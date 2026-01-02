Inscripción militar obligatoria 2026: jóvenes de 17 años serán multados si no se inscriben en el Ejército, FAP y la Marina

Gobierno actualiza reglamento del servicio militar | Video: Exitosa Noticias

El Gobierno promulgó el Decreto Supremo N.° 018-2025-DE, mediante el cual se modifica el Reglamento de la Ley del Servicio Militar con el objetivo de adecuarlo a los cambios introducidos por la Ley N.° 31488. La norma fue publicada el 1 de enero en el diario oficial El Peruano y entró en vigencia de manera inmediata.

Desde el Ejecutivo se ha precisado que esta actualización no restablece el servicio militar obligatorio, sino que busca fortalecer el registro y la participación ciudadana de los jóvenes que alcanzan la edad militar, optimizando los procedimientos de inscripción, llamamiento y licenciamiento, además de ampliar los beneficios para quienes culminen el servicio.

De acuerdo con el nuevo reglamento, los jóvenes que cumplan 17 años están obligados a inscribirse en el Registro Militar. Aquellos que no lo hagan antes de cumplir los 18 años serán considerados “omisos a la inscripción”, una nueva categoría incorporada formalmente en la normativa.

¿A cuánto asciende la multa?

La sanción para quienes incumplan esta obligación será una multa equivalente al 5 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente al momento del pago, es decir, alrededor de S/250. El pago deberá realizarse en el Banco de la Nación a favor de la institución armada correspondiente.

No obstante, el decreto establece una alternativa: si el joven omiso culmina el Servicio Militar Acuartelado dentro del plazo legal, quedará exonerado del pago de la multa. Esta disposición busca ofrecer una opción a quienes no cuenten con recursos económicos para asumir la sanción.

Otros detalles de la norma

Asimismo, el reglamento flexibiliza los requisitos para el ingreso al Servicio Militar Acuartelado. Desde ahora, los jóvenes que se presenten como omisos no necesitarán la constancia de inscripción militar al momento de la convocatoria, bastando únicamente con presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI).

La norma también amplía los beneficios para el personal licenciado del Servicio Militar Acuartelado. Entre ellos, se incluye el acceso a capacitaciones técnicas orientadoras en el sector transporte terrestre y acuático, gestionadas por el Ministerio de Defensa en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aunque sin otorgar licencias ni certificaciones oficiales.

Finalmente, el decreto faculta al Poder Ejecutivo a prorrogar el periodo de instrucción y entrenamiento de las reservas en casos de seguridad y defensa nacional, y ratifica la multa del 5 % de la UIT como sanción general para quienes incurran en infracciones vinculadas a la inscripción militar.

Las autoridades reiteraron que el espíritu de la norma es promover la inclusión, el orden administrativo y la participación cívica, sin imponer el servicio militar obligatorio, pero sí estableciendo consecuencias claras para quienes no cumplan con la inscripción correspondiente.

¿Qué ocurre con quienes cumplen 18 años en enero de 2026?

Si un joven cumplió 17 años en 2025 y alcanza la mayoría de edad en enero de 2026, debe inscribirse en el Registro Militar antes de cumplir los 18 años. Si no realiza este trámite, desde el momento en que cumple 18 años pasa automáticamente a la condición de “omiso a la inscripción”, lo que implica una multa equivalente al 5 % de la UIT.

Para regularizar su situación, puede optar por pagar la multa o realizar y culminar el Servicio Militar Acuartelado, alternativa que lo exonera del pago de la sanción.

¿Cómo inscribirse el Registro Militar?

Esta inscripción permite que el sector Defensa tenga un registro actualizado de todos los peruanos en edad militar, comprendida entre los 17 y 50 años. Además sirve para que el ciudadano, en caso lo desee, pueda postular al Servicio Militar.

El Ministerio de Defensa generó un link de inscripción virtual, pero a la fecha el sitio web se encuentra en mantenimiento, por lo que la única opción de inscripción es presencial.

Para inscribirte, solo debes acercarte a alguna de las Oficinas de Registro Militar de la Fuerza Aérea, Marina de Guerra o Ejército del Perú, con tu DNI. Este trámite es gratuito.

Para el caso de peruanos en el extranjero, deberán acercarse al Consulado de Perú en su país de residencia.