo de Estabilización opera con baja efectividad. Solo una empresa permanece activa en el esquema, mientras que otras han abandonado el programa por deudas estatales pendientes. El financiamiento de las compensaciones se canaliza a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), lo que ha reducido la cobertura del sistema. El exdirector de hidrocarburos señaló que el subsidio funciona como un apoyo mayorista, sin trasladarse de manera significativa al consumidor doméstico.

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Ante esta situación, el MEF evalúa alternativas más focalizadas, como transferencias directas a sectores específicos. En la actualidad, los transportistas reciben una devolución parcial del impuesto selectivo, pero el gobierno busca reforzar este esquema. García detalló que se proyecta aumentar el alivio hasta “cuatro soles por galón” para conductores de carga pesada y transporte interprovincial, mediante un proceso de empadronamiento que garantice la focalización de la ayuda.

Una estación de servicio de Petroperú en Lima, Perú, exhibe altos precios de combustible en sus surtidores digitales, reflejando la actual tensión económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Volatilidad en precios de combustibles por guerra en medio oriente

El encarecimiento de los combustibles encuentra su origen en el crecimiento del valor internacional del crudo, especialmente tras la reciente emergencia en Transportadora de Gas del Perú (TGP). Antes de este episodio, el precio por barril rondaba los 67 dólares; actualmente se ubica en 94 o 95 dólares, una diferencia que supera los 25 dólares por barril. Este aumento, según García, anticipa que los precios internos no regresarán a los niveles previos a la crisis.

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La volatilidad internacional se potencia por la tensión geopolítica en el Medio Oriente, donde el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos en el estrecho de Ormuz afecta el flujo global de crudo. Se reportó que estos factores externos condicionan la capacidad del Estado para reducir los precios en el corto plazo, pese a los esfuerzos internos por contener la inestabilidad.

Una ilustración conceptual muestra a ciudadanos peruanos depositando dinero, representando el subsidio o costo social del combustible, en un surtidor de Petroperú transformado en alcancía con el escudo nacional del Ministerio de Economía y Finanzas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Propuesta contra el encarecimiento

En este escenario, expertos como García proponen una diversificación de la matriz energética nacional como estrategia clave. Recomiendan ampliar el uso de gas natural, fomentar los biocombustibles y acelerar la adopción de tecnologías híbridas y eléctricas en el transporte. “Tenemos que diversificar y mejorar el transporte público”, afirmó García, quien cuestionó la eficiencia del sistema vigente.

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La estructura de subsidios generalizados, que en teoría busca amortiguar los incrementos internacionales, muestra límites evidentes. La experiencia reciente en el país sugiere que la expectativa para los usuarios debe centrarse en una estabilidad de precios dentro de rangos elevados, más que en una baja significativa de las tarifas. La única vía para una transformación real reside en avanzar hacia fuentes energéticas menos expuestas a la volatilidad mundial.

La mirada de los especialistas apunta a que el precio de la gasolina en el país se mantendrá alto mientras persistan las tensiones globales y la dependencia de combustibles fósiles. El debate sobre el futuro del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y la necesidad de una política energética integral se mantiene abierto, mientras el Estado explora soluciones que permitan aliviar la carga sobre los sectores más afectados.

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