Perú

Inscripción militar obligatoria 2026: jóvenes de 17 años serán multados si no se inscriben en el Ejército, FAP y la Marina

El Gobierno dispuso que quienes no se registren, serán considerados omisos y deberán pagar una multa o realizar el Servicio Militar Acuartelado

Guardar
Gobierno actualiza reglamento del servicio militar | Video: Exitosa Noticias

El Gobierno promulgó el Decreto Supremo N.° 018-2025-DE, mediante el cual se modifica el Reglamento de la Ley del Servicio Militar con el objetivo de adecuarlo a los cambios introducidos por la Ley N.° 31488. La norma fue publicada el 1 de enero en el diario oficial El Peruano y entró en vigencia de manera inmediata.

Desde el Ejecutivo se ha precisado que esta actualización no restablece el servicio militar obligatorio, sino que busca fortalecer el registro y la participación ciudadana de los jóvenes que alcanzan la edad militar, optimizando los procedimientos de inscripción, llamamiento y licenciamiento, además de ampliar los beneficios para quienes culminen el servicio.

De acuerdo con el nuevo reglamento, los jóvenes que cumplan 17 años están obligados a inscribirse en el Registro Militar. Aquellos que no lo hagan antes de cumplir los 18 años serán considerados “omisos a la inscripción”, una nueva categoría incorporada formalmente en la normativa.

¿A cuánto asciende la multa?

La sanción para quienes incumplan esta obligación será una multa equivalente al 5 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente al momento del pago, es decir, alrededor de S/250. El pago deberá realizarse en el Banco de la Nación a favor de la institución armada correspondiente.

No obstante, el decreto establece una alternativa: si el joven omiso culmina el Servicio Militar Acuartelado dentro del plazo legal, quedará exonerado del pago de la multa. Esta disposición busca ofrecer una opción a quienes no cuenten con recursos económicos para asumir la sanción.

Otros detalles de la norma

Asimismo, el reglamento flexibiliza los requisitos para el ingreso al Servicio Militar Acuartelado. Desde ahora, los jóvenes que se presenten como omisos no necesitarán la constancia de inscripción militar al momento de la convocatoria, bastando únicamente con presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI).

La norma también amplía los beneficios para el personal licenciado del Servicio Militar Acuartelado. Entre ellos, se incluye el acceso a capacitaciones técnicas orientadoras en el sector transporte terrestre y acuático, gestionadas por el Ministerio de Defensa en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aunque sin otorgar licencias ni certificaciones oficiales.

Finalmente, el decreto faculta al Poder Ejecutivo a prorrogar el periodo de instrucción y entrenamiento de las reservas en casos de seguridad y defensa nacional, y ratifica la multa del 5 % de la UIT como sanción general para quienes incurran en infracciones vinculadas a la inscripción militar.

Las autoridades reiteraron que el espíritu de la norma es promover la inclusión, el orden administrativo y la participación cívica, sin imponer el servicio militar obligatorio, pero sí estableciendo consecuencias claras para quienes no cumplan con la inscripción correspondiente.

¿Qué ocurre con quienes cumplen 18 años en enero de 2026?

Si un joven cumplió 17 años en 2025 y alcanza la mayoría de edad en enero de 2026, debe inscribirse en el Registro Militar antes de cumplir los 18 años. Si no realiza este trámite, desde el momento en que cumple 18 años pasa automáticamente a la condición de “omiso a la inscripción”, lo que implica una multa equivalente al 5 % de la UIT.

Para regularizar su situación, puede optar por pagar la multa o realizar y culminar el Servicio Militar Acuartelado, alternativa que lo exonera del pago de la sanción.

¿Cómo inscribirse el Registro Militar?

Esta inscripción permite que el sector Defensa tenga un registro actualizado de todos los peruanos en edad militar, comprendida entre los 17 y 50 años. Además sirve para que el ciudadano, en caso lo desee, pueda postular al Servicio Militar.

El Ministerio de Defensa generó un link de inscripción virtual, pero a la fecha el sitio web se encuentra en mantenimiento, por lo que la única opción de inscripción es presencial.

Para inscribirte, solo debes acercarte a alguna de las Oficinas de Registro Militar de la Fuerza AéreaMarina de Guerra Ejército del Perú, con tu DNI. Este trámite es gratuito.

Para el caso de peruanos en el extranjero, deberán acercarse al Consulado de Perú en su país de residencia.

Temas Relacionados

servicio militarinscripción militar obligatoriaEjércitoFAPMarina de Guerraperu-noticias

Más Noticias

Rossy War revela que soñó con ser militar, pero su mamá no le dejó: “No pierdo las esperanzas de enlistarme”

La artista peruana relató que quiso enlistarse en su juventud y, pese a los obstáculos profesionales, mantiene la esperanza de cumplir ese objetivo en el futuro.

Rossy War revela que soñó

¿El tren Lima–Chosica será una realidad en 2026?: lo que se sabe del proyecto, los plazos y las dudas que persisten

El alcalde de Lima, se mostró optimista sobre el inicio de operaciones del tren. Sin embargo, aclaró que no depende solo de la MML, sino de la voluntad del gobierno central

¿El tren Lima–Chosica será una

Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así se jugará la segunda etapa del torneo nacional

Se jugará la última fecha de la Fase 1 este fin de semana y los doce equipos definirán su futuro en la copetencia. Conoce todos los detalles de los clasificados a la siguiente etapa

Liga Peruana de Vóley 2025/2026:

Universitario puntero de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: ¿qué beneficios se le otorga al ganador de la Fase 1?

La FPV desestimó la apelación de Alianza Lima y le dio los puntos ganados a la ‘U’. La tabla de posiciones cambió y puso a las ‘pumas’ en la cima del campeonato a falta de una fecha para que termine la primera ronda

Universitario puntero de la Liga

Jorge Luna sorprendió a su madre con el regalo de una casa y recordó el préstamo que inició su carrera en la comedia

El comediante compartió durante el último programa de Hablando Huevadas el emotivo momento en que agradeció a su madre por confiar en él y apoyarlo desde sus inicios.

Jorge Luna sorprendió a su
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú Primero pide al JEE

Perú Primero pide al JEE inaplicar Ley 30717 y permitir que Mario Vizcarra siga en carrera

Tres muertos en Pataz: alcalde cuestiona versión de minera Poderosa y eficacia del estado de emergencia

Ernesto Alvarez asegura que Petroperú no será privatizada: “Debe mantenerse como una empresa pública”

Ruth Luque alerta sobre presunta detención arbitraria de dos dateros señalados como extorsionadores

MEF descarta privatización de Petroperú: “No es una venta ni una entrega de la empresa, es una reorganización necesaria”

ENTRETENIMIENTO

Rossy War revela que soñó

Rossy War revela que soñó con ser militar, pero su mamá no le dejó: “No pierdo las esperanzas de enlistarme”

Jorge Luna sorprendió a su madre con el regalo de una casa y recordó el préstamo que inició su carrera en la comedia

Carlos Miguel cuenta detalles del atentado y habla sobre la gravedad de sus compañeros heridos: “Es una pesadilla”

‘Carlos Miguel y Orquesta’ exige seguridad tras ataque armado en concierto: “La indiferencia de las autoridades nos hiere profundamente”

El emotivo adiós de Christian Domínguez y Karla Tarazona tras el final de ‘Todo se filtra’ en Panamericana Televisión

DEPORTES

Liga Peruana de Vóley 2025/2026:

Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así se jugará la segunda etapa del torneo nacional

Universitario puntero de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: ¿qué beneficios se le otorga al ganador de la Fase 1?

Qué resultados necesita Alianza Lima para quedar líder de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

2025, el año de la raqueta peruana: clasificación a la Copa Davis y los nuevos talentos con proyección internacional

El surf peruano brilló y se subió a lo más alto con una nueva campeona mundial en 2025: la coronación de Vania Torres en El Salvador